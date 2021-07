„Gorila“ na Tour naposledy, Greipel skončí: Můžu trpět, kdy budu chtít

Původně přitom cyklista, který si vysloužil přezdívku Gorila, měl v plánu závodit ještě v příští sezoně. Den po svých narozeninách ale překvapil novým rozhodnutím.

„Jsem moc šťastný za to, čeho se mi povedlo dosáhnout společně s mými týmovými kolegy a dalšími lidmi kolem mě. Vždy jsem byl rád za to, jakou jsem měl podporu. Bez týmových parťáků, dalších zaměstnanců a samozřejmě rodiny bych nikdo takových věcí nedosáhl,“ poděkoval také lidem kolem sebe.

A že těch úspěchů bylo. Během sedmnáctileté kariéry nasbíral 158 výher, což je nejvíc mezi aktivními závodníky. Nejúspěšnější období prožil v týmu se současným názvem Lotto-Soudal, ve kterém působil v letech 2011-2018. A právě v tomto období si také připsal všechna svá prvenství v etapách na Tour de France, kterých má 11. Dařilo se mu i na dalších Grand Tours. Na Giro d´Italia zaznamenal sedm triumfů, na španělské Vueltě další čtyři.

„Nedívám se se smutkem do minulosti, ale se spoustou štěstí do budoucnosti, protože si můžu dělat, co chci. Mohu trpět, kdy budu chtít, a samozřejmě budu moct trávit spoustu času s rodinou. Přeji všem dobrá léta strávená v pelotonu a doufám, že nějakým způsobem v cyklistice zůstanu,“ řekl ve svém prohlášení ještě stále jezdec týmu Israel Start-Up Nation.

Jako profesionál začínal německý závodník v roce 2005 v týmu Wiesenhof. O rok později už se dostal do nejvyšších pater cyklistiky coby člen týmu T-Mobile. První výhru na podnicích Grand Tour si připsal do statistik v roce 2008 na italském Giru. Dohromady startoval na největších třítýdenních etapových závodech devatenáctkrát, nejčastěji na Tour de France.

Právě start na Staré dámě si vysnil jako jeden z těch posledních. A jelikož se mu to podařilo už letos, nebylo na co dál čekat. Nedělní dojezd do Paříže tak bude velmi emotivní pro spoustu cyklistů ze spousty důvodů. V případě Greipela půjde o dojemné loučení. „Jsem opravdu vděčný za všechny, kteří mě během kariéry obklopovali. Mou rodinu, trenéry, každého, kdo byl její součástí. Uvidíme se. Čau, čau.“