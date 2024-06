Smolný start pro jediného Čecha na Tour. Hirt spadl a ulomil si pár zubů

V hledáčku televizních stanic vysílajících letošní Tour de France byl už krátce po startu úvodní etapy jediný český cyklista Jan Hirt. Nebylo to ale proto, že by jej považovaly za favorita na první žlutý dres. Jezdec týmu Soudal-Quick Step se pohyboval na úplném chvostu pelotonu.

To proto, že na start nastupoval už s nepříjemným zraněním. Před každou etapou totiž musí závodníci na svých bicyklech dojet na pódium, kde se musí podepsat a jsou představeni fanouškům. A právě cestou zpět se rodákovi z Moravských Budějovic přihodila nešťastná věc. V chaosu, který způsobila podle reportéra České televize přítomnost fanoušků, kteří do koridoru s týmovými autobusy ale běžně nemají přístup, Hirt přepadl přes řídítka a při pádu si ulomil zuby.

„Sto pravidel pro týmy, a pak se Janu Hirtovi přihodí něco takového mezi podpisovým pódiem a autobusem. Tři zlomené zuby,“ rozčiloval se na sociální síti X šéf belgické stáje Patrick Lefevere.

„Byl to totální chaos, organizátoři to vůbec nezvládli, to je neakceptovatelné. Jan přepadl přes řídítka,“ dodal Hirtův kolega Yves Lampaert.

Český vrchař asi nebude mít Tour de France mezi svými oblíbenými závody. Poprvé na ní startoval v covidovém roce 2020. Tehdy ji také jel po zranění, kdy v přípravném závodu Tour de l´Ain přepadl přes týmový vůz a při tom si narazil zápěstí a také ulomil několik zubů.

Etapu Hirt jede, po ní ale určitě absolvuje ještě další vyšetření.