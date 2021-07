Pogačarova sbírka: žlutá, bílá, puntíky! Slovinec vyhrál další pyrenejský dojezd

Působilo to v minulém roce na pódiu v Paříži trochu komicky, když měli nastoupit majitelé všech ceněných trikotů, a stáli tam jen Sam Bennett v zeleném a Tadej Pogačar. Tomu totiž patřily zbylé tři dresy, takže do dvou z nich navlékli organizátoři figuríny. Letos to bude, zdá se, téměř totožné. Až na majitele zeleného dresu, o který se bude bojovat i dnes.

Bílý trikot pro nejlepšího závodníka do 25 let vlastní Tadej Pogačar od samého začátku 108. ročníku Tour de France. Jezdil v něm sedm dní. Poté ho v Alpách vyměnil za žlutý pro celkového lídra, ale i ten bílý mu nadále patří.

Když o prvním volném dni, kdy měl na hlavní rivaly náskok přes pět minut, mnozí tvrdili, že už je rozhodnuto, mladý Slovinec se bránil: Já jsem Tour nezabil. Jenže od té doby se nic nezměnilo a obhájce loňského triumfu pohodlně náskok brání, ba co víc, ještě ho navýšil. A smrtící úder v posledních horských etapách zasadil suverén této sezony také vrchařům, kteří se snažili získat alespoň poslední dres, který nedržel někdo pevně v rukou, ten s puntíky.

Ačkoliv to může ubírat částečně na atraktivitě závodu, Pogačar je jasně nejsilnějším závodníkem této edice Staré dámy, a předvedl to ve chvílích, kdy to bylo nejdůležitější. Tedy ve středu, kdy ovládl svou premiérovou etapu na Tour ve žlutém trikotu. A stejně jako tam, i včera ukázal svou dominanci.

Pořadí sprinterské soutěže 1. Mark Cavendish (Brit.) –⁠ 298 bodů (Deceuninck-Quick Step)

2. Michael Matthews (Austr.) – 260 bodů (BikeExchange)

3. Sonny Colbrelli (It.) – 208 bodů (Bahrain-Victorious)

4. Jasper Philipsen (Bel.) – 184 bodů (Alpecin-Fenix)

5. Julian Alaphilippe (Fr.) – 155 bodů (Deceuninck-Quick Step)

Nejen že v obou pyrenejských horských etapách dokázal bez problémů pokrýt nástup soupeřů, ve středu Richarda Carapaze, včera Enrica Mase, ale navíc dokázal sám předvést suverénní rozhodující atak. Včera to bylo zhruba 200 metrů před cílovou páskou. Když pak dostal otázku, zda rád vítězí, jen se zasmál.

„Kdo by rád nevítězil? Už když jsem začínal závodit, byla to pro mě hra a pořád mě baví ji hrát. Cítil jsem se dobře, tak jsem to zkusil. Etapu jsem si užíval, od začátku se to pro nás vyvíjelo dobře. Byl to ale extrémně těžký den, už přejezd přes Tourmalet byl náročný. Jen jsem se soustředil a v posledním stoupání do toho dal maximum,“ vyprávěl poté v cíli Pogačar.

Kolik je ještě k dispozici bodů V pátek: 70 (20 prémie, 50 dojezd) V sobotu: (v časovce rychlostní prémie není) V neděli: 70 (20 prémie, 50 dojezd)

Sám ale zůstává v pozoru a rozhodně netvrdí, že je vítězem této Tour de France. „Je to teď tak na 50 procent. Pořád máme před sebou tři dny,“ řekl včera. A že by se snad obával Jonase Vingegaarda, na kterého má náskok 5:45 minuty? „Proč bych se měl bát? Má sice dobrou časovku, ale není důvod se obávat. Samozřejmě může mít člověk špatný den a v časovce se dá ztratit i šest minut. Ale já si věřím, časovka je má dobrá disciplína a chci v ní ze sebe znovu vydat maximum,“ prohlásil sebevědomě dvaadvacetiletý závodník stáje UAE Team Emirates.

Stejně jako má už velmi pravděpodobně jistý žlutý a bílý dres, získal včera díky 40 bodům za vítězství také ten s puntíky pro nejlepšího vrchaře. Marné byly předchozí snahy Woutera Poelse, Michaela Woodse, Naira Quintany a dalších. Pogačar ovládl oba dojezdy mimořádné kategorie a o vítězi této soutěže už je rozhodnuto. Jen musí její současný lídr dojet do cíle v Paříži.

Slušně nakročeno k celkové druhé příčce má dánský hrdina Vingegaard. Mladík, který v týmu Jumbo-Visma víc než obstojně nahradil odstoupivšího Primože Rogliče, má sice nyní náskok na třetího Richarda Carapaze jen šest sekund, ale je mnohem lepší časovkář.

Soutěží, kde se ještě bude z posledních sil bojovat, je ta sprinterská. A právě dnes, kdy je na programu rovinatá etapa, bychom mohli vidět zajímavou bitvu. Mark Cavendish vede o 38 bodů před Michaelem Matthewsem, v 19. etapě se bude udělovat maximální porce 70 bodů. Navíc pokud by došlo na hromadný dojezd, může vytvořit Cavendish absolutní rekord v počtu vyhraných etap na Tour de France. Je tak stále co sledovat.

Cyklistický závod Tour de France - 18. etapa Pau - Luz Ardiden (129,7 km):

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 3:33:45, 2. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 3. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) oba -2, 4. Mas (Šp./Movistar) -13, 5. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation) -24, 6. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -30, 7. Higuita (Kol./EF Education- Nippo) -33, 8. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën), 9. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) oba -34, 10. Valverde (Šp./Movistar) -40, ...116. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -23:13.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 75:00:02, 2. Vingegaard -5:45, 3. Carapaz -5:51, 4. O'Connor -8:18, 5. Kelderman -8:50, 6. Mas -10:11, 7. Lucenko (Kaz./Astana) -11:22, 8. G. Martin (Fr./Cofidis) -12:46, 9. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -13:48, 10. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -16:25, ...115. Vakoč -3:43:19.

18. etapa: Pau - Luz Ardiden, 129,7 km

čtvrtek 15. července / start 13:35 -> cíl cca 17:19

náročnost: 5

Nenechte se zmást délkou etapy. Ta je po časovkách a na trase do Paříže nejkratší. Ovšem ujeté kilometry vrchovatou měrou zastoupí dva kopce mimořádné kategorie. Stačí říct, že tím prvním je slovutný Tourmalet, a mnozí mají jasno. Zde je extrémní stoupání, ale i náročný sjezd plný zatáček. Dojezd už není v tak velké nadmořské výšce, ale znovu jde o dlouhý kopec s náročným sklonem.