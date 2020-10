Pět stoupání na Vueltě zvládl nejlépe Gaudu. Roglič stále vede

Čtyřiadvacetiletý Gaudu vyhrál po 170 kilometrech v závěrečném stoupání na Alto de la Farrapona souboj o etapový triumf se Španělem Marcem Solerem, jemuž na posledních desítkách metrů nadělil čtyři sekundy. Člen týmu Groupama-FDJ si v etapě, jež zahrnovala jedno stoupání třetí kategorie a čtyři první kategorie, připsal první vítězství na Grand Tour.

Z původní sedmičlenné skupiny uprchlíků, která vstupovala do závěrečného stoupání, projela na třetím a čtvrtém místě cílem s odstupem 52 sekund dvojice z týmu Sunweb Michael Storer, Mark Donovan.

Po pátečním překvapivém útoku Rogliče v závěru rovinaté etapy, jenž mu zajistil návrat do červeného trikotu, se dnes adepti na celkové prvenství do žádných nástupů nepouštěli. Obhájce loňského prvenství Roglič přijel do cíle se ztrátou 1:03 minuty na vítěze desátý hned za Carapazem, s nímž má v průběžném hodnocení stejný čas. Solerovi zajistila účast v úniku posun z celkově desátého místa na šesté.

Svůj nejlepší výsledek na letošní Vueltě zaznamenal Jan Hirt, jenž se dlouho držel s nejlepšími a obsadil 21. pozici s odstupem 1:44 za Gauduem. Zdeněk Štybar dojel do cíle osmdesátý s téměr půlhodinovou ztrátou.

Další souboje v horách čekají cyklisty v neděli, kdy se jede pouze 109 km dlouhá, ale o to náročnější 12. etapa se závěrečným obávaným stoupáním na Angliru. Jeden z nejnáročnějších výstupů v profesionální cyklistice nabízí na posledních sedmi kilometrech průměrný sklon 13 procent a některé úseky mají hodnotu před 20 procent.

Cyklistický závod Vuelta - 11. etapa (Villaviciosa - Alto de La Farrapona, 170 km):

1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 4:54:13, 2. Soler (Šp./Movistar) -4, 3. Storer (Austr./Sunweb), 4. Donovan (Brit./Sunweb) oba -52, 5. G. Martin (Fr./Cofidis) -55, 6. Vlasov (Rus./Astana) -58, 7. D. Martin (Ir./Israel Start-Up Nation), 8. Mas (Šp./Movistar), 9. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 10. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) všichni -1:03, ...21. Hirt (ČR/CCC) -1:44, 80. Štybar (ČR/Deceuninck-Quick Step) -28:07.

Průběžné pořadí: 1. Roglič 45:20:31, 2. Carapaz stejný čas, 3. D. Martin -25, 4. Carthy (Brit./EF Pro Cycling) -58, 5. Mas -1:54, 6. Soler -2:44, 7. Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) -3:31, 8. Valverde (Šp./Movistar) -3:44, 9. Poels (Niz./Bahrajn-McLaren) -3:54, 10. Nieve (Šp./Mitchelton-Scott) -4:43, ...48. Hirt -1:11:27, 109. Štybar -2:13:12.