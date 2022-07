Po nehodě si prošel peklem, vyhrožovali mu. Teď Groenewegen vyhrál na Tour

Hororový pád v Katowicích při první etapě závodu Kolem Polska v roce 2020 jim oběma zásadně změnil život. Dylan Groenewegen tehdy v závěrečném spurtu ve velmi vysoké rychlosti změnil svou trajektorii, čímž donutil Fabia Jakobsena najet na bariéry podél trati. Ty však nebyly nijak pevné a okamžitě se rozletěly do všech stran a přes ně letěl i závodník Quick-Stepu. Následně ho zdravotníci na místě museli oživovat, což se povedlo. Jakobsen ale utrpěl celou řadu zranění hlavně v obličeji.

Ani Groenewen, kterého okamžitě skoro všichni označili za viníka nehody, nevyvázl bez poranění. A také vyfasoval devítiměsíční zákaz činnosti.

Tak jako si Jakobsen prošel peklem zejména v podobě celé řady operací, prošel si hlavně tím psychickým také Groenewegen. Časem sice i řada expertů trochu své soudy poupravila na tvrzení, že na nehodě v Katowicích nesli svým způsobem vinu oba závodníci, že Jakobsen mohl zabrzdit a do střetu nejít. Jenže někteří zákeřní fanoušci měli stále jasno.

Tehdejší závodník týmu Jumbo-Visma také v pádu utrpěl zranění, ale mnohem horší byl psychický teror, kterému byl pak vystaven. „Nějakou dobu jsme museli mít před dveřmi policisty, kteří mne a mou rodinu hlídali,“ prozradil později Groenewegen. Ten tehdy se svou manželkou očekával narození syna a kromě toho, že on sám čelil několika výhrůžkám smrtí, přišla mu prý i oprátka pro ještě nenarozené dítě.

Poté, co se po vypršení svého trestu vrátil k závodění, neprožíval příjemné chvíle. Hlavně závodníci Jakobsenova Quick-Stepu se na něj stále dívali jako na zločince a dost mu to někteří dávali i najevo.

I proto je teď víc než symbolické, že v úvodních dvou sprinterských etapách letošní Tour de France si vítězství rozdělili právě tito dva. V sobotu slavil Jakobsen, v neděli zase, i když těsně, zvítězil nad svým bývalým týmovým kolegou Woutem van Aertem Groenewegen.

„Byla to dlouhá cesta, náročná hlavně mentálně, pro mě i rodinu. Poté, co se všechno stalo, to opravdu bylo těžké. Chci poděkovat mému týmu, rodině a kamarádům, že mě dostali zpět na Tour. Je to parádní,“ radoval se po nedělním sprintu současný závodník týmu BikeExchange-Jayco.

To Jakobsen jeho vítězství přijal víc než vlažně. Několik měsíců po incidentu se nechal slyšet, že Groenewegenovi neodpustil, především proto, že se krajan neomluvil přímo jemu, ale jen prostřednictvím médií. Což mimochodem tehdy starší z dvojice popíral.

Také v neděli Jakobsen znovu zdůraznil, že odpuštěno stále není. „Ano, předvedl, že je dobrý sprinter. Ale musím říct, že dřív jsem obdivoval to, čeho všeho dosáhl a svým způsobem jsem k němu vzhlížel. Teď je to všechno pryč, po té nehodě, protože tam udělal chybu. Takže je hezké, že vyhrál, ale se mnou to nic nedělá,“ nechal se slyšet vítěz sobotní etapy.