Co přinesla Tour: dominance, snový návrat, raketa Van Aert i konce hvězd

Vítězem se po roce opět stal Tadej Pogačar, tentokrát dokonce s více než pětiminutovým náskokem. Tour de France ovšem navzdory jeho dominanci nenudila. Nejslavnější cyklistický závod světa letos nabídl spoustu působivých příběhů. Například? „Zmrtvýchvstání“ sprintera Marka Cavendishe nebo fantastické výkony všestranného Wouta van Aerta. Na něco by ale peloton zároveň jistě rád zapomněl. Připomeňte si, jaký byl 108. ročník Tour de France!

Co přinesl 108. ročník Tour de France?

Allez! Opi-Omi. Tento nápis na kusu kartonu si budou fanoušci i samotní cyklisté ještě dlouho pamatovat. I když Tony Martin, který se s touto cedulí seznámil velmi blízko, ji viděl jen z druhé strany. Fanynka, která ji hned na úvodní etapu vytvořila a místo toho, aby sledovala rychle se blížící peloton, dívala se na druhou stranu do kamery, ji strčila do cesty německému „Panzerwagenu“, a Martin už se jí nemohl vyhnout. Výsledek? Zhruba dvacítka cyklistů na zemi, Jasha Sütterlin a Marc Soler na Tour skončili dřív, než se pořádně rozjeli.

Pogačarova dominance

I v minulém ročníku byl mladičký Slovinec, kterého v tu dobu ještě zase tolik lidí neznalo, na Staré dámě vidět. Tři etapová prvenství v jednom roce si nepřipíše každý. Nejvíc se ale celému světu ukázal v závěrečné časovce, kde převálcoval svého krajana Primože Rogliče a na poslední možnou chvíli ho připravil o celkové prvenství. To letos byla jeho cesta za obhajobou mnohem přímější a jasnější. Do žlutého dresu lídra závodu se oblékl po osmé etapě a už v něm dojel až do Paříže. Ale v horách ukázal, že ho vozí správný závodník. Nikdo silnější tady prostě nebyl.