Nadšení, nervozita, pády. První ročník ženské Tour potvrdil největší hvězdy

Tour de France už letos opravdu skončila. I ta ženská má svůj úvodní ročník za sebou. A ačkoliv celá řada z nich, hlavně po první horské etapě, tvrdila, že byla příliš náročná, spousta si ji také užila. Vždyť se jednalo o průlom v ženské cyklistice!

„Bylo to vidět i na emocích, které holky, které vozily maillot jaune, ukazovaly. A to se bavíme o hvězdách typu Annemiek van Vleutenová a Marianne Vosová, které mají za sebou spoustu výher, titulů mistryň světa, olympijských vítězek, zkrátka všechno. Ale bylo vidět, že samy pocítily nebo si uvědomily hodnotu žlutého trikotu, co to znamená,“ všiml si trenér české mužské reprezentace Tomáš Konečný.

Opravdu. I Nizozemka Van Vleutenová, která jen půl měsíce před tím ovládla ženské Giro d´Italia, byla na Planině krásných dívek, kde Tour de France Femmes v neděli skončila, hodně dojatá. „Je to splněný sen, vyhrát ve žlutém na tomto vrcholu. Nebyla to lehká etapa a ani lehký týden,“ shrnula suverénní vítězka prvního ročníku. Na druhou Demi Volleringovou měla náskok 3:48 minuty.

„Její dominance byla velkolepá. Její výkon na Planině krásných dívek je i ve srovnání s chlapama super. Ostatní si teď musí říct: Taky se musíme posunout,“ říká trenér.

Hlavně po sobotní horské etapě, ve které nestihlo časový limit hned šest závodnic, si mnohé stěžovaly na obtížnost. Přitom už řadu let se jezdí ženské Giro i Vuelta, a obzvlášť na Giru bývají i náročnější kopce.

„Nemyslím si, že by Tour byla těžší než Giro, Neviděl jsem tam moc velký rozdíl. Na Giru jsou velké kopce a myslím, že tady mohly mít daleko víc kopců, než měly. Jely je jeden víkend, a to myslím, že ještě nebyly velké hory. Neměly Alpe d´Huez, Galibier, takovéhle monumenty a tři za sebou jako třeba chlapi. Ale samozřejmě ženský peloton na tohle není zvyklý, takže pro ně to bylo náročné,“ soudí Konečný.

Ačkoliv se někomu mohou ikonická stoupání z mužské Tour zdát náročná, v osmdesátých letech, kdy se jezdila předchůdkyně současného závodu, právě takové hory i ženy zdolávaly.

„Šlo samozřejmě o první ročník, tak uvidíme, kam se to bude posouvat dál. Každopádně když horské etapy zvládly Van Vleutenová, která je samozřejmě odskočená, ale i další, budou na to muset reagovat i ostatní. I holky budou muset začít jezdit větší kopce, trénovat je. Doteď to neměly,“ dodává český kouč.

Ženy na své Tour bojovaly o stejné trikoty jako muži, čili žlutý, zelený, puntíkatý a bílý. Hlavně kvůli tomu žlutému panovalo v pelotonu extrémní napětí, které vyvrcholilo řadou pádů. „Myslím, že to způsobil přesně ten název Tour de France, žlutý trikot. Tíha okamžiku, kdy najednou zjistily, že tam je něco víc. Je to v televizi, tlak médií, motorky a podobně, to je jiné než na dalších závodech. Tohle jim pořadatel nabídl stejně jako chlapům, takže najednou tam byl i větší stres v pelotonu. A z toho jsou pády,“ vysvětluje muž, který se Tour de France sám v roce 2002 účastnil.

Podle něj se to však nijak extra nelišilo od mužské Staré dámy, kde bývají první etapy také extrémně náročné a k uklidnění dojde vždy až když se v průběžné klasifikaci udělají větší rozdíly. To u žen, jejich etapák trval osm dní, nastalo až po 7. etapě.

„Samozřejmě tam byla i spousta chyb. Ale to k tomu patří, je to vývoj a jde o to se z toho poučit a jít dál. Může to nastartovat to, že se ženská cyklistika posune.“

Pro ty, kteří některé šílené pády zahlédli na sociálních sítích, je zde uklidnění. K takovým věcem běžně v ženské cyklistice nedochází. „Byla to tíha okamžiku. To, že peloton spadne, mě nepřekvapilo, to jsem dokázal vnímat jako normální. Spíš šlo o jednotlivkyně, které to byly schopné vyšperkovat ještě něčím zvláštním,“ naráží Konečný třeba na zkrat Nicole Frainové, která to v obrovské rychlosti napálila do na zemi ležících závodnic včetně jedné z hvězd Marty Cavalliové a sama udělala salto. Následně prohlásila, že si myslela, že viděla mezeru, kterou může projet. To později upravila na tvrzení, že nehodu neviděla a omluvila se, že tato situace rozhodně nebyla úmyslná.

Navzdory těmto nepříjemnostem si ženský peloton svou první Tour de France užil a uvidíme, kam se posunou příští ročníky. Šéf mužské Tour Christian Prudhomme a jeho kolegyně Marion Rousseová totiž slibují, že v rozvoji Tour de France Femmes hodlají pokračovat.

Tour de France Femmes

Konečné pořadí

1. Van Vleutenová (Niz./Movistar) 26:55:44

2. Volleringová (Niz./SD Worx) -3:48

3. Niewiadoma (Pol./Canyon-Sram Racing) -6:35

4. Labousová (Fr./DSM) -7:28

5. Persicová (It./ Valcar-Travel & Service) -8:00

6. Longová Borghiniová (It./Trek-Segafredo) -8:26

7. Ludwigová (Dán./FDJ-Suez Futuroscope) -8:59

8. Muzicová (Fr./ FDJ-Suez Futuroscope) -13:54

9. Ewersová (USA/ EF Education-TIBCO-SVB) -15:05

10. Garcíaová (Šp./UAE Team ADQ) -15:15

Další dresy

Zelený: Marianne Vosová (Niz./Jumbo-Visma)

Puntíkatý: Demi Volleringová (Niz./SD Worx)

Bílý: Shirin van Androoijová (Niz./Trek-Segafredo)

Týmy: Canyon/Sram Racing