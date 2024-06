Startovní listina Tour de France 2024: kdo se postaví na start 111. ročníku?

VISMA-LEASE A BIKE

Nizozemskou sestavu postihla letos velká smůla, když se nejprve zranil Van Aert a týden na to hodně vážně Vingegaard. Oba se ale stihli uzdravit a v soupisce nechybí. Dán by měl být lídrem, kterého však v případě nedostatečné formy může nahradit Jorgenson. Pokud bude Visma v horách rozjíždět útok, měli by být v jeho začátku Van Aert, Tratnik a Kelderman.

St. č. Jezdec Věk Země 1 Jonas Vingegaard 27 Dánsko 2 Tiesj Benoot 30 Belgie 3 Matteo Jorgenson 24 USA 4 Wilco Kelderman 33 Nizozemsko 5 Christophe Laporte 31 Francie 6 Bart Lemmen 28 Nizozemsko 7 Jan Tratnik 34 Slovinsko 8 Wout van Aert 29 Belgie

UAE EMIRATES

Tento celek se svým lídrem Pogačarem nejede pro nic jiného než pro žlutý dres. K tomu mu bude pomáhat velmi silná sestava v čele s Adamem Yatesem a Almeidou, kteří nedávno na Kolem Švýcarska brali 1. a 2. místo ve čtyřech z osmi etap a také celkově. Podobný talent jako jeho lídr ukázal Ayuso. Na rovinách budou zase k dispozici silní Politt a Wellens.

St. č. Jezdec Věk Země 11 Tadej Pogačar 25 Slovinsko 12 Joao Almeida 25 Portugalsko 13 Juan Ayuso 21 Španělsko 14 Nils Politt 30 Německo 15 Pavel Sivakov 26 Francie 16 Marc Soler 30 Španělsko 17 Tim Wellens 33 Belgie 18 Adam Yates 31 Velká Británie

JAYCO-AlULA

Tento tým mívá v posledních letech cíle trochu roztříštěné. Je zde Simon Yates, který se bude chtít umístit v top 10 (loni byl čtvrtý), ale moc pomocníků mít nebude (Harper). Sprinterskou jedničkou je Groenewegen, jemuž budou rozjíždět Mezgec a Reinders. Klasikářským esem je pak Matthews, jenž už na Tour vyhrál čtyři etapy.

St. č. Jezdec Věk Země 21 Simon Yates 31 Velká Británie 22 Luke Durbridge 33 Austrálie 23 Dylan Groenewegen 31 Nizozemsko 24 Chris Harper 29 Austrálie 25 Christopher Juul-Jensen 34 Dánsko 26 Michael Matthews 33 Austrálie 27 Luka Mezgec 36 Slovinsko 28 Elmar Reinders 32 Nizozemsko

INEOS GRENADIERS

Celkové pořadí bude jasným cílem britské sestavy, která v minulosti na Tour nebrala nic jiného než žlutý dres. Jenže časy se změnily a oni se teď s mladíkem Rodríguezem chtějí vrátit zpět. Esem v rukávu však může být také Bernal, který se po předloňském těžkém zranění postupně vrací do bývalé formy a zapomenout nesmíme na dravého Pidcocka. Pódium bude chtít i Thomas, jenž už má ale za sebou letos Giro.

St. č. Jezdec Věk Země 31 Carlos Rodríguez 23 Španělsko 32 Egan Bernal 27 Kolumbie 33 Jonathan Castroviejo 37 Španělsko 34 Laurens De Plus 28 Belgie 35 Michal Kwiatkowski 34 Polsko 36 Thomas Pidcock 24 Velká Británie 37 Geraint Thomas 38 Velká Británie 38 Ben Turner 25 Velká Británie

LIDL-TREK

Poté, co americký celek přišel kvůli nemoci o Geoghegan Harta, to v jejich případě vypadá spíš na útok na etapové triumfy, případně Ciccone by se mohl pokusit obhájit puntíkovaný dres. V těžkých sprinterských etapách se do toho opře Pedersen, klasikářské budou zase pro Skujinše a Stuyvena. Pozornost si zaslouží i El Tractor Declercq, kterého ve sprinterských etapách uvidíme na čele pelotonu.

St. č. Jezdec Věk Země 41 Giulio Ciccone 29 Itálie 42 Julien Bernard 32 Francie 43 Tim Declercq 35 Belgie 44 Ryan Gibbons 29 JAR 45 Mads Pedersen 28 Dánsko 46 Toms Skujinš 33 Lotyšsko 47 Jasper Stuyven 32 Belgie 48 Carlos Verona 31 Španělsko

DECATHLON-AG2R LA MONDIALE

Na letošním Giru slavil tento celek hned několik etapových výher. Stejný cíl teď budou mít Bennett ve sprintech, Godon v dojezdech menších skupin. Do úniků v klasikářských etapách se budou pokoušet dostat Naesen nebo Lapeira. Je tu však i muž na celkové pořadí, a tím je Gall, jenž byl loni osmý. Pomáhat mu budou hlavně Prodhomme a Peters.

St. č. Jezdec Věk Země 51 Felix Gall 26 Rakousko 52 Bruno Armirail 30 Francie 53 Sam Bennett 33 Irsko 54 Dorian Godon 28 Francie 55 Paul Lapeira 24 Francie 56 Oliver Naesen 33 Belgie 57 Nans Peters 30 Francie 58 Nicolas Prodhomme 27 Francie

BAHRAIN-VICTORIOUS

V případě tohoto týmu to může být hlavně o etapách, po kterých půjde tradičně Mohorič, jenž už má na svém kontě tři. Ve sprintech se bude o výhru pokoušet Bauhaus, kterému bude pomáhat krajan Arndt. Svěřenci Kreuzigera však budou chtít i bílý dres. O ten se zkusí zabojovat Buitrago s pomocí Bilbaa a Poelse. Tito dva však stejně tak mohou, jako loni, útočit na etapu.

St. č. Jezdec Věk Země 61 Pello Bilbao 34 Španělsko 62 Nikias Arndt 32 Německo 63 Phil Bauhaus 29 Německo 64 Santiago Buitrago 24 Kolumbie 65 Jack Haig 30 Austrálie 66 Matej Mohorič 29 Slovinsko 67 Wout Poels 36 Nizozemsko 68 Fred Wright 25 Velká Británie

SOUDAL-QUICK STEP

Získat s Evenepoelem bílý dres nejlepšího mladíka a současně i celkové pódium, to je oč belgickému týmu jde. K ruce by mu měli být Landa, Van Wilder a také jediný Čech Hirt, který se skvěle předvedl na Giru. Na rovinách by měl tým dirigovat Moscon a nad vším dohlížet nejzkušenější Lampaert.

St. č. Jezdec Věk Země 71 Remco Evenepoel 24 Belgie 72 Jan Hirt 33 Česko 73 Yves Lampaert 33 Belgie 74 Mikel Landa 34 Španělsko 75 Gianni Moscon 30 Itálie 76 Casper Pedersen 28 Dánsko 77 Ilan Van Wilder 24 Belgie 78 Louis Vervaeke 30 Belgie

RED BULL-BORA-HANSGROHE

Kromě toho, že by tento tým měl nastoupit pod novým jménem a v nových dresech, se zde překvapení úplně nekoná. Jasným lídrem je nováček v této stáji Roglič. Podporovat v horách ho budou Hindley, Vlasov, v terénu pro klasikáře zase Jungels, Haller. Ve sprintech by to mohl zkusit Van Poppel.

St. č. Jezdec Věk Země 81 Primož Roglič 34 Slovinsko 82 Nico Denz 30 Německo 83 Marco Haller 33 Rakousko 84 Jai Hindley 28 Austrálie 85 Bob Jungels 31 Lucembursko 86 Matteo Sobrero 27 Itálie 87 Danny van Poppel 30 Nizozemsko 88 Aleksandr Vlasov 28 Rusko

GROUPAMA-FDJ

Domácí tým si vždy najde mezi svými závodníky někoho, kdo se bude na největším závodě ucházet o celkové pořadí. Tentokrát je jím Gaudu. Sezona mu zatím nevychází podle představ, ale na Tour věří, že se vše zlomí. V klasikářských etapách a únicích by mohl být vidět Madouas, v první z časovek prověří svůj výkon Küng.

St. č. Jezdec Věk Země 91 David Gaudu 27 Francie 92 Kevin Geniets 27 Lucembursko 93 Romain Grégoire 21 Francie 94 Stefan Küng 30 Švýcarsko 95 Valentin Madouas 27 Francie 96 Lenny Martinez 20 Francie 97 Quentin Pacher 32 Francie 98 Clément Russo 29 Francie

ALPECIN – DECEUNINCK

Obhajoba zeleného dresu je jasným úkolem a cílem tohoto celku, který má ve svém středu jednoho z nejlepších současných sprinterů. Philipsen je navíc schopný přejet i kopcovitější terén, čímž má výhodu oproti soupeřům. K ruce mu bude navíc Van der Poel. Ten sice bude sám chtít urvat nějakou etapu, ale už loni se ukázal jako skvělý rozjížděč pro Philipsena.

St. č. Jezdec Věk Země 101 Mathieu van der Poel 29 Nizozemsko 102 Silvan Dillier 33 Švýcarsko 103 Robbe Ghys 27 Belgie 104 Sören Kragh Andersen 29 Dánsko 105 Axel Laurance 23 Francie 106 Jasper Philipsen 26 Belgie 107 Jonas Rickaert 30 Belgie 108 Gianni Vermeersch 31 Belgie

EF EDUCATION-EASYPOST

Hlavním mužem bude Carapaz, který se pokusí proniknout do Top 10. Hlavním cílem této sestavy však budou etapové triumfy. Hvězd na ně mají dost, už v úvodu se bude snažit na domácí půdě Bettiol, také Healy se bude chtít při své první účasti na TdF ukázat. Pro něj budou těžší klasikářské dny. Velkým univerzálem je Powless.

St. č. Jezdec Věk Země 111 Richard Carapaz 31 Ekvádor 112 Alberto Bettiol 30 Itálie 113 Stefan Bissegger 25 Švýcarsko 114 Rui Costa 37 Portugalsko 115 Ben Healy 23 Irsko 116 Neilson Powless 27 USA 117 Sean Quinn 24 USA 118 Marijn van den Berg 24 Nizozemsko

LOTTO-DSTNY

Druhodivizní tým bude chtít hlavně být vidět, takže s jeho zástupci můžeme počítat v denních únicích. Tady by mohli zasahovat Campenaerts, Van Gils. Velkou roli však mohou sehrát také ve sprintech, kde mají čerstvého belgického šampiona De Lieho, jenž porazil na belgickém mistrovství i esa jako Philipsen a Merlier.

St. č. Jezdec Věk Země 121 Arnaud De Lie 22 Belgie 122 Cedric Beullens 27 Belgie 123 Victor Campenaerts 32 Belgie 124 Jarrad Drizners 25 Austrálie 125 Sébastien Grignard 25 Belgie 126 Maxim Van Gils 24 Belgie 127 Harm Vanhoucke 27 Belgie 128 Brent Van Moer 26 Belgie

ISRAEL-PREMIER TECH

Druhodivizní tým se bude pokoušet především o etapové úspěchy, na které mají do sprintů Ackermanna, do klasikářských úniků zase Fuglsanga nebo Neilandse. Jméno si už loni na Giru udělal díky hned čtyřem druhým místům v etapách Gee. Teď by se ale mohl pokusit proniknout do top 15 celkově, což potvrdil nedávným 3. místem na Critériu du Dauphiné.

St. č. Jezdec Věk Země 131 Stephen Williams 28 Velká Británie 132 Pascal Ackermann 30 Německo 133 Guillaume Boivin 35 Kanada 134 Jakob Fuglsang 39 Dánsko 135 Derek Gee 26 Kanada 136 Hugo Houle 33 Kanada 137 Krists Neilands 29 Lotyšsko 138 Jake Stewart 24 Velká Británie

COFIDIS

Francouzská stáj bude i tentokrát cílit hlavně na výhry v etapách. V horách o ně bude usilovat Geschke, Izagirre (loni jednou slavil z úniku). Stejný případ je Martin, který by mohl nakouknout i do Top 15 celkového pořadí. Ve sprintech se zase bude činit Coquard, který ještě na Tour neskóroval, loni byl dvakrát čtvrtý.

St. č. Jezdec Věk Země 141 Guillaume Martin 31 Francie 142 Piet Allegaert 29 Belgie 143 Bryan Coquard 32 Francie 144 Simon Geschke 38 Německo 145 Jesús Herrada 33 Španělsko 146 Ion Izagirre 35 Španělsko 147 Alexis Renard 25 Francie 148 Axel Zingle 25 Francie

MOVISTAR

Španělé budou usilovat o co nejlepší umístění v Top 10, páté místo je pro Mase při troše štěstí, které zatím na Tour neměl, dosažitelné. Má k sobě silné vrchaře počínaje Formolem, který dřív pomáhal třeba i Pogačarovi. Silný v horách je také Mühlberger. Ve sprintech se chce konečně prosadit Gaviria, jemuž se od odchodu z Quick Stepu tolik nedaří.

St. č. Jezdec Věk Země 151 Enric Mas 29 Španělsko 152 Alex Aranburu 28 Španělsko 153 Davide Formolo 31 Itálie 154 Fernando Gaviria 29 Kolumbie 155 Oier Lazkano 24 Španělsko 156 Gregor Mühlberger 30 Rakousko 157 Nelson Oilveira 35 Portugalsko 158 Javier Romo 25 Španělsko

ARKÉA-B&B HOTELS

V tomto týmu by ve velkých sprintech znovu rád ožil Démare. Někdejší vítěz bodovací soutěže na Giru se chvíli trápí a pořádnou výhru by potřeboval. Na klasikářské profily by měl být zas Vauquelin, v horách by mohl zkusit štěstí Champoussin, jenž na Tour debutoval před rokem.

St. č. Jezdec Věk Země 161 Kévin Vauquelin 23 Francie 162 Amaury Capiot 31 Belgie 163 Clément Champoussin 26 Francie 164 Arnaud Démare 32 Francie 165 Raúl García Pierna 23 Španělsko 166 Daniel McLay 32 Velká Británie 167 Luca Mozzato 26 Itálie 168 Cristián Rodríguez 29 Španělsko

INTERMARCHÉ-WANTY

Tato sestava se bude se svým lídrem Meintjesem sice pokoušet o celkové pořadí, výsledek však bývá poslední léta nejistý. A tak vsadí i na svého rychlíka Girmaye. Ten to může zkusit jak ve sprintech, tak v náročnějších rovinatých etapách či v těch pro klasikáře. Ve sprintech by se mohl zapojit Teunissen, v horách zase bude lídrovi k ruce Zimmermann, který by mohl i sám zkusit nějakou etapu.

St. č. Jezdec Věk Země 171 Louis Meintjes 32 JAR 172 Biniam Girmay 24 Eritrea 173 Kobe Goossens 28 Belgie 174 Hugo Page 22 Francie 175 Laurenz Rex 24 Belgie 176 Mike Teunissen 31 Nizozemsko 177 Gerben Thijssen 26 Belgie 178 Georg Zimmermann 26 Německo

DSM-FIRMENICH POSTNL

Na této Tour se bude se svou kariérou na třítýdenních etapácích loučit Bardet. Někdejší francouzská naděje na žlutý dres ale letos objela už Giro, a tak to u něj spíš vypadá na snahu o etapová vítězství, případně ještě jednou získat puntíkovaný dres. Ve sprintech to bude zkoušet Jakobsen, který je v tomto celku první sezonu, na Giru se však neprosadil.

St. č. Jezdec Věk Země 181 Romain Bardet 33 Francie 182 Warren Barguil 32 Francie 183 John Degenkolb 35 Německo 184 Nils Eekhoff 26 Nizozemsko 185 Fabio Jakobsen 27 Nizozemsko 186 Oscar Onley 21 Velká Británie 187 Frank van den Broek 23 Nizozemsko 188 Bram Welten 27 Nizozemsko

ASTANA QAZAQSTAN

Tady sází všechno na jedinou kartu – 35. etapový triumf na TdF pro Cavendishe. K sobě má vynikající rozjížděče v čele s Morkovem, dalšími členy Britova expresu budou Bol, Ballerini a Gazzoli. Proniknout do celkového pořadí se pokusí Lutsenko s podporou Tejady. Kazach byl v minulosti už dvakrát v top 10.

St. č. Jezdec Věk Země 191 Mark Cavendish 39 Velká Británie 192 Davide Ballerini 29 Itálie 193 Cees Bol 28 Nizozemsko 194 Jevgenij Fedorov 24 Kazachstán 195 Michele Gazzoli 25 Itálie 196 Alexey Lutsenko 31 Kazachstán 197 Michael Morkov 39 Dánsko 198 Harold Tejada 27 Kolumbie

UNO-X-MOBILITY

Sice druhodivizní tým, ve své soupisce má však známá jména. Když k nim přidáte potenciální budoucí hvězdy, mohou z toho být pěkné výkony v denních únicích. A třeba i etapová výhra. Pro tu si určitě jede Cort, ve sprintech budou chtít být vidět Kristoff a Waerenskjold. Do horských úniků se nejspíš prosadí Johannessen či mladíka Kulset.

St. č. Jezdec Věk Země 201 Magnus Cort 31 Dánsko 202 Jonas Abrahamsen 28 Norsko 203 Odd Christian Eiking 29 Norsko 204 Tobias Halland Johannessen 24 Norsko 205 Alexander Kristoff 36 Norsko 206 Johannes Kulset 20 Norsko 207 Rasmus Tiller 27 Norsko 208 Sören Waerenskjold 24 Norsko

TOTALENERGIES

Po konci silniční kariéry Petera Sagana nemá tento celek tak výraznou hvězdu. Na Tour se budou snažit hlavně zviditelnit v únicích, jelikož se jedná o druhodivizní tým. Za pozornost zde určitě stojí Cras, který byl vidět už dříve. Muži do úniků budou Burgaudeau nebo Turgis.