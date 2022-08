Koronavirus kosí startovní pole Vuelty. Odstupuje Yates i Sivakov

Kvůli nákaze koronavirem skončil na Vueltě šampion španělské Grand Tour z roku 2018 Simon Yates. Britský cyklista, který figuroval v průběžném pořadí na pátém místě, po pozitivním testu neodstartuje do dnešní jedenácté etapy. Informovala o tom jeho stáj BikeExchange.

Závod dnes předčasně skončil i pro dalšího jezdce z elitní desítky celkového hodnocení Pavla Sivakova. Francouzský cyklista z týmu Ineos Grenadiers měl rovněž ráno pozitivní test stejně jako tři kolegové Vojtěcha Řepy z druhodivizní stáje Kern Pharma. Český cyklista mezi nakaženými není.

Třicetiletý Yates obsadil v úterní časovce po volném dni sedmé místo a v celkovém hodnocení se o jednu pozici posunul. Na vedoucího Belgičana Remca Evenepoela ztrácel 4:50 minuty. Sivakov byl v časovce pátý a na devátém místě měl na lídra manko 7:06.

„Během noci se u něho objevily mírné symptomy covidu-19, slabá teplota a bolest těla. Ráno jsme proto provedli testy a bohužel měly pozitivní výsledky,“ komentoval Yatesův stav týmový lékař.

Velký problém je to pro australskou stáj BikeExchange, která tím přijde o body za celkové pořadí, které by Yates při svých kvalitách a v současné výkonosti získal. To pro stáj, ve které ještě pod bývalým názvem Orica-Scott působil také český jezdec Roman Kreuziger, znamená výraznou ztrátu v boji o udržení prvodivizní license.

Na Vueltě už dříve kvůli covidu-19 skončila sedmnáctka cyklistů včetně českého jezdce Jana Hirta. Ze hry venku je i vítěz druhé a třetí etapy Sam Bennett, který bojoval o zelený trikot pro nejlepšího závodníka bodovací soutěže.