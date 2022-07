Tadej I., král Planiny: do cíle i pro pusu od snoubenky. Rogličův posun

Planina krásných dívek. Zní to velmi poeticky, ale když to vyslovíte před cyklisty, mnohé z nich hned rozbolí nohy. Primože Rogliče, který tady před dvěma lety na poslední chvíli přišel o celkový triumf na Tour de France, i duše. Ale v pátek se musela aspoň trochu zahojit. Etapu s cílem na „bonusu“ v podobě kilometrového šotolinového úseku jasně ovládl znovu Tadej Pogačar, ale jeho krajan se držel a posunul se pořadím. Oči pro pláč zůstaly muži z úniku Lennardu Kämnovi.

Už to skoro vypadalo, že se v prvním horském dojezdu letošní Tour de France do dějin zapíše německý cyklista Lennard Kämna. Skvělý vrchař celku Bora-hansgrohe už totiž stejný kousek zvládl v květnu, když ovládl první dojezd na kopci při italském Giru. Tehdy kraloval na Etně. Na Super Planině, jak se šotolinový cíl odlišuje od toho tradičního na asfaltové cestě o kilometr dřív, se mu mohl podařit neobvyklý a úctyhodný double.

Jenže to by nesměl mít za zády současného cyklistického všeuměla s instinkty zabijáka Tadeje Pogačara. Když Kämna najížděl do závěrečného, zhruba sedm kilometrů dlouhého stoupání, byl jeho náskok na skupinu hlavních favoritů 1:30 minuty. A ještě posledních sto metrů se zdálo, že sice těsně, ale první pozici v etapě by mohl udržet.

Neudržel.

Do akce se totiž, když už ve velmi prudkých posledních desítkách metrů měli Němce na očích, pustil aktuální hlavní lídr Jumbo-Visma Jonas Vingegaard. Mladý Dán si věřil, že by se díky časové bonifikaci v cíli mohl trochu přiblížit už ve žlutém jedoucímu Pogačarovi.

„V cyklistice už nejsou žádné dárky. Bývala tady éra, doba, kdy by ho nechali etapu vyhrát. Byla to taková gentlemanská dohoda, že muž ve žlutém za každou cenu nesprintuje do cíle a nesnaží se urvat etapové vítězství, skoro něco ve stylu: nebýt příliš chamtivý. Ale cyklistika se změnila a dnes jdou po čemkoliv,“ komentoval závěr sedmé etapy pro Eurosport Bradley Wiggins. Právě on něco podobného zná. Před deseti lety jel Tour za Sky společně s Chrisem Froomem, který etapu na Planině ovládl a on zde oblékl žlutý trikot.

V pátek však vítězství neslavil ani Kämna, ale ani Vingegaard. Pogačar totiž ve chvíli, kdy se mezi ním a Dánem udělala mezera, zařadil vyšší rychlostní stupeň, který už Vingegaard ve své výbavě neměl, a dojel si druhý den v řadě pro výhru. A také dole pod cílem pro pusu od své snoubenky, rovněž profesionální cyklistky, Uršky Žigartové.

„Bylo to velmi těžké, hlavně v poslední části, když tam za to Jonas vzal. Byl opravdu velmi silný. Ale věděl jsem, že celý den pracoval můj tým, jeli úplně naplno, takže jsem musel etapu vyhrát. Celkově to byl výjimečný den, dnes totiž spouštíme nadaci na boj proti rakovině, já jsem měl kvůli tomu speciální tretry. Takže i proto jsem chtěl vyhrát. V neposlední řadě to bylo speciální, protože byla v cíli Urška,“ přiblížil pak mladý Slovinec důvody, proč nechtěl nechat triumf někomu jinému.

Zároveň ale svému hlavnímu soupeři v celkové klasifikaci vysmekl poklonu. „Je velmi silný, je to jeden z nejlepších vrchařů, možná vůbec nejlepší, a má kolem sebe hodně silný tým. Zatím si vede dobře,“ řekl o Vingegaardovi, který nyní na Pogačara ztrácí 35 sekund.

Ještě o 2:10 minuty víc je pak manko původně spolulídra Jumba Primože Rogliče. Ten se však na Planině ukázal ve velmi dobrém světle a kondici, když dojel v etapě třetí a posunul se v průběžné klasifikaci o 15 míst na aktuální 13. příčku. Nepříjemné vzpomínky z časovky v roce 2020, kdy ho ve 20. etapě mladší krajan připravil o velkou slávu, se tak alespoň trochu zmírnily.

S nesmírně prudkými úseky po šotolině, na které se všichni i mentálně připravovali dlouho dopředu, si každý poradil jinak. Dobře se tam vedlo i Geraintu Thomasovi, vítězi Staré dámy z roku 2018, jenž dojel na 5. místě. „Moc rád bych řekl, že jsem jel s rezervou, ale není to tak. Věděl jsem, že závěr je tak strašně prudký, že jsem raději začátek nejel naplno, ale pak už ano. Bohužel Primož mě v závěru předjel, ale jsem rád, že jsem mezi těmi nejlepšími,“ prozradil Velšan.

To jeho týmový kolega Adam Yates se musel potýkat s jinou komplikací. „Bylo to docela dobré, než jsme najeli na štěrk. Já totiž preferuju jízdu ze sedla a tam mi to dost podkluzovalo. Takže jsem prostě jel, co to šlo,“ prozradilo jedno z celosvětově známých cyklistických dvojčat.

Ineos Grenadiers mají nyní velkou výhodu, že kromě Thomase a Yatese mají v top 10 ještě další dva závodníky. I tak ale bude nesmírně obtížné přijít s nápadem, jak Pogačara ohrozit. „Bude to těžké, šli jsme do toho s tím, že máme tři závodníky pro celkové pořadí, protože nikdy nevíte, co se může stát. Po prvním týdnu budou všichni unavení. Budeme se snažit najít nějakou příležitost a něco na Pogačara vymyslet, a snad to jeden den pro nás půjde dobře,“ řekl Yates.

