Přicházejí klíčové etapy v boji o žlutý dres. Slabší chvíle bude konečnou

Nedá se říct, že by dosud Tour de France nudila. Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar baví už od prvního týdne. Jenže to hlavní má přijít v těchto dvou dnech. Pokud na jednoho z dvojice nejsilnějších mužů 110. ročníku přijde horší chvilka, dohánět bude už jen velmi těžko. Na řadě je časovka do kopce a výjezd na Col de la Loze a na rampu v Courchevelu.

Usledovat v posledních dnech Tour de France a Wimbledon bylo skoro nemožné. Teď se ale vyplatí upřít pozornost na cyklisty do Francie. Už v úterý se může někdo z neskutečně vyrovnané dvojice Jonas Vingegaard-Tadej Pogačar přiblížit k celkovému triumfu. A když se to nepovede, je tady hned středeční extrémně těžká horská etapa, při které závodníci zdolají nejvyšší bod tohoto ročníku. Col de la Loze se nachází ve výšce 2304 metrů nad mořem a pořadatelé na něj kromě prémie Henryho Desgrange položili také další bonusové sekundy.

Časovka s prudkým závěrem

Jsme v Alpách, a tak se rozhodně nedá čekat, že by měli závodníci před sebou rovinatou časovku. Na trase 22,4 kilometru naopak nastoupají na časovkářských speciálech přes 600 výškových metrů. To nejtěžší je připraveno v závěru, kde se v cestě tyčí kopec 2. kategorie dlouhý jen 2,5 kilometru, zato s průměrem 9,4 % a zhruba kilometrovou pasáží, kde to bude až 11 %. Na podívanou v podobě výměny časovkářských kol za ty silniční ovšem jen těžko dojde.

Bude zde řada specialistů, kteří by se na 110. Tour de France rádi zviditelnili výhrou právě v této etapě. Jenže tady půjde o mnohem víc. Vzhledem k tomu, že Vingegaardovi s Pogačarem časovky nedělají žádné potíže, mají velmi silnou motivaci.

Rozhodující vliv bude mít pondělní volno. Ačkoliv hlavní favorité ani během něj rozhodně nehodili nohy na stůl a neužívali si hezkého dne v horách, může se i na některém z nich projevit následek výpadku z pravidelného tempa. A to by pak mohlo znamenat ztrátu klidně i v řádu několika desítek sekund.

Boj s chronometrem často považují zejména horští domestici za další částečně volný den. Na nich je odjet, stihnout časový limit a pak sbírat další síly, které následující dny odevzdají svým lídrům. Neměl by to však být případ dvou největších pomocníků, tedy Seppa Kusse (Jumbo-Visma) a Adama Yatese (UAE Team Emirates).

„Kuss určitě pojede naplno. Je šestý celkově a budou tam chtít zůstat z několika důvodů. Rozhodně to pro něj nebude volný den. Kdyby dostával instrukce takové, že může v podstatě odpočívat, tak není šestý,“ je přesvědčený bývalý profesionál Leopold König.

Úplně stejně to vidí i v případě Adama Yatese. „Tihle dva jsou v takové situaci, že je týmy můžou potenciálně využít v dalších dvou horských etapách. Ani jeden tým si nemůže dovolit mít tam jednoho versus dva. Takže tak jak mají UAE rezervu v podobě Yatese, potřebuje ji i Jumbo. Je to i psychologická hra a díky tomu se jim otevírají různé taktické možnosti,“ vysvětluje závodník, který se jako jediný Čech dokázal dostat do Top 10 na všech třech Grand Tour.

Rampy na cestě do cíle

Pokud i časovka potvrdí vyrovnanost prvních dvou mužů průběžného pořadí, je tady hned další výzva. Horská etapa do Courchevelu vedoucí přes brutální kopec Col de la Loze. Ten by délkou 28 kilometrů měl sedět spíš Vingegaardovi. Jenže jsou zde i velmi prudké úseky, a ty zase vyhovují Pogačarovi k jeho útokům. Například zhruba dva kilometry před vrcholem je pasáž se sklonem až 24 %.

„To, co člověk dokázal nahnat v časovce, tady může během pár metrů ztratit,“ myslí si další bývalý český silničář Petr Vakoč.

Nejde však o cílový kopec, nicméně na jeho vrcholu leží 8 bonusových sekund pro toho, kdo zde projede jako první, pro druhého pak zbývá pět a třetí bere sekundy dvě.

Následuje sjezd a v Courchevelu opět další rampa (18 %) ve výjezdu na místní altiport. I v této etapě se tak můžete těšit na další skvělý souboj mezi titány Vingegaardem a Pogačarem.