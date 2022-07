Smolař Pinot: na Tour nejdřív spadl v pelotonu, za kilometr schytal i facku

Když v sobotu během etapy pár kilometrů po předchozím pádu slezl z kola, hlavně francouzským fanouškům zatrnulo. Že by Thibaut Pinot zopakoval srdcervoucí story z Tour de France 2019, když v jednom z kopců kvůli bolestem kolene zastavil a se slzami v očích nastoupil do doprovodného auta? Tak ne, naštěstí za chvíli zase nasedl a pokračoval. Důvodem zastavení byla rána do obličeje, kterou mu předtím nechtěně dal jeden z členů jiného týmu.