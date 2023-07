Tour směřuje do Alp, jde do tuhého. Vingegaard: Pogačara zlomíme

Je to celkem paradox. Jonas Vingegaard je vedoucím mužem Tour de France, obléká žlutý dres. Přitom ale hlavně z jeho celku Jumbo-Visma slyšíme: Máme plán, jak zlomit Pogačara. Jde o mnohem hlasitější hlasy než z UAE Emirates, ačkoliv právě Slovinec je tím, kdo ztrácí a měl by útočit. V Alpách, kam se nyní účastníci Staré dámy dostávají, tak čekejte velké boje. Dost pravděpodobně už v pátek, na den dobytí Bastily.

Jestli se vám v posledních dnech zdála Tour de France z pohledu souboje o celkové vítězství trochu nudná, teď se máte na co těšit. O tomto víkendu slibuje celek aktuálního lídra Jonase Vingegaarda velkou podívanou.

S příjezdem do Alp je obhájce loňského prvenství hodně sebevědomý. „Myslím si, že etapy o tomto víkendy budou víc sedět mně. Nebo alespoň to tak vždycky bývalo. To je to, v co věříme, že můžu udělat zásadní rozdíl v delších a těžších dnech. A čím dál na Tour budeme a všichni budou unavenější, tím to bude pro mě lepší,“ prohlásil Dán o volném dni.

Mimochodem, zde je jedna zajímavost. Zatímco tradicí na Staré dámě bývá, že její lídr má tiskovou konferenci, na které se po určitou dobu mohou novináři ptát, Jumbo-Visma to se svým mužem číslo 1 udělala letos jinak. Vingegaard poskytl rozhovor pouze dánské televizi TV2, ze kterého museli všichni ostatní čerpat, bez možnosti dalších dotazů.

Ale zpět k sebevědomí muže ve žlutém. To podporují i jeho týmoví parťáci. „Jonas s Tadejem jsou dosud vyrovnaní. Ale zatím jsme neměli žádné pořádné vysokohorské dny. Tam se Jonas cítí pohodlně a na to se těší,“ prozradil Vingegaardův hlavní horský domestik Sepp Kuss.

Právě on je považován za jeden z hlavních trumfů obhájce. Bylo to vidět už v páté etapě přes Col de Marie Blanque, kde Dána „vystřelil“ kupředu a ten pak najel na Pogačara minutu. Že bude mít klíčovou roli v následujících horských dnech, bylo vidět i včera, když se ve chvílích, kdy se vepředu sváděl těžký souboj o denní únik, vezl v oddělené skupince za pelotonem a šetřil síly.

V minulém roce vyhrál Vingegaard celou Tour díky jediné etapě přes Col du Granon. Tam zůstal Pogačar sám proti přesile černo-žluté letky, kdy na něj postupně útočili Primož Roglič, Wout van Aert a Vingegaard. Jak se později ukázalo, klíčovou roli sehrálo to, že Pogačar neměl u sebe dostatek jídla, nemohl si pro něj dojet, ani mu ho nikdo dovézt a jemu brzy došla energie.

Chystají v Jumbo-Visma podobný atak i letos? „Ano, máme plán, jak zlomit Pogačara,“ řekl Dán, logicky bez bližších podrobností.

Je zde však i druhá strana této mince, tedy Tadej Pogačar a jeho tým. A ti dali jasně najevo, že jejich největší konkurent to nebude mít ani trochu snadné. A to i přes to, že Slovinec vstupoval do závodu s výraznou nevýhodou, kdy po zlomenině zápěstních kůstek levé ruky nějakou dobu nemohl trénovat na kole a za poslední dva měsíce měl na kontě pouhé dva závodní dny. Proto vymysleli v UAE Emirates novou strategii – na Tour vyrazili se dvěma lídry, kde tím druhým je Adam Yates.

„Letos tady nemám co ztratit,“ pochvaloval si před velkým stratem v Bilbau Pogačar.

Díky protiútoku v Pyrenejích a na Puy de Dome je nyní za Vingegaardem jen o 17 sekund. A navíc je skálopevně přesvědčen, že historie z loňské 11. etapy se nebude opakovat.

„Já si to tady užívám, každým dnem se cítím lépe. Jsem velmi motivovaný a jsem připravený na jakoukoliv jejich taktiku, na cokoliv, co udělají.“

Ani on o taktice, kterou jistě museli v jeho týmu vymyslet, nemluvil. Jen si pochvaloval, že má letos k sobě Adama Yatese. Ten hned v první etapě vyhrál souboj se svým dvojčetem Simonem a získal žlutý dres. „Je v super formě a myslím, že se tady stále lepší. Myslím, že v dalších fázích závodu to můžeme společně sehrát opravdu dobře,“ je přesvědčený Pogačar.

Na dvojnásobném vítězi Tour de France je navíc vidět, jak si to ve Francii užívá. A baví ho také jejich souboje s Vingegaardem. „Myslím, že je mezi námi velmi pěkná rivalita. Taky jsem přesvědčený, že díky tomu byla loňská Tour jedna z nejlepších vůbec a i letos už se toho hodně událo. V prvním týdnu jsme na sebe házeli bomby v každé etapě. Je to určitě dobrý závod.“

A ty největší bomby v něm přichází na řadu právě v těchto dnech.