Velký den na Vueltě. Úterní časovka napoví, překvapivě vede domestik

Kdyby takto španělská Vuelta skončila, vůbec by se nezlobili. A to i přes to, že v týmu Jumbo-Visma o celkové prvenství, a tím pádem i la Roja, mají usilovat Primož Roglič či Jonas Vingegaard. Teď ho nicméně obléká jejich domestik Sepp Kuss. Minimálně do úterní časovky, která má napovědět mnohé o dalším souboji a o tom, kdo bude slavit v Madridu.

Nikdy neplatilo pro cyklisty bojující o prvenství na kterékoliv z Grand Tours, že by časovku mohli „jen tak objet“ a soustředit se na důležitější horské etapy. Ovšem teď vědí, že ji musí zajet tak, aby nad tím soupeři kroutili hlavou. Jinak nemohou uspět.

Připomeňme si příklady jen z tohoto roku. Giro d´Italia a předposlední etapa na Monte Lussari. Geraint Thomas před ní vedl před Primožem Rogličem o 26 sekund. A ačkoliv se musel Slovinec v téměř domácím prostředí ve velmi tvrdém kopci potýkat s technickými potížemi v podobě spadlého řetězu, dokázal i tak Velšana převálcovat o 40 sekund a o pouhých 14 sekund ovládnout pro tým Jumbo-Visma první Grand Tour sezony.

Nadpozemský výkon Jonase Vingegaarda z 16. etapy Tour de France mají nejspíš v živé paměti všichni cyklističtí fandové. Sami závodníci určitě. „Jestli předvede Vingegaard v časovce to co na Tour, budou to mít všichni hodně těžké,“ zmiňoval v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz před startem Vuelty a Espaňa její český účastník Jan Hirt.

Jen pro připomenutí na co narážel. Náskok dánského obhájce žlutého trikotu byl před časovkou pouhých deset sekund a všichni měli v mysli rok 2020 a to, co umí v souboji s chronometrem jeho rival Tadej Pogačar. Jenže to, co předvedl Vingegaard, vyrazilo dech i jeho týmovému parťákovi Woutu van Aertovi, rovněž vynikajícímu časovkáři. Tomu nadělil Dán téměř tři minuty, Pogačar na rivala ztratil 1:38 minuty a bylo rozhodnuto.

Hirt na letošní Vueltě pracuje pro Remca Evenepoela, obhájce loňského prvenství. A také on je vynikající ve výkonech na časovkářském speciálu. Zapomínat však nesmíme ani na další, jako třeba Joaa Almeidu, který se v neděli posunul do první desítky a rovinatější časovky, jakou právě ta úterní bude, mu také vždy náramně seděly.

O chronometru na 25,8 kilometru se mluví jako o jedné z klíčových etap. Ovšem pokud předvedou všichni zmiňovaní svá maxima, asi se toho zase tolik v jejich souboji nezmění. Jenže nikdo neví, jak jsou na tom v druhé půli dlouhé sezony se silami a také jak jejich těla zareagují po dni volna. I když Vingegaard může být v tomto ohledu asi nejklidnější, časovka na Staré dámě se také jela v úterý, i když to bylo až po druhém volném dnu.

Co se ale měnit může, to je majitel červeného dresu. Ten v sobotu získal domestik Rogliče a Vingegaarda Sepp Kuss, jenž už ve čtvrtek ovládl horskou etapu. A jelikož si v sobotu vybral horší den vůbec nejmladší nositel této relikvie v historii Vuelty Francouz Lenny Martinez, přistála na Američanových ramenou i la Roja.

Ani Kusse ale nelze zatracovat, také on zvládá časovky velmi solidně, tu na Tour zajel na 14. místě 3:40 minuty za svým lídrem. A na Giru mu patřilo dokonce 6. místo se ztrátou 1:05 na Rogliče. Kdyby ho vysvlékl kdokoliv z jeho dvou lídrů, určitě by se osmadvacetiletý sympaťák nezlobil. Vždyť hlavní je přece společný cíl, kterým je naprosto jedinečný počin ovládnutí všech tří podniků Grand Tour v jedné sezoně.

Teď však Kuss dres vlastní a podle rozhovorů po nedělní etapě si to ohromně užívá. „Je to skvělé. Místo pyžama bych si ho asi nevzal, ale jinak je červený dres úžasný,“ smál se. A dobrou náladu potvrdil i dalšími slovy mířícími už k úterní časovce. „Jsem celkem uvolněný, nechám tam všechno, pojedu naplno. Musím být zrelaxovaný a věřit si. Teď se cítím dobře, takže uvidíme, jak to dopadne.“

Dobrá nálada panuje v celém týmu. Roglič totiž v sobotu přespurtoval Evenepoela, i když ten pak tuto situaci vysvětloval tak, že si myslel, že před nimi byli ještě uprchlíci a oni nejedou o výhru v etapě. Ať je to, jak chce, Slovinec, který před ním celkově opanoval Vueltu třikrát v řadě, si další vítězný zářez náramně užil. A bude chtít přidat další. Třeba právě v úterý.

Průběžné pořadí Vuelty po devíti etapách: 1. Kuss (USA/Jumbo-Visma) 35:23:30, 2. Soler (Šp./SAE Team Emirates) -43, 3. Martinez (Fr./Groupama-FDJ) -1:02, 4. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) -2:24, 5. Landa (Šp./Bahrajn Victorious), 6. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) oba -2:29, ...38. Hirt -32:13, 103. Schlegel -1:16:41.