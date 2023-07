Nejmladší jezdec Tour slaví, favorité bavili. Jak do závodu zasáhly motorky

Kdo během parné soboty místo výletu k vodě zůstal doma u televize a sledoval 14. etapu Tour de France, rozhodně nelitoval. Hodně se toho událo už v samotném úvodu, i když tyhle události chtěl vidět asi jen málokdo.

Závodníci totiž ujeli jen 5 kilometrů po reálném startu a závod byl opět přerušen kvůli hromadnému pádu 30 lidí. Některému ze závodníků to podjelo na mokré vozovce a k zemi šla i spousta dalších za ním. Jezdci byli zastaveni zhruba na půl hodiny, po které se peloton opět rozjel. Už ne ale ve složení, v jakém odstartoval v Annemasse.

Po pádu kvůli zraněním okamžitě odstoupili Antonio Pedrero (Movistar) a kvůli zlomené klíční kosti Louis Meintjes (Intermarché-Circus-Wanty).

Z velkých jmen na zemi skončil i Jai Hindley, třetí muž průběžného pořadí, také jeden z pomocníků Tadeje Pogačara Vegard Stake Laengen. Po čtvrt hodině, kdy zkusil, zda to půjde, sednul do sanitky také Esteban Cháves (EF Education-EasyPost).

Ale nebyl ještě všem pádům konec. Ve sjezdu z první horské prémie se na silnici neudržel Romain Bardet (DSM-firmenich), který jinak tuhle disciplínu ovládá výborně. Po něm na stejném místě havaroval také James Shaw (EF Education), u kterého se záhy objevila zpráva, že odstupuje. A úplně stejně dopadl i francouzský závodník. V průběhu etapy se ztráty vyšplhaly na šest jezdců.

I vlivem následků pádů se peloton už v úvodu výrazně protřídil. Velkou roli v tom sehrál i celek žlutého muže Jumbo-Visma, který nastolil od začátku vysoké tempo. Kvůli tomu bylo jasné, že únik v sobotu nebude mít šanci na úspěch, což se potvrdilo 57,9 km před cílem, kdy dostihli Giulia Cicconeho.

Parádní práci pak v kopci znovu odvedl univerzál Wout van Aert. 11 km před vrcholem nejtěžšího stoupání dne Jaux Plane se poprvé dopředu pustil tým UAE Emirates a na čelo padl Rafal Majka. Na to zareagovalo Jumbo tím, že zavolali zpátky Van Aerta, který se vrátil a šel opět dopředu.

„Ještě jsem zabojoval, i když to byl hlavně souboj v mé hlavě. Dneska jsme měli vlastní plán, protože nikdy nevíte, co vymyslí ostatní a co se v etapě stane. Udělali jsme to všem velmi těžké, i sobě, ale jediné, co nám to ukázalo, že jsou Jonas i Tadej velmi vyrovnaní,“ přiznal Van Aert.

I nadále jeli domestici hlavních favoritů velké tempo, což se projevilo tím, že 9 km před vrcholem bylo vepředu už jen sedm lidí. Vedle Seppa Kuse, Vingegaarda, Pogačara a Adama Yatese ještě Carlos Rodríguez, Hindley a Felix Gall. Situace 4,7 km před vrcholem byla taková, že na čele zůstali už jen Yates a muži ve žlutém a bílém trikotu.

A pak to přišlo. O kilometr dál se pustil do útoku Pogačar, jenž si vytvořil malý náskok, který se nedostal během následujících dvou kilometrů nad pět sekund. 1,7 kilometru před vrcholem Jaux Plane, kde byly k mání také bonusové sekundy, Vingegaard ale největšího rivala dojel a pokračovali mírnějším tempem.

Pogačar měl o další sekundy k dobru opravdu velký zájem, a tak zaútočil pod vrcholem znovu. Ani teď to nevedlo k úspěchu, ale ne snad proto, že by nástup Slovince nebyl dostatečně dynamický. V cestě mu překážely dvě motorky, které se nemohly prodrat davem diváků.

Slovinec, který na dánského soupeře ztrácel po pátku 9 sekund, tím byl evidentně rozhozený, čehož využil Vingegaard a pro 8 bonusových sekund si dojel on, na Pogačara jich zbylo pět.

Pak už následovalo jen klesání do cílového Morzinu, v jehož úvodu se ale před hlavní favority dostal ještě Rodríguez. Nejmladší závodník celé Tour (22 let) na nic nečekal a vydal se pro druhou výhru ve dvou dnech pro svůj celek Ineos Grenadiers. Pogačar dojel druhý, Vingegaard hned za ním.

Výsledkem tohoto náročného dne tak je, že Vingegaard stále drží žlutý dres a na Pogačara získal jednu sekundu, jeho náskok nyní činí 10 sekund.

Slovinského bojovníka tak v cíli mohlo těšit alespoň to, že tam na něj čekala snoubenka Urška Žigartová. Ta je také profesionální cyklistkou a před týdnem musela odstoupit z ženského Gira, když v pádu utrpěla otřes mozku. I teď ještě byly vidět následky zranění díky velké bílé náplasti na jejím pravém koleni.

Také dánský táta od rodiny měl v cíli sladší odměnu než jen zmiňovanou sekundu k dobru. Při čekání na pódium se mohl pomazlit se svou malou dcerkou.

Cyklistický závod Tour de France - 14. etapa (Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil, 152 km):

1. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) 3:58:45, 2. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates), 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) oba -5, 4. A. Yates (Brit./UAE Team Emirates) -10, 5. Kuss (USA/Jumbo-Visma) -57, 6. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -1:46.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 57:47:28, 2. Pogačar -10, 3. Rodríguez -4:43, 4. Hindley -4:44, 5. A. Yates -5:20, 6. Kuss -8:15.