Froome je zpět! A chystá ještě větší akci, prozradil sportovní ředitel

Stále nejsem ze hry! To je zásadní vzkaz, který do světa v etapě s nejnáročnějšími kopci a nejvíce nastoupanými metry vyslali hned dva muži. Tadej Pogačar vytáhl z rukávu několik nástupů. Ty sice muže ve žlutém Jonase Vingegaarda nezaskočily, ale zpráva to byla zcela jasná. Mnohem větší návrat na scénu ale předvedl po protrpěných třech letech čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome, jenž dojel v etapě třetí. Podle jeho sportovního ředitele však má přijít ještě větší akce.

Kdo se bál, že bude letošní Tour de France od sedmé etapy, kdy vyjel ve žlutém Tadej Pogačar, nuda, byl na velkém omylu. Nejen že bitva o celkové prvenství je nyní hodně napínavá, ale každá etapa přináší nesmírně zajímavý příběh. A často jich bývá hned několik.

Čtvrteční menu? Co se týče zdolávaných stoupání jedna lahůdka za druhou: druhý den v řadě Galibier, pak pro mnohé cyklisty ne moc známý Col de la Croix de Fer a na závěr legendární serpentiny na Alpe d´Huez. Všechno mimořádné kategorie.

A příběhy snad ještě zajímavější. Všichni napjatě čekali, s čím nastoupí do 12. etapy vítěz předchozích dvou ročníků Pogačar. Jako vždy to bylo s úsměvem, ale také s prohlášením: „Dobře jsem se vyspal a odpočinul si.“ Asi to nebyl ještě úplně stoprocentní Tadej, ale že středeční výbuch byl jen chvilkovým výpadkem, dokázal dostatečně. Mimo jiné i nástupy v závěrečných čtyřech kilometrech výjezdu na tzv. holandský kopec, tedy Alpe d´Huez.

To Thomas Pidcock nastoupil ve stejném stoupání jen jednou, ale stačilo to. Pak už jen držel konstantní vysoké tempo a dva soupeři za ním neměli šanci. Na bikera dobré, chtělo by se říct. Mladý Brit totiž na silnici přišel právě z horských kol, kde je, jen tak mimochodem, úřadujícím olympijským šampionem, a také cyklokrosu, ve kterém v lednu vyhrál zase mistrovství světa (při neúčasti Wouta van Aerta i Mathieu van der Poela). Ve čtvrtek všechny uchvátil kromě neskutečného výkonu ve stoupání, také brilantní technikou ve sjezdu.

Zajímavostí této etapy bylo i to, že v denním úniku byli dva „afričtí běžci“. Zatímco Jihoafričan Louis Meintjes si běžeckou etudu zkusil letos v závěru Planiny krásných dívek, téměř legendární se stala ta rodáka z keňského Nairobi Chrise Frooma, kdy před šesti lety po svých vybíhal na Mont Ventoux. Teď se nic takového nekonalo.

Tady už se však dostáváme k asi největšímu návratu letošní Staré dámy. Tu v minulosti Froome čtyřikrát ovládl a před třemi lety se chystal zařadit mezi legendy s pěti zářezy. Jenže v generálce na Tour měl děsivý pád při průzkumu trati na časovku. Zranění, která si přivodil, byla mnohem závažnější, než se původně prezentovalo. I tak spustil jeden z nejslavnějších cyklistů planety návratovou misi, které nejprve mnoho lidí nevěřilo a která se ukázala být delší, než i sám sportovec doufal.

Nicméně teď třetím místem v tak náročné etapě ukázal, že jeho houževnatost se vyplatila.

„Dal jsem do toho všechno, co jsem v sobě dnes měl a nemám žádné výčitky. Po tom, čím jsem si v posledních třech letech prošel, skončit třetí v jedné z nejtěžších etap Tour, je skvělé a mohu být opravdu šťastný,“ zářil Froome.

Nejde sice o pohádku se šťastným koncem v podobě vítězství, jak napsal na Twitteru jeho tým Israel-PremierTech, ale může třeba jít teprve o začátek.

„Všichni by ho nejradši viděli na místech, kde byl, tedy znovu vyhrávat. Tohle je takový velký příslib do budoucna. Sám Chris říkal, že Tour bere jako určitou přípravu a vidí sám, že by mohl být do nějakého pátého, třetího místa na španělské Vueltě. Zatím v kopcích nejede vůbec špatně, můžeme říct, že se drží s těmi nejlepšími,“ odhalil český sportovní ředitel izraelské sestavy René Andrle.

Chris Froome na TdF: 2021 133. 2018 3. 2017 1. 2016 1. 2015 1. 2014 nedokončil 2013 1. 2012 2. 2008 82.

Právě Andrle už na italském Giru prozradil Sportu a MfDnes, že Froome má letos tréninková čísla, jaká měl jen párkrát v dobách své největší formy. I sám Brit s keňskými kořeny prohlásil, že se cítí lépe a lépe. „Budu do toho dál šlapat, nevím, kde jsou mé limity. Budu se stále snažit zlepšovat a doufám, že se vrátím na vítěznou cestu.“

Froome dobrou aktuální kondici dokázal ve 12. etapě už tím, že se mu z hlavní skupiny podařilo dostihnout uprchlíky. „Na začátku byl velký boj o to dostat se do úniku. Jemu se to povedlo v prudké části, což bylo skvělé a bylo výborné, že se dotáhl na vedoucí skupinu. V závěru sice nebyl v top top formě, ale udržel to a myslím, že třetí místo je skvělé. Ty dva lidi před ním byli daleko lepší, což bylo vidět, ztratil skoro dvě minuty,“ hodnotil Andrle.

Šťastní jsou nyní i majitelé izraelské stáje Sylvan Adams a Ron Baron, kteří dali před dvěma lety, kdy nad ním tým Ineos Grenadiers zlomil hůl, Froomovi šanci. A také, podle neoficiálních údajů, plat 2,5 milionů eur ročně.

„Koupili ho kvůli tomu, že je velký šampion, dělá našemu týmu velké jméno. Třetí místo to jen umocňuje,“ dodal Andrle.