Výhra jako bolestné: 6. etapu Vuelty ovládl Kuss. Novým lídrem mladík

Je momentálně nejlepším horským domestikem světa. A v druhé horské etapě letošní španělské Vuelty Sepp Kuss znovu prokázal, jak skvělý je v těch nejtěžších kopcích. Tentokrát měl příležitost trhnout se od svých lídrů, dostat se do úniku a z něj pak i vyhrát etapu. Poté, co celý rok odvádí pro tým, nebyl nikdo, kdo by mu to nepřál. A co víc, nechybělo moc, aby oblékl i červený dres pro lídra závodu. O ten ale zcela zjevně Američan až tolik nestojí, a tak jej bez problémů přenechal nejmladšímu cyklistovi v tomto pelotonu Lennymu Martinezovi.

U levého oka má ještě stále „památku“ na letošní Tour de France. V té měl v předposlední etapě neplánovaný letecký den, když se ve sjezdu nedokázal vyhnout Carlosi Rodríguezovi, jenž spadl těsně před ním. Se zkrvavenou tváří dojel do cíle a s náplastmi kolem oka i o den později do Paříže, kde oslavil celkový triumf, už druhý v řadě, svého parťáka Jonase Vingegaarda.

Že je nyní i na Vueltě a Espaňa není vůbec náhoda. Už na jaře měl totiž velký podíl na celkové výhře Primože Rogliče na italském Giru. Jumbo-Visma nyní útočí na naprosto unikátní grandtourový hattrick, a tak logicky musel do Španělska poslat to nejlepší, co momentálně má. Tím pádem v jejich startovní listině nemohl chybět ani osmadvacetiletý Američan, i když jde už o jeho třetí letošní podnik velké trojky. Celkem jich má v řadě už pět, nechyběl na žádné Grand Tour od loňské Tour de France!

Jak velkým dříčem a nepostradatelným členem nizozemské sestavy Kuss je, můžete vidět v každé těžké horské etapě. Se svým lídrem, ať už je to Vingegaard či Roglič, je do poslední možné chvíle. Často je to tak, že zůstává už jen jeho lídr, největší rival či rivalové na celkové prvenství a právě tento Američan s německými kořeny. I proto se jeho příjmení nečte Kas, ale tak, jak se píše.

Už dávno s ním novináři řešili, proč sám nejezdí jako lídr, když by na to výkonnostně měl? Tato role by mu však podle jeho slov neseděla, nechce čelit tlaku, který je na adepty na tituly vyvíjen. Ale přeci jen občas dostane příležitost urvat „alespoň“ etapové prvenství. Tak jako ve čtvrtek.

Hned čtveřici z Jumbo-Visma se podařilo dostat do velmi početného denního úniku, mezi nimi byl i Kuss. Díky tomu, že jich bylo v čelní skupině tolik, mohl šetřit silami až do cílového kopce k astrofyzikální observatoři Javalambre.

Ačkoliv šlo o jediné těžké stoupání 6. etapy, závodníky pořádně prověřilo. Nejprve v něm zaútočil Einer Rubio z Movistaru, za kterým se pustili Romain Bardet a také teprve dvacetiletý mladíček Lenny Martinez. Ten měl největší naději na zisk červeného trikotu, jenž dal ve svých prohlášeních Remco Evenepoel k dispozici už před etapou.

Američan si je však nechtěl nechat ujet, a tak se za nimi rázným nástupem vydal a 2,5 km do cílové pásky začal ujíždět i jim. Kuss v průběžné klasifikaci ztrácel na Belgičana 55 sekund, zatímco Martinez 17.

Jak už dal ale muž ve žluto-černém dresu najevo mnohokrát, o dres vedoucího muže, a tím pádem i velký tlak, příliš nestojí, a tak se do cíle za sekundami nehnal, jen si v závěrečných metrech užíval už jistou výhru plácáním s fanoušky.

„Sepp je skvělý kluk, zaslouží si to,“ byl za něj šťastný Vingegaard. „Je v červeném? Ne? To je škoda, zasloužil by si i to,“ zalitoval pak trochu dvojnásobný vítěz Tour de France.

Ale bylo to jen o fous, do červeného se s vypětím všech sil v posledních dvou kilometrech dostal letošní nováček mezi profesionály Lenny Martinez, který má velmi slušné cyklistické geny. Jeho táta Miguel je olympijský vítěz a mistr světa v cross country z roku 2000, na olympiádě v Atlantě 1996 bral ve stejné disciplíně bronz.

„Je to neskutečné, být lídrem Grand Tour je sen pro každého závodníka. Musím poděkovat týmu, který se pro mě v této etapě obětoval, a jen doufám, že jim to dokážu vrátit. I doma jsou na mě určitě hrdí,“ vyprávěl ještě trochu zaskočeně a ostýchavě jezdec týmu Groupama-FDJ, který dvacet let oslavil teprve v červenci.

Výhra v etapě není jediným bonusem pro tým Jumbo-Visma. „Byla to neskutečně těžká zkouška. Chtěli jsme jít do úniku, abychom otestovali Quick-Step,“ prozradil Kuss. Povedlo se. Dva kilometry před cílem zaútočil Roglič, a Evenepoel, ještě stále v červeném, začal evidentně ztrácet. Ke Slovinci se během chvíle přidal i Vingegaard a společně ujeli svému největšímu soupeři, který ale nebyl výrazně rozladěn. Před těmito dvěma má totiž stále náskok, i když už se ztenčil na pět sekund v případě Dána a 11 u Slovince.

„Cítil jsem se docela dobře, ale jak zrychlili, jel jsem vlastním tempem. Nechtěl jsem jít přes limit. Byla tam nakonec nějaká půlminuta, navíc nemám pocit, že bych tam nechal veškeré síly. Ale neměl jsem úplně nejlepší nohy. Každopádně jestli tohle byl horší den, tak je to v pohodě,“ zhodnotil den Evenepoel, se kterým se opět dlouhou dobu držel Jan Hirt. Čech se také podílel na stahování náskoku skupiny uprchlíků, která byla až k sedmi minutám. Nakonec Belgičan projel cílem se ztrátou 3:24 minuty na Kusse.

Jan Hirt

Soudal-Quick Step

V etapě: 46. místo

Ztráta na vítěze: 10:31 min.

Průběžné pořadí: 37.

Ztráta na lídra: 15:34 min.

Michal Schlegel

Caja Rural-Seguros

V etapě: 122.

Ztráta na vítěze: 26:27 min.

Průběžné pořadí: 80.

Ztráta na lídra: 37:05 min.

Cyklistický závod Vuelta - 6. etapa (La Vall d'Uixó - Pico del Buitre, 183,5 km):

1. Kuss (USA/Jumbo-Visma) 4:27:29, 2. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -26, 3. Bardet (Fr./dsm-firmenich) -31, 4. Landa (Šp./Bahrain Victorious), 5. Soler (Šp./UAE Team Emirates) oba -46, 6. Poels (Niz./Bahrain Victorious) - 1:03…18. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 19. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) oba -2:52, 24. Evenepoel (Bel./Soudal-Quick Step) -3:24, 46. HIRT (Soudal-Quick Step) -10:31, 122. SCHLEGEL (Caja Rural-Seguros RGA) -26:27.

Průběžné pořadí: 1. Martinez 21:40:35, 2. Kuss -8, 3. Soler -51, 4. Poels -1:41, 5. Cras (Belg./TotalEnergies) -1:48, 6. Landa -1:58, ... 9. Evenepoel -2:47, 11. Vingegaard -2:52, 12. Roglič -2:58, 37. HIRT -15:34, 80. SCHLEGEL -37:05.