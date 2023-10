Start Tour de France v Česku není sci-fi. Co všechno je k tomu potřeba?

Česká republika už pořádala řadu ohromných sportovních akcí. Jedna s obrovským celosvětovým zásahem tady však ještě nikdy nebyla. Tour de France. Je ale naděje, že by se to mohlo třeba už za pět let změnit. Stejně jako příští rok tři italské regiony by mohlo Česko hostit Grand Départ této nejen cyklisticky významné události. Co všechno je k tomu potřeba?

Itálie má svůj vlastní třítýdenní závod, a přesto její regiony Toskánsko, Emilia Romagna a Piemont projevily zájem o pořádání pár etap Tour de France. Stane se tak příští rok, kdy budou hostit Grand Départ nejslavnějšího cyklistického závodu planety. Že jste velký cyklistický fanda a vaším snem je vidět Starou dámu jednou i v Česku? Mohlo by se vám to splnit, a třeba už za pět let.

„Za poslední víc než rok, kdy si zjišťujeme informace, je scénář, že by mohl být v Česku Grand Départ v letech 2028 či 2029, čím dál reálnější. Na začátku, když jsme odstartovali L´Etape Czech Republic, to byl úplně vzdálený sen. Ale tím, jak se daří amatérskému závodu, jsme si i víc uvědomili, jaký dosah a potenciál tato značka má a začali jsme to intenzivně řešit,“ prozradil přímo v Itálii Přemysl Novák, vedoucí projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France.

Česko je podle Nováka, na rozdíl třeba od olympijských her, schopno takovou akci uspořádat. „Investice do infrastruktury jsou totiž velmi malé, maximálně se opraví některé cesty, které by se stejně opravovaly. A benefity, které to může přinést, jsou velké.“ Navíc myšlence na start Tour v Česku je prý nakloněn i sám její boss Christian Prudhomme.

Agentura Petr Čech Sport, která pořádá i českou L´Etape, zjišťuje informace. Tím, kdo může projevit vážný zájem a také pak poslat přihlášku pořadatelské agentuře ASO, je však stát, případně větší územní celek. „Právě proto ve chvíli, kdy to stojí nějaké peníze, musíme vědět, co to Česku nebo regionům, ve kterých se akce bude pořádat, přinese. A co jsem tady zjistil, je skutečnost, že Italové počítají s tím, že investice se v průměru desetinásobně vrátí na příjmech z cestovního ruchu a dalších služeb,“ řekl Novák.

Co je tedy potřeba udělat pro to, aby mohla za několik let v Česku odstartovat Tour de France? „Na začátku je to obrovská politická práce. Ve chvíli, kdy je zájem na úrovni veřejných institucí, pošlou přihlášku a pak dochází k vyjednávání podmínek kontraktu. Kolik se zaplatí ASO, kdo to bude řešit produkčně, kdo bude zajišťovat technickou stránku, kdo komunikační a tak dále,“ vysvětlil Novák.

Jelikož se jedná o desetiletími prověřenou akci, existují na tyto věci manuály, které ASO po podpisu smlouvy poskytuje. „Ty jsou k tomu, aby se maximalizoval efekt Grand Départ pro místní obyvatele, municipality, podnikatele, i pro propagaci dané lokality v zahraničí,“ dodal.

Když už byla řeč o finančních podmínkách, je důležité, na kolik by mohl „výkop“ Tour de France v Česku přijít. „Pracujeme s částkou v řádech stovek milionů korun. V Itálii část zaplatily regiony Emilia Romagna a Piemont, část Florencie, něco města, ve kterých se startuje a dojíždí. A podílí se i národní centrála cestovního ruchu. Není možné, aby do toho vstoupili soukromí investoři, firmy. Vše musí jít z veřejných peněz,“ vysvětlil český zástupce.

Za velkým startem Staré dámy navíc musí vždy stát příběh. V případě Italů jde o výročí 100 let prvního italského vítěze Tour, kterým byl Ottavio Bottecchia. „Naše idea je taková, že Praha je ideální místo pro zorganizování Tour de France poprvé v zemích bývalého východního bloku, kam ještě nikdy nezavítala. A zároveň pokud by se to podařilo zorganizovat za pět let, tedy v roce 2028, bylo by to na 25. výročí spolupráce Tour se značkou Škoda,“ řekl Novák.

Přemýšlíte už, kudy by na českém území mohly vést etapy? Pak zadržte, protože třeba podle italských pořadatelů to bylo tak, že v momentu, kdy podávali přihlášku, už měli stavitelé tras z ASO ony tři italské vymyšleny sami.

Poslední starty Tour de France

2023 Baskicko (Španělsko)

2022 Kodaň (Dánsko)

2021 Brest (Francie)

2020 Nice (Francie)*

2019 Brusel (Belgie)

* původně měla Grand Départ v tomto roce hostit Kodaň, kvůli covidu však došlo ke změně