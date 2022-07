Hororový pád a boj o život. Jakobsen je zpět a vyhrál etapu na Tour. Čeho se bojí?

Sledovat ho v sobotu v Nyborgu, jak po svém vůbec prvním sprintu na slavné Tour de France zvedá vítězně ruce nad hlavu s úsměvem od ucha k uchu, bylo pro cyklistického fanouška a hlavně blízké Fabia Jakobsena krásné. I on sám nazval tento triumf pohádkou. Ne proto, že o něčem takovém snil od chvíle, kdy začal závodit na kole. Ale hlavně proto, že završil svůj návrat po šíleném pádu před dvěma lety, při kterém málem přišel nejen o svou kariéru, ale hlavně o život.

Při těchto soubojích tuhne mnohých divákům krev v žilách. A konkrétně při sobotní strkanici mezi Fabiem Jakobsenem a Peterem Saganem v závěrečném spurtu se jistě řadě z nich vybavil Nizozemcův hrůzný pád v závodu Kolem Polska v roce 2020. „Shora tyto střety ale často vypadají děsivěji než na kole,“ uklidňoval pak vítěz etapy.

Není se však čemu divit, že někteří fanoušci byli jako na trní. V Polsku po souboji s Dylanem Groenewegenem, který na letošní Tour de France také startuje, obletěly celý svět šílené záběry, v nichž mladý Nizozemec prolétnul zábranami, které se zhroutily jako papír a narazil do jednoho z rozhodčích. Jakobsen zůstal bezvládně ležet na zemi. Zdravotníci ho hned oživovali, dokonce museli provést i tracheotomii, na kterou má na svém krku památku dodnes.

V jednom z rozhovorů pak nizozemský sprinter prohlásil, že nebýt onoho úředníka UCI, který jeho pád trochu „ztlumil“, dost možná by tady už nebyl.

Při pádu si přivodil řadu zranění: „Pohmoždění mozku, zlomeniny lebky, nosu a patra, přišel jsem o deset zubů, část mé horní a dolní čelisti byla rozdrcena, měl jsem řezné rány v obličeji a na ušním boltci. Vedle toho pohmožděná ramena, hýždě, zlomený palec, pohmožděné plíce. Stejně tak byl zhmožděný i nerv mé hlasivky,“ přinesl o pár měsíců později Jakobsen výčet svých zranění.

Pak přišla dlouhá rekonvalescence a řada operací, hlavně tedy obličeje. V minulém roce však začala přicházet také řada pozitivních zpráv. Kromě toho, že začal rodák z Gorinchemu zase trénovat, se také zasnoubil s přítelkyní, která celé útrapy prožívala s ním.

A v dubnu 2021 se konečně vrátil i do závodů. Řada expertů tehdy očekávala, co hrůzostrašná událost provede s jeho psychikou. Protože, jak i sami sprinteři někdy přiznávají, pustit se do těchto soubojů, které se často odehrávají v rychlosti kolem 60 km/h, musíte být trochu blázen. V polovině loňského dubna tak „na zahřátí“ absolvoval menší etapák v Turecku, kde zářil jeho týmový kolega Mark Cavendish.

Fabio Jakobsen ovládl druhou etapu • Foto ČTK / AP / Anne-Christine Poujoulat

V červenci se pak dočkal i první výhry ve sprintu. A jak i následující měsíce ukázaly, Jakobsen byl zpět. Nejen v životě, ale také v závodění a vyhrávání. Už v minulé sezoně si připsal 7 vítězství, v té aktuální jich má na kontě, včetně té sobotní, zatím asi největší, 11.

„Myslím, že je to určitě zvláštní příběh. Je to skoro pohádka. Jsem strašně vděčný, že jsem tady. Že jsem dostal šanci. Je spousta příkladů, kdy lidé příležitost vrátit se zpět nedostali – ať už jako člověk nebo cyklista,“ zářil pětadvacetiletý závodník v sobotu po svém prvním triumfu na Tour de France, kde letos debutuje. Zároveň ale zdůraznil, že předloňská nehoda z něj udělala i pokornějšího člověka.

„Takže i když jsem strašně šťastný, stále tady myslím na jezdce, kteří něco podobného nezvládli.“

Před startem se hodně řešila nominace jeho týmu Quick-Step Alpha Vinyl, kde někteří příznivci Cavendishe byli naštvaní, že nestartuje právě on. Loni totiž rodák z ostrova Man na Tour ovládl čtyři etapy i soutěž o zelený dres. Co ale hlavně, vyrovnal rekord v počtu vítězných etap na Staré dámě (34), který drží, nyní společně s ním, slavný Eddy Merckx. Letos ho mohl Brit překonat, jenže k tomu nedostal příležitost.

„Oba jsme určitě hodně toužili být tady. V posledních zhruba patnácti letech pro mě byl obrovským vzorem. Je legenda. Jsem vděčný, že jsem mohl zaujmout toto místo – pro některé jeho místo. Ale jsem si jistý, že si Mark mé vítězství užil i doma u televize,“ řekl k tomuto tématu Jakobsen.

Po sobotním souboji doslova loket na loket se Saganem to vypadá, že se mladý sprinter opravdu soubojů nebojí. Z něčeho ale přeci jen na letošní Tour de France obavy má. „Bojím se covidu stejně jako toho, že nestihnu časový limit v horských etapách,“ řekl na tiskové konferenci po svém vítězství.

Právě v jeho týmu se totiž v posledních pár dnech objevilo několik pozitivních testů na covid-19, v tomto případě jen mezi doprovodným personálem včetně hlavního sportovního ředitele Toma Steelse.