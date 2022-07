Šampion a jeho žlutý stín. Přichystá Pogačar poslední útoky na lídra Tour?

Šestou etapu na Tour de France dovedli Majka s Pogačarem do úspěšného konce, ale od té sedmnácté už Polák nebude pokračovat • Reuters

Nejen s Jonasem Vingegaardem, ale i s nepříznivými okolnostmi teď bojuje Tadej Pogačar. Před startem středeční etapy Tour de France přišel o dva horské domestiky. Zejména ztráta Rafala Majky, který s ním zůstával nejdéle, je citelná. Ale zaskočili jiní a tak i v 17. etapě vytvořil dvojnásobný šampion na současného muže ve žlutém pořádný tlak. Výsledkem však jsou jen čtyři sekundy umazané z Dánova náskoku. I těsně vyhraná etapa ale dává Pogačarovi další síly do poslední horské zkoušky.

Vypadá to, že vícenásobní šampioni Tour de France získávají místo běžného šedivého stín žlutý. Alespoň Tadej Pogačar to tak v posledním týdnu má. Kdykoliv se pokusí dostat před hlavní balík, okamžitě se mu za zadní kolo „pověsí“ muž ve žlutém Jonas Vingegaard.

Jako příklad situace ze závěrečných kilometrů 17. etapy. Vepředu jedou už jen tři cyklisté. Z UAE Team Emirates Brandon McNulty, za ním v bílém jeho lídr Pogačar a hned za ním, a kolikrát i vedle něj, žlutý Vingegaard. Takový obrázek je k vidění často.

Pogačar veřejně vyhlásil útok na žlutý dres, a tak musí být jeho současný nositel stále ve střehu. A to i přes to, že obhájce prvenství už se nemůže spolehnout na tak velkou týmovou sílu, jakou jeho vedení před začátkem Tour slibovalo. Z osmičlenné sestavy už zbyli jen čtyři závodníci. První dva parťáci odpadli už v úvodní polovině francouzské Grand Tour, a to kvůli covidu.

Ještě větší komplikace ale přišla před středečním startem. Už v úterý bylo jasné, že k dispozici nebude Marc Soler, který kvůli žaludečním potížím nestihl časový limit. Do poslední chvíle ale Pogačar a spol. doufali, že přeci jen bude moct nastoupit Rafal Majka. Ten byl doposud slovincovým klíčovým domestikem v horách. Jenže v úterý v jednom ze stoupání přetrhl řetěz a při tom si natrhl také stehenní sval. „Bolesti u něj byly tak velké, že musel odstoupit,“ prozradil Eurosportu ještě před etapou generální manažer týmu Mauro Gianetti.

Zbylí závodníci ale ukázali během dne opravdu bojovného ducha. „Z Mikkela Bjerga se stal dneska vrchař, nastavil dobré tempo v kopci, které mi vyhovovalo,“ smál se v cíli Pogačar. Proč? Protože tento dánský časovkář by měl tempo určovat hlavně na rovinách, hory už pro něj běžně bývají až příliš těžkým terénem.

Skvělou kondici na letošní Staré dámě pak potvrdil Brandon McNulty, jenž se svým lídrem zůstal až do posledních stovek metrů. „Brandon odvedl skvělou práci, byl tak dobrý… On jede teda výborně celou Tour, ale teď obzvlášť,“ pochválil dalšího kolegu mladý lídr.

Nástup, ve který hlavně diváci doufali, a kterým by smazal velkou část ztráty na Vingegaarda, se však nekonal. Pogačar totiž usoudil, že jeho soupeř je natolik silný, že by jen zbytečně plýtval silami, které se mohou hodit ještě ve čtvrtek, kdy je na programu poslední horský dojezd 109. ročníku Tour de France.

„Za ten výkon jsem se ale chtěl klukům odvděčit,“ zahlásil chlapík, který v závěrečných metrech velmi prudkého stoupání ze sebe vymáčkl ještě o něco víc sil než Dán z Jumbo-Visma a dojel si alespoň pro etapové vítězství. A díky časové bonifikaci také zmenšil ztrátu, i když jen o čtyři sekundy.

„Jsem optimista, ve čtvrtek se o něco pokusím znovu,“ slíbil s úsměvem Pogačar. Půjde už o poslední šanci. V pátek se totiž jede rovinatá etapa a v sobotu je časovka, ve které je i Vingegaard dost silný.