Na Vueltě jde do tuhého! Brutální kopce a možná i šance pro Čechy

Cyklisté na španělské Vueltě už se těší na první volný den, který přijde v pondělí. Před tím je ale čeká ještě jedna hodně těžká etapa v neděli, při které zdolají převýšení okolo 4 500 metrů. Tam se můžeme těšit na další bitvu adeptů na celkové vítězství, přičemž v dobré formě se ukazuje obhájce Primož Roglič, ale i závodníci týmů Ineos Grenadiers a Movistar. Po dni volna by ale mohla přijít šance i pro dva české jezdce Zdeňka Štybara či Josefa Černého, pokud se jim podaří dostat do úniku.

V poslední etapě prvního závodního bloku španělští organizátoři cyklisty rozhodně šetřit nebudou. Před volným dnem musí urazit dlouhých 188 kilometrů, na kterých navíc nastoupají téměř 4500 metrů. Půjde tedy o záležitost čistě pro vrchaře a závodníky na celkové pořadí. Právě pro jezdce jako Primož Roglič, Egan Bernal, Richard Carapaz, Enric Mas, Miguel Ángel López, Alexandr Vlasov a další to bude den, kdy by se měli prát o etapový triumf.

Na první pohled jde o etapu, která by svým profilem a délkou mohla vyhovovat v případě úspěšného pokusu dostat se do úniku například Josefu Černému čí Zdeňku Štybarovi. Hlavní překážkou zde budou vysoké teploty v oblasti Málagy a Córdoby, a také může foukat silný vítr. Ačkoli je trasa hodně kopcovitá, je na ní jediné kategorizované stoupání označené číslem 2 s průměrným sklonem 5 % a délkou 8,8 km.

14. etapa: Don Benito - Pico Villuercas

Sobota 28. srpna

165,7 km, horská

náročnost: 4

Další typická horská etapa na Vueltě a España, která má dojezd na těžkém kopci. Ovšem ke zvratům v ní může dojít už na stoupání za polovinou trasy. Alto Collado de Ballesteros je sice krátké stoupání, pouhých 2,8 km, ovšem velmi prudké. Průměr zde je sice 14 %, ovšem zhruba na konci prvního kilometru a v úplném závěru kopce je sklon 20 procent! Navíc stoupání se jede po ne moc příjemném povrchu. „Zařadili jsme to do první kategorie, protože je to cementová trať od začátku do konce a průměrný sklon se většinou pohybuje mezi 15 a 20 procenty,“ komentoval tento kopec pro portál Cyclingnews jeden z tvůrců trasy Fernando Escartín.

Jsme na konci druhého bloku, útočit by zde tedy mohli ti, kteří v celkovém pořadí něco ztratili a chtěli by se do bojů o pódium vrátit. Případně vrchaři, kteří nemají potíže s dynamickými krátkými stoupáními a zvládnou pak jet v úniku ještě zhruba 70 kilometrů, aby dosáhli na etapový triumf.