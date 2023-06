Startovní listina Tour de France 2023: kdo se postaví na start 110. ročníku?

Jumbo-Visma

Čeká se systematická cesta za obhajobou prvenství Jonase Vingegaarda. V horách mu má být velkým pomocníkem Sepp Kuss, který už na Giru dotáhl k výhře Primože Rogliče. Ten letos ale nejede. Kdo však nechybí, je Wout van Aert. O zelený trikot prý letos neusiluje, bude bojovat o etapy a pomáhat Vingegaardovi.

St. č. Jezdec Věk Země 1 Jonas VINGEGAARD 26 Dánsko 2 Tiesj BENOOT 29 Belgie 3 Wilco KELDERMAN 32 Nizozemsko 4 Sepp KUSS 28 USA 5 Christophe LAPORTE 30 Francie 6 Wout VAN AERT 28 Belgie 7 Dylan VAN BAARLE 31 Nizozemsko 8 Nathan VAN HOOYDONCK 27 Belgie

UAE Team Emirates

Jasným lídrem je Tadej Pogačar, i když všichni s napětím čekají, v jaké kondici se po zranění zápěstí, které ho na několik týdnů vyřadilo z tréninku na kole, představí. Bez víry, že může získat žlutý dres, by ale do risku nešel. Pomoci v této snaze mu mají Marc Soler, Rafal Majka nebo Adam Yates.

St. č. Jezdec Věk Země 11 Tadej POGAČAR 24 Slovinsko 12 Mikkel BJERG 24 Dánsko 14 Felix GROSSSCHARTNER 29 Rakousko 15 Vegard Stake LAENGEN 34 Norsko 16 Rafal MAJKA 33 Polsko 17 Marc SOLER 29 Španělsko 18 Matteo TRENTIN 33 Itálie 19 Adam YATES 30 Velká Británie

INEOS Grenadiers

Britská sestava, která má na kontě řadu celkových prvenství z Tour de France, nemůže myslet na nic jiného než stupně vítězů. O ty mají usilovat hlavně Daniel Felipe Martínez a Carlos Rodríguez. Respekt budí i vítěz ročníku 2019 Egan Bernal, u něj však po velmi těžkém zranění stále není jasné, v jaké bude formě. O etapy bude usilovat Tom Pidcock.

St. č. Jezdec Věk Země 21 Egan BERNAL 26 Kolumbie 22 Jonathan CASTROVIEJO 36 Španělsko 23 Omar FRAILE 32 Španělsko 24 Michal KWIATKOWSKI 33 Polsko 25 Daniel MARTÍNEZ 27 Kolumbie 26 Thomas PIDCOCK 23 Velká Británie 27 Carlos RODRÍGUEZ 22 Španělsko 28 Ben TURNER 24 Velká Británie

Groupama-FDJ

Tradiční francouzský celek má za cíl zachránit pověst domácích výběrů a dostat svého muže alespoň na stupně vítězů. Má jím být David Gaudu, loni čtvrtý. Tomuto cíli podřídili i volbu závodníků. V horách by se naposledy rád ukázal Thibaut Pinot. Ten na Tour původně startovat neměl, ale o nominaci si řekl skvělými výkony na Giru.

St. č. Jezdec Věk Země 31 David GAUDU 26 Francie 32 Kevin GENIETS 26 Lucembursko 33 Stefan KÜNG 29 Švýcarsko 34 Olivier LE GAC 29 Francie 35 Valentin MADOUAS 26 Francie 36 Quentin PACHER 31 Francie 37 Thibaut PINOT 33 Francie 38 Lars VAN DEN BERG 24 Nizozemsko

EF Education-EasyPost

Richard Carapaz je mužem, se kterým bude americká stáj útočit na stupně vítězů v Paříži. V kariéře se mu to na Grand Tours povedlo už čtyřikrát. Za sledování stojí Neilson Powless, který ukázal sílu na jarních klasikách. V kopcovitých etapách můžeme opět očekávat v únicích a bojích o prvenství ví Magnuse Corta.

St. č. Jezdec Věk Země 41 Richard CARAPAZ 30 Ekvádor 42 Andrey AMADOR 36 Kostarika 43 Alberto BETTIOL 29 Itálie 44 Esteban CHÁVES 33 Kolumbie 45 Magnus CORT 30 Dánsko 46 Neilson POWLESS 26 USA 47 James SHAW 27 Velká Británie 48 Rigoberto URÁN 36 Kolumbie

Soudal–Quick-Step

Fabio Jakobsen bude tím, ke komu se budou upínat týmové naděje. Při loňském návratu na Starou dámu po život ohrožujícím zranění získal jednu etapu. Letos by měl patřit i k uchazečům o zelený trikot. Domácí publikum je zvědavé, co předvede jejich miláček Lou Lou, tedy Julian Alaphilippe.

St. č. Jezdec věk Země 51 Julian ALAPHILIPPE 31 Francie 52 Casper ASGREEN 28 Dánsko 53 Rémi CAVAGNA 27 Francie 54 Tim DECLERQ 34 Belgie 55 Dries DEVENYNS 39 Belgie 56 Fabio JAKOBSEN 26 Nizozemsko 57 Yves LAMPAERT 32 Belgie 58 Michael MORKOV 38 Dánsko

Bahrain-Victorious

Tým, jemuž bude na Tour dělat sportovního ředitele Roman Kreuziger, bude bojovat na více frontách. O maximum v celkovém pořadí se budou snažit Mikel Landa a Pello Bilbao. V bojích o únik a výhry v etapách pak uvidíme tradičně ně Mateje Mohoriče, v horách chce ukázat t svaly mladík Fred Wright.

St. č. Jezdec Věk Země 62 Mikel LANDA 33 Španělsko 63 Nikias ARNDT 31 Německo 64 Phil BAUHAUS 28 Německo 65 Pello BILBAO 33 Španělsko 66 Jack HAIG 29 Austrálie 67 Matej MOHORIČ 28 Slovinsko 68 Wout POELS 35 Nizozemsko 69 Fred WRIGHT 24 Velká Británie

Bora-hansgrohe

Nejvýraznější postavou německé sestavy má být Jai Hindley, vítěz loňského Giro d´Italia. Australan letos vynechal italskou obhajobu a chce se posunout dál, cílem bude umístění v Top 10, ideálně na pódiu. Na loňské etapové vítězství bude chtít v klasikářských profilech navázat Bob Jungels, ve sprinterských h se touží ukázat Danny van Poppel.

St. č. Jezdec Věk Země 71 Jai HINDLEY 27 Austrálie 72 Emanuel BUCHMANN 30 Německo 73 Marco HALLER 32 Rakousko 74 Bob JUNGELS 30 Lucembursko 75 Patrick KONRAD 31 Rakousko 76 Jordi MEEUS 25 Belgie 77 Nils POLITT 29 Německo 78 Danny VAN POPPEL 29 Nizozemsko

Lidl-Trek

Ve startu na oblíbené domácí Grand Tour zabránil Giuliovi Cicconemu covid, a tak jej uvidíme ve snaze dostat se do první desítky na francouzské půdě. V horách by mu měl výrazně pomáhat nedávný vítěz Kolem Švýcarska Mattias Skjelmose. Tým má ale řadu nábojů i na etapové výhry: Mads Pedersen, Juan Pedro López a další.

St. č. Jezdec Věk Země 81 Giulio CICCONE 28 Itálie 82 Tony GALLOPIN 35 Francie 83 Mattias SKJELMOSE 22 Dánsko 84 Alex KIRSCH 31 Lucembursko 85 Juan Pedro LÓPEZ 25 Španělsko 86 Mads PEDERSEN 27 Dánsko 87 Quinn SIMMONS 22 USA 88 Jasper STUYVEN 33 Belgie

AG2R Citroën

V eso pro celkové pořadí se ve francouzském celku vyprofiloval Australan Ben O´Connor. Na nedávném Critériu du Dauphiné skončil v nabité konkurenci třetí, i teď bude cílit na pódium. Za pozornost stojí i Felix Gall, který se blýskl na Kolem Švýcarska.

St. č. Jezdec Věk Země 91 Ben O'Connor 27 Austrálie 92 Clément BERTHET 25 Francie 93 Benoit COSNEFROY 27 Francie 94 Stan DEWULF 25 Belgie 95 Felix GALL 25 Rakousko 96 Oliver NAESEN 32 Belgie 97 Aurélien PARET-PEINTRE 27 Francie 98 Nans PETERS 29 Francie

Alpecin-Deceuninck

U nizozemské sestavy bude strategie jasná – dostat ve sprintech na co nejlepší pozici Jaspera Philipsena, kterému se v sezoně daří, vyjel už šest vítězství. Do úniků v klasikářských etapách se zase pustí Mathieu van der Poel, který v úvodních dnech bude určitě chtít získat žlutý dres, později zabojuje o etapové výhry.

St. č. Jezdec Věk Země 101 Mathieu VAN DER POEL 28 Nizozemsko 102 Silvan DILLIER 32 Švýcarsko 103 Michael GOGL 29 Rakousko 104 Quinten HERMANS 27 Belgie 105 Sören KRAGH ANDERSEN 28 Dánsko 106 Jasper PHILIPSEN 25 Belgie 107 Jonas RICKAERT 29 Belgie 108 Ramon SINKELDAM 34 Nizozemsko

Intermarché–Circus–Wanty

V soupisce belgického týmu je opět Louis Meintjes, jenž na francouzské Grand Tour skončil už dvakrát osmý a loni byl sedmý. Nyní to chce zopakovat a znovu se protlačit do nejlepší desítky. Slávu v etapách touží zase získat eritrejský klenot Biniam Girmay, kterého můžeme očekávat v soubojích s Van der Poelem.

St. č. Jezdec Věk Země 111 Biniam GIRMAY 23 Eritrea 112 Lilian CALMEJANE 30 Francie 113 Rui COSTA 36 Portugalsko 114 Louis MEINTJES 31 JAR 115 Adrien PETIT 32 Francie 116 Dion SMITH 30 Nový Zéland 117 Mike TEUNISSEN 30 Nizozemsko 118 Georg ZIMMERMANN 25 Německo

Cofidis

Zde nemůžeme čekat nic jiného než snahu Guillauma Martina o průnik do nejlepší desítky, tak jako na všech posledních podnicích Grand Tour. Zároveň bude chtít týmový dres obohatit o puntíky v soutěži vrchařů, stejně jako kolega Simon Geschke, jenž ho loni vlastnil devět dní. Ve sprintech se bude tlačit Bryan Coquard.

St. č. Jezdec Věk Země 121 Guillaume MARTIN 30 Francie 122 Bryan COQUARD 31 Francie 123 Simon GESCHKE 37 Německo 124 Ion IZAGIRRE 34 Španělsko 125 Victor LAFAY 27 Francie 126 Anthony PEREZ 32 Francie 127 Alexis RENARD 24 Francie 128 Axel ZINGLE 24 Francie

Movistar Team

V posledních letech bývá zvykem, že o celková pořadí ve španělském týmu bojuje Enric Mas. Critérium du Dauphiné se mu moc nepovedlo, a tak si bude chtít napravit reputaci. K ruce mu má být v horách americký mladík Matteo Jorgenson. Ten se hned v úvodu sezony blýsknul triumfem na Kolem Ománu, na klasice kolem Falnder skončil devátý.

St. č. Jezdec Věk Země 131 Enric MAS 28 Španělsko 132 Ruben GUERREIRO 28 Portugalsko 133 Alex ARANBURU 27 Španělsko 134 Gorka IZAGIRRE 35 Španělsko 135 Matteo JORGENSON 24 USA 136 Gregor MÜHLBERGER 29 Rakousko 137 Nelson OLIVEIRA 34 Portugalsko 138 Antonio PEDRERO 31 Španělsko

DSM-Firmenich

Je v podstatě už pravidlem, že když šlape na Tour Romain Bardet, usiluje o celkové pořadí (nejlépe 2. místo 2016). Letošek nebude výjimkou. Rodák z Brioude je lídrem ambiciózní sestavy. Černé dresy nizozemské stáje jsou ale často vidět i v hromadných dojezdech. Teď by se v nich měl angažovat Sam Welsford.

St. č. Jezdec Věk Země 141 Romain BARDET 32 Francie 142 John DEGENKOLB 34 Německo 143 Matthew DINHAM 23 Austrálie 144 Alex EDMONDSON 29 Austrálie 145 Nils EEKHOFF 25 Nizozemsko 146 Chris HAMILTON 28 Austrálie 147 Kevin VERMAERKE 22 USA 148 Sam WELSFORD 27 Austrálie

Israel-Premier Tech

V sestavě Izraelců nenajdete Chrise Froomea, jenž celou sezonu marně hledá formu. Naopak v ní nechybí tradiční opory Michael Woods a Dylan Teuns, které uvidíme hlavně v horských dnech. Etapové vítězství z loňského roku bude chtít zopakovat Simon Clarke, zdatný v horách, ale také v těžších klasikářských profilech.

St. č. Jezdec Věk Země 151 Michael WOODS 36 Kanada 152 Guillaume BOIVIN 34 Kanada 153 Simon CLARKE 36 Austrálie 154 Hugo HOULE 32 Kanada 155 Krits NEILANDS 28 Lotyšsko 156 Nick SCHULTZ 28 Austrálie 157 Corbin STRONG 23 Nový Zéland 158 Dylan TEUNS 31 Belgie

Jayco–AlUla

Za tento tým se měl na Tour představit Zdeněk Štybar, zhatila mu to však operace. Lídrem Australanů bude Simon Yates, jenž se pokusí dostat co nejvýš v Top 10. Nejlepšího výsledku zde dosáhl v roce 2017, dojel sedmý. Ve sprintech očekávejte pravidelnou účast Dylana Groenewegena s asistencí zkušeného rozjížděče Luky Mezgece.

St. č. Jezdec Věk Země 161 Simon YATES 30 Velká Británie 162 Lawson CRADDOCK 31 USA 163 Luke DURBRIDGE 32 Austrálie 164 Dylan GROENEWEGEN 30 Nizozemsko 165 Chris HARPER 28 Austrálie 166 Christopher JUUL-JENSEN 33 Dánsko 167 Luka MEZGEC 35 Slovinsko 168 Elmar REINDERS 31 Nizozemsko

Arkéa-Samsic

Největší hvězdou celku, který je od této sezony součástí World Tour, tedy nejvyššího patra cyklistiky, je Warren Barguil. Jeho hlavním cílem budou horské etapy. O ty se snažil už na Giru, ale nebyl ještě v dostatečné formě. Ze sprinterů, kteří budou mít letos ve Francii dostatek příležitostí, může zapůsobit Luca Mozzato.

St. č. Jezdec Věk Země 171 Warren BARGUIL 31 Francie 172 Jenthe BIERMANS 27 Belgie 173 Clément CHAMPOUSSIN 25 Francie 174 Anthony DELAPLACE 33 Francie 175 Simon GUGLIEMI 26 Francie 176 Matis LOUVEL 23 Francie 177 Luca MOZZATO 25 Itálie 178 Laurent PICHON 36 Francie

Lotto-Dstny

Belgický tým se už řadu let opírá především o „Pocket Rocket“, tedy rychlou střelu Caleba Ewana. Nyní budou všichni uvnitř organizace doufat, že konečně překoná smůlu z předešlých let. V klasikářských etapách čekejte v bojích o triumf Floriana Vermeersche. Stejně tak se v nich bude chtít ukázat mladík Maxim van Gils.

St. č. Jezdec Věk Země 181 Caleb EWAN 28 Austrálie 182 Victor CAMPENAERTS 31 Belgie 183 Jasper DE BUYST 29 Belgie 184 Pascal EENKHOORN 26 Nizozemsko 185 Frederik FRISON 30 Belgie 186 Jacopo GUARNIERI 35 Itálie 187 Maxim VAN GILS 23 Belgie 188 Florian VERMEERSCH 24 Belgie

Astana Qazaqstan

Letos očekávejte od kazašského týmu úplně jinou strategii než usilování o Top 10. Důvodem je jeden z nejlepších sprinterů všech dob Mark Cavendish. Právě kvůli němu tým nedávno najal i specialistu, který má radit v umu rozjížděcího vlaku. Cíl je jediný: výhra číslo 35 na Tour de France a zápis do dějin.

St. č. Jezdec Věk Země 191 Mark CAVENDISH 38 Velká Británie 192 Cees BOL 27 Nizozemsko 193 David DE LA CRUZ 34 Španělsko 194 Jevgenij FJODOROV 23 Kazachstán 195 Alexej LUCENKO 30 Kazachstán 196 Gianni MOSCON 29 Itálie 197 Luis León SÁNCHEZ 39 Španělsko 198 Harold TEJADA 26 Kolumbie

Uno-X Pro Cycling

Největším jménem v sestavě, která dostala divokou kartu, je někdejší vynikající sprinter Alexander Kristoff. Vedle něj je v norském týmu spousta mladíků, kteří by rádi dostali prostor. Například mistr světa v časovce do 23 let Sören Waerenskjold. V horách zabojuje Torsten Traen, jenž skončil osmý na Critériu du Dauphiné.

St. č. Jezdec Věk Země 201 Alexander KRISTOFF 35 Norsko 202 Jonas ABRAHAMSEN 27 Norsko 203 Anthon CHARMIG 25 Dánsko 204 Tobias Halland JOHANNESSEN 23 Norsko 205 Rasmus TILLER 26 Norsko 206 Torstein TRAEN 27 Norsko 207 Sören WAERENSKJOLD 23 Norsko 208 Jonas GREGAARD 26 Dánsko

TotalEnergies

Naposledy se na Tour a v týmových barvách představí Peter Sagan. Sedminásobný vítěz bodovací soutěže by rád zlomil smůlu poslední sezony a ještě alespoň jednou si dojel pro etapový triumf na akci, která mu udělala největší tší jméno. Anthony Turgis se zaměří hlavně v kopcovitých terénech na úniky.