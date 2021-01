Zavinil děsivou nehodu, pak zažíval peklo: výhrůžky i nenarozenému dítěti

Zatímco Fabio Jakobsen v nemocnici v Polsku bojoval o život, i Dylan Groenewegen prožíval peklo. Oba nizozemští cyklisté byli aktéry strašlivé nehody při závodu Kolem Polska loni začátkem srpna. Groenewegen porušil pravidla, když v závěrečném sprintu vybočil z původně zvoleného směru, což způsobilo to, že Jakobsen přeletěl zábrany kolem trati. Po tomto karambolu byl v bezvědomí letecky převezen do nemocnice.

Groenewegen se vrátil domů, kde ale kromě výčitek prožíval ještě další perné okamžiky. Poštou mu začaly chodit výhrůžné dopisy, které však nesměřovaly pouze na jeho osobu, a tak s partnerkou zavolali policii. Šlo o tak vážné hrozby, že jim hned byla přidělena policejní hlídka.

„Následující dny a týdny policie hlídala naše dveře. Už jsme nemohli spontánně opustit dům. Pokud jsem chtěl na chvíli jít ven, byl po mém boku strážník, aby se nic nestalo,“ popsal v nedávném rozhovoru pro Helden magazín.

Situace byla o to složitější, že Groenewegenova přítelkyně byla těhotná. „Dostali jsme ručně psané dopisy, ke kterým byla přidána dokonce i smyčka, za kterou jsme měli pověsit naše dítě, až se narodí. Když si přečtete takovou zprávu a uvidíte ten kousek provazu, jste v šoku. To byl pro mě rozhodující faktor, že to takhle nemůže pokračovat. Policie ihned po prohlédnutí těchto dopisů zakročila,“ vyprávěl závodník týmu Jumbo-Visma.

Přiznal také, že po těchto zážitcích ráno opravdu těžce vstával z postele. „Samozřejmě, že vás to ovlivní. Co se to děje? Jak je to možné? V jakém nemocném světě to žijeme? Hlavou vám probíhají nejšílenější myšlenky. Vstát v té době ráno z postele byla opravdová výzva,“ přiblížil Groenewegen své pocity.

Podle čtyřnásobného vítěze etapy na Tour de France už pak člověk začne mít až paranoiu. Třeba při falešném poplachu alarmu, který jen ráno zapomněl vypnout.

Jakobsen po několika operacích obličeje a náročném zotavování už jezdí na kole, byl i na nedávném soustředění týmu Deceuninck-Quick Step ve Španělsku. Setkání se svým krajanem, kde by si mohli mnohé vyříkat, ale zatím odmítá s tím, že se na něj stále necítí.