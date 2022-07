Tour de France ONLINE: 19. etapa bez velkých kopců, čeká se boj sprinterů

Po náročných pyrenejských etapách se na Tour de France čeká další boj sprinterů. V 19. etapě z Castelnau-Magnoac do Cahors čeká peloton 188,3 km dlouhá převážně rovinatá trasa pouze se dvěma stoupáními čtvrté kategorie, která by nijak neměla promluvit do pořadí v čele celkového hodnocení. Ve žlutém stále pojeden Dán Jonas Vingegaard s více než tříminutovým náskokem na Tadeje Pogačara. Sledute ONLINE.