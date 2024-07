Zdivočelí fanoušci na Tour: pacifikují se vzájemně, jeden schytal kopanec

Chování některých fanoušků na Tour de France už je občas přes čáru. Tak jako třeba to, kdy divák hodil do obličeje hlavních hvězd chipsy. Jenže cyklisty často obtěžuje i to, kdy je lidé podél trati při závodění v kopcích poplácávají, nebo nekoordinovaně běží vedle nich, případně až příliš vstupují jezdcům do cesty. Proto se už někteří fandové rozhodli neukázněné kolegy sami usměrňovat.