Zelený muž Sagan. Příběh končící ikony, co vyšoupla Kreuzigera na gauč

Peter Sagan v duhovém nebo zeleném dresu. Který se vám líbil víc? Je to skoro jedno. Do obou se navlékal často, je totiž trojnásobným mistrem světa a sedminásobným vítězem bodovací soutěže na Tour de France. Co mu zajistilo větší slávu? Především když v jakémkoliv z těchto trikotů bavil fanoušky. Teď si s nimi chce užít poslední dobrodružství na nejslavnější cyklistické akci.