Fanoušci v Baskicku cyklistiku milují a nejsou drzí. Vakoč: Top atmosféra

Na mnoha místech po celém světě si cyklisté pochvalují vynikající atmosféru. Právě Baskicko, které letos hostí Grand Départ, je jedním z nich. „Baskicko je super, protože je to totálně cyklistická oblast a fanoušci tam jsou úžasní,“ vzpomíná na závodní léta Petr Vakoč, jenž se Tour de France zúčastnil ve své kariéře dvakrát.

Baskové jsou velmi náruživí cyklisté a jako fanoušci jsou mnohdy prý až fanatičtí. Ovšem v dobrém smyslu slova. „Vždycky jsem si to užil na Kolem Baskicka, to byl jeden z top závodů, co se týče atmosféry. To se pomalu vyrovnalo samotné Tour. K tomu ještě Kolem Kolumbie, to pro mě byly tři top závody, co se týče fanouškovství,“ říká bývalý profesionál.

Na území Baskicka se odehrají hned tři etapy, kdy ta úvodní bude mít start i cíl v malebném Bilbau, ve druhé se zase cyklisté podívají do San Sebastianu. Třetí sice na Pyrenejském poloostrově začne, ale dojezd už bude mít na území Francie.

Ve Španělsku momentálně v druhodivizních sestavách působí několik Čechů, mezi nimi i Michal Schlegel. Ten má zkušenosti i z jedné ze tří Grand Tour – italského Gira. „Obecně to svým způsobem může být trochu podobné jako v Itálii, ale španělští fandové nejsou tolik nabuzení. Když jsem byl na Giru, víc si dovolovali, dávali do toho víc emocí. Zatímco ve Španělsku jsou trochu klidnější. Nejsou tak drzí, nevstupují tak moc do cesty a není to chaos,“ míní cyklista stáje Caja Rural.

Zároveň připouští, že v Baskicku to bude trochu jiné. „Ještě jsem tam nikdy nezávodil, takže to nemohu potvrdit, ale asi bude atmosféra bouřlivější. V Baskicku je totiž silná cyklistická základna, jsou tam pro to dobré podmínky. Zatímco třeba na jihu v Andalusii, kde většinou trénuju, je to odlišné. Nevím, jestli je to tím vedrem, ale lidi tam jsou víc líní,“ usmívá se osmadvacetiletý Čech.

U baskických parťáků však zpozoroval, jaké nadšení ohledně cyklistiky panuje. „U nich to řeší celá rodina, jezdí za nimi na závody, hodně tam s nimi komunikují, případně i slaví. Zatímco u ostatních jsem něco takového úplně nepozoroval,“ dodává Schlegel.

Tak zkuste o tomto víkendu alespoň skrze televizní obrazovky atmosféru nasát. „Věřím, že Tour tam bude neskutečná, protože to bude kombinace fanoušků baskických, tak i těch ostatních z celého světa,“ těší se Vakoč.

Jedeme za Gina

Byl to velmi dojemný moment při čtvrtečním představování týmů letošní Tour de France. Zatímco ostatní týmy měly za sebou na velkoplošné obrazovce název svého celku, v případě stáje Bahrain-Victorious to bylo jiné.

Když na bicyklech přijeli na pódium, byly na obrazovce dva motivy. Jedním byl název týmu s velkým nápisem v červeném poli: rideforGinu. Tedy jedeme za Gina. Druhým pak černobílá fotografie cyklisty Gina Mädera s datem narození a úmrtí.

Mladý Švýcar totiž tragicky zahynul před dvěma týdny na domácím závodu Kolem Švýcarska. Stalo se to po pádu do rokle, ke kterému došlo při nebezpečném sjezdu. Právě za vždy usměvavého mladíka, který tento svět opustil v pouhých šestadvaceti letech, se při čtvrteční prezentaci v Bilbau držela i minuta ticha.