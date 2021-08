Vše o Vueltě 2021: Roglič jede pro třetí triumf v řadě. Na startu i tři Češi

Stihli si trochu odpočinout po olympijských hrách a už jsou opět na startu. Na posledním třítýdenním závodu sezony Vuelta a Espaňa jsou připraveni oba zlatí muži z Tokia – Richard Carapaz (vítězsilničního závodu) i Primož Roglič (šampion časovky). Slovinský obhájce útočí už na třetí titul v řadě a podruhé je to po velkém zklamání na Tour de France. Jeho krajan Tadej Pogačar sice chybí, kdo však hodlá Rogličovi další výhru hodně ztížit, je vítězjarního Gira Egan Bernal.

Program a etapy Vuelty 2021

Na účastníky 76. ročníku Vuelty čeká celkem 3417 kilometrů v rámci tradičních 21 etap.

Datum Trasa Délka Profil 14. srpna Burgos - Burgos 7,1 km časovka 15. srpna Caleruega - Burgos 166,7 km rovinatá 16. srpna Santo Domingo de Silos - Picón Blanco 202,8 km rovinatá 17. srpna El Burgo de Osma - Molina de Aragón 163,9 km rovinatá 18. srpna Tarancón - Albacete 184,4 km rovinatá 19. srpna Requena - Alto de Cullera 158,3 km rovinatá 20. srpna Gandía - Balcón de Alicante 152 km horská 21. srpna Santa Pola - La Manga del Mar Menor 173,7 km rovinatá 22. srpna Puerto Lumbreras - Alto de Velefique 188 km horská 23. srpna 1. volný den 24. srpna Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria 189 km kopcovitá 25. srpna Antequera - Valdepeňas de Jaén 133,6 km kopcovitá 26. srpna Jaén - Cordoba 175 km kopcovitá 27. srpna Belmez - Villanueve de la Serena 203,7 km rovinatá 28. srpna Don Benito - Pico Villuercas 165,7 km horská 29. srpna Navalmoral de la Mata - El Barraco 197,5 km horská 30. srpna 2. volný den 31. srpna Laredo - Santa Cruz de Bezana 180 km rovinatá 1. září Unquera - Lagos de Covadonga 185,8 km horská 2. září Salas - Alto de Gamoniteiru 162,6 km horská 3. září Tapla - Monforte de Lemos 191,2 km kopcovitá 4. září Sanxenxo - Mos 202,2 km horská 5. září Padrón - Santiago de Compostela 33,8 km časovka

Trasa Vuelty 2021

Už samotný start, i když půjde „jen“ o sedmikilometrový prolog, bude velmi působivý. Závodníci se na trať vydají na svých časovkářských speciálech od katedrály Panny Marie v Burgosu, která patří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na rozdíl od Gira d´Italia a Tour de France jsou španělští organizátoři milosrdnější co do délky etap, těch dvousetkilometrových je zde podstatně méně a nejdelší z nich má 203,7 kilometru.

Celkové pořadí by měly, jako vždy, rozhodovat horské etapy, kterých je zařazeno hned sedm, ovšem jsou tentokrát rozprostřeny do všech tří týdnů. A tak se už poměrně brzy ukáže, jak mají adepti na celkové pořadí silné týmy.

Příležitostí se ale budou moci chopit také sprinteři. Pro ně je na španělské Grand Tour tradičně nejméně možností ze všech třítýdenních podniků, přesto je zde například Caleb Ewan, který se bude alespoň částečně pokoušet splnit svůj sezonní cíl. Tím byla výhra ve sprintu na každé letošní Grand Tour, což mu překazil pád a zlomená klíční kost ve třetí etapě na Tour de France.

I klasikáři dostanou šanci, a to ve čtyřech kopcovitých etapách, ale i ty rovinaté, z nichž dvě budou mít dojezd na těžkém kopci, by jim mohly svědčit.

Češi na Vueltě 2021

Na Giro d´Italia se z českých cyklistů dostal pouze Jan Hirt. Na Tour de France to byl zase Petr Vakoč. Při třetí a poslední Grand Tour sezony 2021 je už českých vlajek na startu víc. Vueltu a Espaňa si úplně poprvé vyzkouší Josef Černý za tým Deceuninck-Quick Step, třetí rok za sebou nechybí ani jeho stájový kolega Zdeněk Štybar. Třetím zástupcem je Jan Hirt, který na tomto etapovém závodu startuje potřetí, tentokrát za tým Intermarché-Wanty-Gobert. Jaké budou jejich úkoly?

JOSEF ČERNÝ

Věk: 28 let

Tým: Deceuninck-Quick Step

Starty na španělské Vueltě: letos první

Úspěchy na podnicích Grand Tour: vítěz etapy na Giro d´Italia 2020

Kvůli přípravě na španělskou Vueltu obětoval i start na olympijských hrách v Tokiu, kde měl jet časovku i závod s hromadným startem. Josefu Černému letos končí jednoletý kontrakt v belgickém týmu a rád by si i dobrými výkony ve Španělsku řekl o jeho prodloužení. Ideální šancí pro tohoto klasikáře je denní únik, stejně jako to loni předvedl na italském Giru, kde ukázal zejména své časovkářské kvality. I tady by se v závěrečné časovce mohl předvést.

JAN HIRT

Věk: 30 let

Tým: Intermarché-Wanty-Gobert

Starty na španělské Vueltě: 3.

Úspěchy na podnicích Grand Tour: 2. místo v etapě na Giro d´Italia 2019

Už od začátku sezony u něj byly dány jasné dva její vrcholy. Na Giro d´Italia, kde jeho tým, který je v kategorii World Tour, tedy té nejvyšší, prvním rokem, útočil hlavně na etapová prvenství. Nejlepším výsledkem českého vrchaře bylo 11. místo v předposlední etapě. Dobře si vedl ale také při výstupu na ikonický Zoncolan. Teď má jeho belgický tým stanoveného jako lídra na celkové pořadí Louise Meintjese, český závodník má být jeho pomocníkem, což je ale role, která mu sedí.

ZDENĚK ŠTYBAR

Věk: 35 let

Tým: Deceuninck-Quick Step

Starty na španělské Vueltě: letos 6.

Úspěchy na podnicích Grand Tour: 1. místo v etapě na Tour de France 2015

Letošní sezona je pro něj hodně smolná, co se zdravotních patálií týká. Nejprve musel na jaře těsně před jeho oblíbenou klasikou Kolem Flander na zákrok se srdcem, poté ho potrápil zánět střev. Když už se z toho dostal, hned při prvním závodu spadl a zlomil si prst na ruce. Španělskou Vueltu ale chtěl jet od samého začátku, aby se na ní rozjel směrem ke konci sezony, kde ho čekají mistrovství světa v Belgii a odložený monument Paříž - Roubaix. Na Vueltě v předchozích dvou ročnících dojel v etapě třetí, jeho hlavním úkolem ale bude pomáhat při rozjíždění sprintů. V minulých letech dokázal pomoci i lídrovi na celkové pořadí, kterým by měl teď být James Knox.

Favorité Vuelty 2021

Favorité na celkové pořadí? Jasnou jedničkou je zde Primož Roglič, který ovládl předchozí dva ročníky. Aby byl tento zajímavější, sáhli organizátoři po změně a vynechali tradiční dojezd do Madridu. Místo toho se bude končit časovkou s cílem v Santiagu de Compostela, celosvětově známém poutním místu. A právě ta by mohla pomoci Slovinci, pokud by mu třeba k červenému trikotu scházely nějaké ty sekundy. Protože kdo jiný než čerstvý olympijský šampion v této disciplíně by se měl zde předvést? Stejně jako loni, kdy o žlutý dres na Tour de France přišel v posledním možném okamžiku a chuť si spravil právě ve Španělsku, bude chtít totéž zopakovat i po letošním odstoupení ze Staré dámy. K tomu musel přistoupit po pádu, ve kterém si způsobil hodně bolestivé odřeniny levé půlky těla. Jak ale ukázala olympiáda, už se z nich vyléčil a je připraven znovu bojovat.

V průběhu tří týdnů se mu bude snažit jeho cestu za třetím triumfem znepříjemnit či dokonce překazit tým Ineos Grenadiers, který do Španělska poslal silnou sestavu. Olympijský vítěz silničního závodu Richard Carapaz na svém zlatém kole, šampion jarního Gira Egan Bernal, zlatý muž olympijského závodu horských kol Thomas Pidcock, Pavel Sivakov, Adam Yates. Pokud se setkají se skvělou formou, budou je ostatní těžko nahánět.

Ani Rogliče by ale neměli týmoví parťáci nechat ve štychu. V horách mu hlavní oporou budou Sepp Kuss, vítěz andorrské etapy na Tour de France, dále Steven Kruijswijk či Robert Gesink.

Nelze zapomenout ani na další favority z řad domácích závodníků. Mikel Landa v dresu týmu Bahrain Victorious před necelým týdnem ovládl celkové pořadí etapového závodu Kolem Burgosu, takže má minimálně prostředí, kde se bude startovat, dobře najeté. Lídrem domácího celku Movistar by měl být Enric Mas, kterého budou podporovat zkušený borec Alejandro Valverde a výborný vrchař Miguel Ángel López. I v posledním třítýdenním etapovém klání je tak na co se těšit a co sledovat.

