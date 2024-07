Tour de France ONLINE: V cílovém Nimes je poslední šance pro sprintery

Profil 16. etapy Tour de France 2024 • Foto letour.fr

CO OČEKÁVAT

Poslední sprinterská příležitost má spoustu podmínek. První z nich je, že sprinteři museli přečkat náročný víkend v horách. Pokud se jim to povedlo a během volného dne nasbírali ještě nějaké síly, stále nemají vyhráno. Jsme totiž na jihu, kde mohou být vedra klidně i přes 35 stupňů, a navíc od moře může foukat. V posledních dvou případech, kdy se do Nimes dojíždělo, slavil jednou únik (Politt 2021) a jednou sprinter (Ewan 2019).

OČIMA VOJTĚCHA ŘEPY

„Všechny etapy, které jsou po volném dnu, mohou být zrádné. Týmy na celkové pořadí budou chtít odpočívat, takže držení tempa bude čistě na těch sprinterských, tady nejspíš Alpecin-Deceuninck, Lotto-Dstny, Jayco-AlUla. A když podcení únik, tak tam pak nebude velká angažovanost, aby se to sjelo. Ale těžko říct, kdo konkrétně by tady mohl ujet, může to být nějaké hezké překvapení.“

KUDY SE JEDE

Na moc malebnějších destinací, než je Nimes na jihu Francie, nenarazíte. Město s bohatou historií a množstvím starověkých památek v čele s amfiteátrem se rozkládá mezi Středozemním mořem a pohořím Cévennes, kde se odnepaměti pěstovalo víno a olivy. Není divu, že je zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO. Začala se tu vyrábět i tkanina, z níž se šijí džíny.