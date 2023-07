Tour ONLINE: 4. etapa a další šance pro spurtéry, končí se na závodním okruhu

Průběžně dál vede Brit Adam Yates, který má náskok šesti sekund před stájovým kolegou ze SAE Team Emirates Tadejem Pogačarem ze Slovinska. Stejnou ztrátu má na třetím místě i Yatesův bratr Simon.

Očima Petra Vakoče:

„Sám jsem na okruhu párkrát dojížděl, je to zajímavá zkušenost. Nebude tam extra dlouhá rovinka, ale bude to široké a myslím, že můžeme vidět pokusy o únik v závěru. Ale jinak je to jasný sprint. Týmy se sprintery to budou kontrolovat. Specifikum okruhu je, že zatáčky jsou sice prudší, ale zase je tam víc prostoru. Je to dojezd na perfektní a velmi široké silnici. O to víc tam bude hrát roli načasování. Bude složité to udělat perfektně.“