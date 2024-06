Tour de France ONLINE: 2. etapa opět v Itálii, uhájí Bardet žlutý dres?

Slavná Tour de France dnes pokračuje druhou etapou. Opět se jede v Itálii, závodníci absolvují bezmála 200 kilometrů na trase z Cesenatica do Boloni. Uhájí žlutý dres domácí Romain Bardet, který ovládl sobotní úvodní etapu? ONLINE přenos sledujte na iSport.cz.

CO OČEKÁVAT

Fanoušci si opět připomenou slavného Il Pirata, jak se přezdívalo legendárnímu Pantanimu. V Cesenaticu je totiž pohřbený a je zde i jeho muzeum. Pro jezdce to bude opět kopcovitý den, i když už mírnější než v sobotu. Trasa je zavede taky na motoristický okruh v Imole. I dneska se budou chtít zviditelnit klasikáři, o etapový triumf se může pokusit třeba Van der Poel. Kratších, ale prudkých kopců by mohl využít také Healy nebo domácí Bettiol.