Týmy ztrácí trpělivost. Fanouškovi, který poslal k zemi Kusse, hrozí soud

Jako by to bylo déja vu, že? Znovu bezohledný fanoušek při průjezdu pelotonu sejmul jednoho závodníka, což vedlo k pádům ještě mnoha dalších. A stejně jako před dvěma lety ho i tentokrát francouzská policie velmi záhy identifikovala a celý incident může skončit u soudu. Tým Jumbo-Visma, za nějž Sepp Kuss, kterého divák poslal k zemi, jezdí, totiž zvažuje žalobu.

Je to velký závod, který k trati táhne miliony diváků, i těch, kteří jinak cyklistiku až tolik nesledují. Jenže s moderní dobou a vymoženostmi, které mají lidem spoustu věcí usnadnit, to jezdcům na Tour de France spíš znepříjemňuje jejich práci. Řeč je především o bezohledných lovcích selfie snímků a záběrů, které chtějí mít z co nejbližší distance od pelotonu, aby je pak mohli sdílet na sociálních sítích.

Doplatil na to už třeba Steff Cras, kterému přímo do cesty vstoupil jeden takový fanoušek, on se mu nemohl vyhnout a se zlomenou klíční kostí musel Tour opustit.

A v neděli se stalo něco podobného. Ve chvíli, kdy se ve městě blížil peloton, jeden z fanoušků zrovna ve chvíli, kdy už kolem něj projížděl Vingegaardův horský superdomestik Sepp Kuss, přímo před něj strčil ruku s mobilním telefonem. Američan už na to nemohl nijak zareagovat, o ruku zavadil a šel k zemi. Jenže při tom svým bicyklem podtrhl i zadní kolo týmového kolegy Nathana van Hooydoncka, který spadl na záda a udeřil se do hlavy. Řetězovou reakcí pak skončila na silnici zhruba dvanáctka jezdců i z dalších týmů.

Nikdo sice naštěstí odstoupit nemusel, ale týmům už s takovými neopatrnými diváky začíná docházet trpělivost.

Francouzská policie dotyčného, který způsobil Kussův pád, identifikovala. Zatím však zatčen nebyl. Podle francouzské legislativy se musí počkat, zda na něj Kuss, jeho tým, případně organizátor závodu, tedy společnost ASO, podá trestní oznámení. Na dotaz, zda jezdec obvinění vznese, mluvčí stáje pronesl: „Tým by to mohl udělat. Zjistíme jak a kdy.“

Toto tvrzení potvrdil také manažer stáje Richard Plugge. „Myslím, že to dlužíme závodníkům, kteří se octli na zemi. Nejen našim, ale i těm z dalších týmů,“ řekl nizozemským médiím.

Může tak dojít ke stejné situaci jako před dvěma lety, kdy hned v úvodní etapě fanynka s cedulí s památným nápisem „Allez. Opi-Omi“ srazila nejprve Tonyho Martina a tím následně půlku pelotonu. Také ona musela před soud, který jí uložil pokutu 1200 euro (uhrazení soudních výloh) a nařídil zaplatit pouze symbolické jedno euro Francouzské cyklistické unii. ASO tehdy žalobu stáhlo, jen vyzvalo diváky, aby měli k závodníkům větší respekt.