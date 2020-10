Vuelta: Druhá šance Rogliče, návrat Froomea i nejnáročnější týden

Na Vueltě 2019 se Primož Roglič oblékl do červeného trikotu po 10. etapě a uhájil ho až do Madridu • Profimedia.cz

Španělská Grand Tour, která startuje dnes odpoledne, slibuje hodně zajímavých momentů, které může fanoušek cyklistiky sledovat. Určitě sem patří samotná trasa, přestože byla zkrácena z 21 na 18 etap. První tři měl totiž hostit nizozemský Utrecht, který se jich však už na jaře vzdal, a organizátoři se rozhodli je nenahrazovat.

Půjde o trasu, kde se budou moci mnohokrát ukázat vrchaři. V itineráři jsou slavní francouzští velikáni Aubisque (1709 m n. m.), stoupání mimořádné kategorie dlouhé 16,4 km s průměrným sklonem 7,1 %. A především pak slovutný Tourmalet v nadmořské výšce 2115 metrů. Pořadatelé při plánování letos nezapomněli ani na slavné španělské Angliru. V tomto případě nejde o extra dlouhé stoupání, ale pár kilometrů před vrcholem se před cyklisty postaví silnice se sklonem až 23 procent. A v tom si libuje jen málokdo.

Dalším zajímavým faktorem bude čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome. Ten se na závody velké trojky vrací kvůli loňskému těžkému zranění po víc než dvou letech. Naposledy absolvoval v roce 2018 Giro a Tour de France. Giro vyhrál, na Tour skončil třetí. Teď však má být jeho role jiná, pomocnická.

„Na kole se cítím lépe a lépe, což mi může dodat hodně sebedůvěry. Musím také neustále mít v hlavě, že jsem na Grand Tour nezávodil už přes dva roky, takže jde o to se do toho zase zpátky dostat. Budu to brát den po dni a uvidíme, jak to budu zvládat," prozradil před startem Vuelty.

Ta bude podle něj hodně odlišná. „Není to typická Vuelta na konci léta ve Španělsku, teploty budou mnohem nižší. Ale těším se na závodění, těším se, jak tady uzavřu svou kariéru v Ineosu na vysoké úrovni, doufejme. Máme tu skvělý tým, který bude podporovat Richarda Carapaze, jak jen to půjde," připomněl to, co tým prozradil už dříve. Tedy že lídrem Ineos Grenadiers bude ekvádorský vítěz loňského Gira.

„Já osobně to beru první dny tak, že chci zjistit, jak jsem na tom v balíku. Opravdu se špatně odhaduje, v jaké jsem formě, když jsem v poslední době absolvoval jen tak málo etapových závodů. Čísla v tréninku byla lepší a lepší, už cítím, že jsem to víc já, což je fantastické," dodal Brit.

První dny také ukážou, jak je na tom jeden z favoritů Primož Roglič, který obhajuje loňský triumf. Poté, kdy na Tour de France na poslední chvíli přišel o vítězství, bude chtít určitě vylepšit svou reputaci. I do Španělska vyrazil tým Jumbo-Visma se silnou sestavou, jejíž součástí jsou Tom Dumoulin, Robert Gesink, Rogličův pomocník v horách Sepp Kuss či George Bennett.

Roglič i po Tour ukázal, že formu má vynikající. Skončil šestý na mistrovství světa a v závěrečném sprintu obral o vítězství už slavícího Juliana Alaphilippa na ardenské klasice Lutych - Bastogne - Lutych. Je však otázkou, zda je schopný i muž s jeho talentem udržet formu tak dlouho.

Čeští příznivci se mohou těšit, že po na poslední chvíli zrušené účasti na Tour de France uvidí na třítýdenním etapovém závodu Zdeňka Štybara. Druhou Grand Tour v této sezoně absolvuje Jan Hirt.

Už dnes čeká cyklisty první těžká zkouška. V kopcovité etapě jsou na programu čtyři kopce, z nichž ten cílový je rovnou první kategorie. A na konci týdne se pak mohou fanoušci těšit na etapu se slavným Tourmaletem.

Koho sledovat

Chris FROOME (Brit.)

Tým: Ineos Grenadiers

Počet startů na Vueltě: 6

Nejlepší výsledek na Vueltě: vítěz (2017, dodatečně i 2011)

Výsledky mluví za vše: čtyři triumfy na Tour de France, dva na španělské Vueltě a jeden na Giru. Jenže ted, po těžkém zranění z loňského června, není ani on sám schopen říci, jak natom vlastně je. Před Vueltou absolvoval pár kratších etapových závodů, na nichž ale jeho výkony a hlavně pak výsledky nebyly nijak zářné. Na poslední letošní Grand Tour, a také jeho poslední v dresu Ineosu, bude v roli pomocníka pro Richarda Carapaze.

Primož ROGLIČ (Slovin.)

Tým: Jumbo-Visma

Počet startů na Vueltě: 1

Nejlepší výsledek na Vueltě: vítěz 2019

Jeho hlavním cílem bylo letos vítězství na Tour de France. O to ho však v poslední možné etapě připravil jeho krajan Tadej Pogačar (loni na Vueltě třetí). A tak se Roglič pokusí alespoň o náplast v podobě obhajoby loňského prvenství ve Španělsku.

Richard CARAPAZ (Ekv.)

Tým: Ineos Grenadiers

Počet startů na Vueltě: 2

Nejlepší výsledek na Vueltě: 18. místo celkově (2018)

Poté, co ukázal dobrou formu na Tour de France, jej tým nominoval také na Vueltu, a rovnou do role lídra. Vítěz loňského Gira s tím nemá problém, sebevědomí mu po přestupu z Movistaru do britského kolosu narostlo dostatečně na tento úkol.