Hirt o Tour: Pogačar není lepší než na Giru. Skvělá i nebezpečná atmosféra

Klíčový okamžik 15. etapy Tour de France: Tadej Pogačar ujíždí Jonasi Vingegaardovi ve stoupání do cíle • Marco BERTORELLO / AFP / AFP / Profimedia

Je jedním ze čtveřice závodníků ve startovním poli, který letos jede double Giro - Tour. Český vrchař Jan Hirt ji sice kvůli neukázněným fanouškům odstartoval o dost smolněji než Romain Bardet a Tadej Pogačar, teď už je na tom ale lépe a v sobotu chtěl dokonce pokrýt útok UAE Emirates. Jak prožívá svou druhou účast na Tour de France a co říká na diváky?

Jeho dojmy z prvního startu na Tour de France, na který se moc těšil, ovlivnil v roce 2020 covid. Ani druhá účast, kterou původně neměl v plánu, nezačala nejlépe. I přesto se Jan Hirt snaží dělat maximum pro svůj tým Soudal-Quick Step a jeho lídra Remca Evenepoela. „V sobotu jsem se cítil dobře, neděle byla horší kvůli vedru,“ prozradil o druhém volném dnu. Promluvil i o nucené hladovce a o tom, co by chtěl ještě v budoucnu na Grande Boucle předvést.

Na Giro d´Italia u vás platí, že míváte nejlepší třetí týden. Cítíte, že to tak bude i nyní na Tour de France, nebo už se sčítá únava právě z Gira, kde jste jel na celkové pořadí (8. místo)?

„Vůbec nevím, jak to bude. Na Tour jsem byl nominovaný až dodatečně, takže jsem se na ni nechystal jako na hlavní závod roku. Proto se může stát cokoliv, nedokážu to odhadnout.“

Cítil jste se o uplynulém víkendu v Pyrenejích už lépe než v prvním týdnu, kde hor moc nebylo?

„Myslím, že to nebyla úplná