Incident na Tour! Auto srazilo fanouška u trati: omluva od stáje vítěze i tučná pokuta

Kolem trati bylo jako obvykle ve stoupání obrovské množství fanoušků, kteří vstupovali i do silnice. Když vyjížděli cyklisté na třetí kopec náročné pyrenejské etapy Peyresourde, sportovní ředitel týmu Ineos Grenadiers zjevně nedával pozor a do jednoho z fanoušků autem najel. Rozhodčí to vyhodnotili jako chování ohrožující diváky a řediteli udělili pokutu 5000 švýcarských franků a žlutou kartu. Při zisku druhé by musel opustit závod.