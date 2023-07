Motorky zhatily Pogačarovi útok. Odstup dva metry je málo, vadí jeho řediteli

Nastoupil svému soupeři už ve chvíli, kdy k vrcholu tvrdého kopce Jaux Plane zbývalo 3,7 kilometru. Tadej Pogačar doufal, že i tentokrát se mu to vyplatí, stejně jako v předchozích pokusech. Jenže Jonas Vingegaard, i když zpočátku kontakt ztrácel, nezpanikařil a za dva kilometry byli zase dva největší favorité letošní Tour de France u sebe.

Nebyl by to Pogačar, aby se o něco nepokusil znovu. 540 metrů zbývalo k vrcholu, když se Slovinec opět zvedl ze sedla a profrčel kolem muže ve žlutém. Před sebou měl vidinu osmi bonusových sekund, které se na horizontu udělovaly.

Jenže ještě něco před ním bylo. Konkrétně dvě motorky, které nezrychlily, ani když se k nim řítil. A tak musel usednout zpět na sedlo a zpomalit. A zdálo se, že tento incident ho vyvedl z míry. O další útok už se nepokusil, naopak jej předvedl Vingegaard a Slovinec už nebyl schopný reakce.

Osm sekund si tak připsal Dán, na Pogačara zbylo pět za druhé místo. Alespoň v cíli po sjezdu svého soka přespurtoval, a tak si tam připsal bonus šest sekund opět za druhé místo, zatímco Vingegaard bral za třetí sekundy čtyři. V konečném zúčtování tak lídr získal sekundu k dobru a jeho náskok je nyní 10 sekund.

Pogačar ale v rozhovorech po etapě nikoho neobviňoval, jen prohlásil k celému svému úsilí: „Byl to zbytečně vypálený náboj po tak velkých stoupáních. Udělat sprint pro nic za nic je trochu ostuda, ale nemyslím si, že to změnilo konečný výsledek. Zůstalo to v nohách a nemohl jsem sprintovat o bonus. Ok, trochu jsem to zmastil, ale je to, jak to je.“

Velmi diplomatický slovník volil také Mauro Gianetti, generální manažer týmu UAE Emirates. I z nich ale lze vyčíst, že se daná situace Pogačarovu celku vůbec nelíbila. „Je škoda, když je závod ovlivněný něčím jiným než nohami jezdců.“

Sportovní manažer Matxin Joxean Fernandez už prezentoval trochu větší frustraci. „Je to zvláštní. V pravidlech UCI (Mezinárodní cyklistické unie) stojí, že v časovce musí jet doprovodné auto 25 metrů za závodníkem. Takže motorky dva metry před nimi jsou zcela nepřijatelné.“

Chybu nakonec uznali i organizátoři. Obě motorky (TV a foto) byly potrestány vyloučením z další etapy.