Vuelta 2023: etapy, program a favorité. Zlověstné Angliru a letos i Tourmalet

Nejprve to vypadalo, že španělská Vuelta bude letos bez obhájce červeného trikotu. Nakonec ale i Remco Evenepoel potvrdil, že přijede. A ačkoliv často bývá Vuelta, jako poslední z trojice Grand Tours, opomíjená, letos si ji rozhodně nenechte ujít. Vedle belgického obhájce totiž budou o el Rojo usilovat i vítěz Gira Primož Roglič a Tour de France Jonas Vingegaard. Kdo z Čechů se do třítýdenního klání zapojí?

Kdy se jede Vuelta?

Vuelta a España 2023 i tentokrát startuje v srpnu, i když letos až v jeho závěru (vloni to bylo o týden dřív). Nyní se se svým Grand Départ drží na španělském území.

Start : 26. srpna - Barcelona

: 26. srpna - Barcelona Cíl: 17. září - Madrid

Trasa Vuelty a España 2023

Celková délka : 3153,8 km

: 3153,8 km Délka časovek: 40,6 km

Program Vuelty 2023

Etapa Datum Trasa Druh Délka Převýšení 1 sobota 26. srpna Barcelona-Barcelona týmová časovka 14,8 km 98 m 2 neděle 27. srpna Mataró-Barcelona kopcovitá 181,8 km 2630 m 3 pondělí 28. srpna Sùria-Arinsal horská 158,5 km 3216 m 4 úterý 29. srpna Andorra la Vella - Tarrangona rovinatá 183,6 km 1670 m 5 středa 30. srpna Morella-Burriana kopcovitá 186,2 km 2300 m 6 čtvrtek 31. srpna La Valle d’Uixó - Javalambre horská 183,1 km 3830 m 7 pátek 1. září Utiel - Oliva rovinatá 200,8 km 1092 m 8 sobota 2. září Dénia - Xorret Catí horská 165 km 3614 m 9 neděle 3. září Cartagena - Caravaca de la Cruz kopcovitá 184,5 km 2836 m 10 úterý 5. září Valladolid-Valladolid individuální časovka 25,8 km 98 m 11 středa 6. září Lerma - Laguna Negra kopcovitá 163,2 km 2030 m 12 čtvrtek 7. září Ólvega-Zaragoza rovinatá 160,6 km 922 m 13 pátek 8. září Formigal-Tourmalet horská 134,7 km 4020 m 14 sobota 9. září Sauveterre-de-Béarn - Larra Belagua horská 156,2 km 3700 m 15 neděle 10. září Pamplona-Lekunberri kopcovitá 158,3 km 2345 m 16 úterý 12. září Liencres-Bejes kopcovitá 120,1 km 2043 m 17 středa 13. září Ribadesella-Angliru horská 124,4 km 3263 m 18 čtvrtek 14. září Pola de Allande - La Cruz de Linares horská 178,9 km 4100 m 19 pátek 15. září La Bañeza-Íscar rovinatá 177,1 km 998 m 20 sobota 16. září Manzanares el Real - Guadarrama kopcovitá 207,8 km 4270 m 21 neděle 17. září Hipódromo de la Zarzuela - Madrid rovinatá 101,1 km 1170 m

Profily a detaily jednotlivých etap Vuelty 2023

1. etapa: Barcelona-Barcelona, 14,8 km, týmová časovka

sobota 26. srpna

start prvního týmu: 19.05 hod.

Úvod tohoto ročníku Vuelty obstará, stejně jako v případě toho minulého, týmová časovka. Ta povede přímo ulicemi Barcelony, lze tedy očekávat techničtější trať s řadou zatáček. Milovníky památek jistě potěší, že budou cyklisté projíždět i kolem světoznámého chrámu Sagrada Familia. Ačkoliv půjde o technickou záležitost, podle organizátorů by se zde neměly utvořit velké časové rozdíly.

1. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

2. etapa: Mataró-Barcelona, 181,8 km, kopcovitá

neděle 27. srpna

start : 12.45,

: 12.45, cíl: cca 17.18 hod.

Hned v úvodu etapy kopec třetí kategorie a následně pak táhlejší druhá kategorie mohou nahrávat úniku. Může však, jak je to v dnešní cyklistice běžné, trvat déle, než se utvoří, druhý kopec má vrchol až na 66. kilometru. Obléci se do červeného bude chtít řada zdatných klasikářů, protože další kategorizované stoupání je až v závěru etapy. Jde o slavný barcelonský Montjuic, se kterým by si mohli poradit ale i sprinteři, pokud se nepojede příliš vysoké tempo. Jde o krátký kopec, na kterém se ještě navíc nekončí.

2. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

3. etapa: Sùria-Arinsal, 158,5 km, horská

pondělí 28. srpna

start : 13.15,

: 13.15, cíl: cca 17.18 hod.

Už třetí den se dostane peloton mimo španělské území, když zamíří přes vodácké středisko Seu d´Urgell do Andorry. Na cyklisty až tam čekají dva kopce první kategorie. Tím prvním je známý Col d´Ordino, 17, 3 km dlouhé stoupání s průměrem 7,7 %, zejména v jeho úvodu se ale najdou i prudší úseky. Cílový Arinsal má průměr stejný, je sice kratší (8,3 km), zato má ale mnohem víc prudších částí (až 13 %). Zde už se mohou udělat rozdíly mezi jezdci na celkovou klasifikaci, zvlášť pokud nebudou v úvodu v optimální formě.

3. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

4. etapa: Andorra la Vella - Tarrangona, 183,6 km, rovinatá

úterý 29. srpna

start : 13.20,

: 13.20, cíl: cca 17.19 hod.

Tato etapa by měla být pro sprintery. Celý den na ně nečekají žádné těžké kopce, jen v pasáži od necelých 60 km do cíle jsou dvě „trojky“ (3. kat.). I s těmi by si ale měli rychlíci poradit a o vítězství v etapě se utkat v hromadném dojezdu.

4. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

5. etapa: Morella-Burriana, 186,2 km, kopcovitá

středa 30. srpna

start : 12.50,

: 12.50, cíl: cca 17.19 hod.

Na této trase najdete pouze jediné kategorizované stoupání, ale jinak je její profil hodně zvlněný. I tak organizátoři očekávají další bitvu sprinterů. Závěrečných 14 kilometrů je totiž po rovině směrem k moři. Zájem o únik může být také, ale předpokládá se, že sprinteři budou mít před těžkými etapami ještě dostatek sil a nebudou si chtít nechat sebrat příležitost na etapové prvenství.

5. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

6. etapa: La Valle d’Uixó - Javalambre, 183,1 km, horská

čtvrtek 31. srpna

start : 12.20,

: 12.20, cíl: cca 17.15 hod.

V této etapě bude náročný až samotný závěr, který navíc přijde po 170 kilometrech. Necelých 11 kilometrů dlouhý kopec Pico del Buitre má průměr 8 procent, nalezneme tady ale mnohé pasáže s 16 procenty. Dojíždí se k astrofyzikální observatoři Javalambre. Poprvé zde Vuelta finišovala v roce 2019. Tato etapa může bezpochyby přinést první znatelné rozdíly v celkovém pořadí.

6. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

7. etapa: Utiel-Oliva, 200,8 km, rovinatá

pátek 1. září

start : 12.50,

: 12.50, cíl: cca 17.18 hod.

Poté, co sjedou cyklisté z vnitrozemí k pobřeží, čeká je druhá polovina etapy prakticky jen po něm, tedy po rovině. Teoreticky by tak mělo jít o den s hromadným sprintem v závěru, který budou právě proto kontrolovat týmy rychlíků a muži na celkové pořadí a jejich pomocníci si budou moci odpočinout. Jenže jak ukazuje cyklistika posledních let, může jít opravdu jen o teorii a v praxi bude etapa vypadat úplně jinak.

7. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

8. etapa: Dénia-Xorret Catí, 165 km, horská

sobota 2. září

start : 12.55,

: 12.55, cíl: cca 17.17 hod.

Horská etapa, kde ale nečekají peloton žádné extra obtížné kopce, jen je jich více. Konkrétně pět, z nichž ten závěrečný je první kategorie, tři druhé a jedno třetí. Nejde o etapu s dojezdem na vrcholu stoupání, ale dá se očekávat, že ten, kdo přejede jako první Xorret de Catí, by se mohl radovat z etapového triumfu. A klidně to může být někdo z úniku.

8. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

9. etapa: Cartagena-Caravaca de la Cruz, 184,5 km, kopcovitá

neděle 3. září

start : 12.39,

: 12.39, cíl: cca 17.02 hod.

Při první pohledu na profil této etapy se může zdát, že před volným dnem nemají cyklisté na programu nic extra náročného. Jenže zdání v tomto případě klame. Stoupání první kategorie v první třetině dne až tak náročné nebude, ale nejspíš se zde vytvoří únik. A vypadá to, že půjde o rychlý den, kde v závěru zůstane jen menší skupinka, která si to rozdá o vítězství. Dojezd do cíle na kopec 2. kategorie je sice kratší (8,2 km), ale o to těžší. Jeho průměr je jen 5,5 %, ale najdete zde i dvacetiprocentní pasáže.

9. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

10. etapa: Valladolid-Valladolid, 25,8 km, individuální časovka

úterý 5. září

start prvního : 13.57,

: 13.57, cíl posledního: cca 17.30 hod.

Na rozdíl od týmové není individuální časovka tak technicky náročná. Na jejím začátku je stoupání, ale jinak pojedou cyklisté spíš po rovině. Je tak víc výhodná pro časovkářské specialisty než pro vrchaře. Jenže v současné době jsou i muži na celkové pořadí v této disciplíně hodně zdatní.

10. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

11. etapa: Lerma-Laguna Negra, 163,2 km, kopcovitá

středa 6. září

start : 13.15,

: 13.15, cíl: cca 17.17 hod.

Tato etapa je opět jako dělaná pro únik, za předpokladu, že se někdo z mužů na celkovou klasifikaci nerozhodne ji kontrolovat. Na celé trase je jediné kategorizované stoupání, ale rovnou první kategorie, a to v samotném závěru. Kopec s vrcholem na la Laguna Negra byl využit poprvé v roce 2020. Je dlouhý 6,5 km s průměrem 6,8 %, s tím že nejkrušnější částí je samotný závěr, kde se silnice zvedne k 14 a pak „povolí“ na 13 procent.

11. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

12. etapa: Ólvega-Zaragoza, 160,6 km, rovinatá

čtvrtek 7. září

start: 13.58,

cíl: cca 17.22 hod.

Hledáte v tomto profilu nějakou záludnost a nedaří se vám to? Pak vězte, že potíže může závodníkům způsobit vítr. Pokaždé, když jela Vuelta do Zaragozy, čelil peloton terezínům. Z toho důvodu se dá předpokládat, že se do toho peloton pořádně opře a vyvine velkou rychlost, která vyústí v hromadný dojezd.

12. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

13. etapa: Formigal-Tourmalet, 134,7 km, horská

pátek 8. září

start : 13.50,

: 13.50, cíl: cca 17.20 hod.

Je tady další den, kdy Vuelta zavítá mimo španělské území. Francie poskytne této Grand Tour dvě stoupání mimořádné kategorie proslulé z Tour de France, kterými jsou Col d´Aubisque a cílový Tourmalet. K tomu jednu jedničku Col de Spandelles a na začátku třetí kategorii. Jde jednoznačně o etapu, jež určí jezdce, kteří budou z bojů o stupně vítězů mimo a ty, kteří budou dál bojovat.

13. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

14. etapa: Sauveterre-de-Béarn - Larra Belagua, 156,2 km, horská

sobota 9. září

start : 12.55,

: 12.55, cíl: cca 17.17 hod.

Druhý den v řadě horská etapa a opět se dvěma kopci mimořádné kategorie. To první nabídnou ještě Pyreneje na francouzské straně, přes to druhé se dostanou cyklisté zpět do Španělska. V obou případech půjde o tvrdá stoupání. K nim přidejte ještě jednu trojku a v úplném závěru jedničku a je vám jasné, že to nebude nic snadného. Na rozdíl od Tourmaletu by ale zde mohl slavit úspěch únik.

14. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

15. etapa: Pamplona-Lekunberri, 158,3 km, kopcovitá

neděle 10. září

start : 13.20,

: 13.20, cíl: cca 17.19 hod.

Před druhým volným dnem je zde opět příležitost pro únik, i když teď pro jinou skupinu závodníků, spíše klasikářů. Délka etapy je také relativně příznivá. Pokud se některý z cyklistů, který vypadl z top 10, nerozhodne v tento den ztrátu dohánět, mohli by si adepti na celkové vítězství trochu odpočinout.

15. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

16. etapa: Liencres-Bejes, 120,1 km, kopcovitá

úterý 12. září

start : 14.40,

: 14.40, cíl: cca 17.23 hod.

O volném dni se Vuelta přesunula na sever země k Biskajskému zálivu. Velmi krátká etapa slibuje hodně explozivní závěr, kterému pomůže stoupání druhé kategorie o délce 4,8 km, ale s průměrem 8,8 a maximem 15 %. V celkovém pořadí se zde nic měnit nebude, ale tento závěr slibuje exkluzivní diváckou podívanou.

16. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

17. etapa: Ribadesella-Angliru, 124,4 km, horská

středa 13. září

start : 13.40,

: 13.40, cíl: cca 17.18 hod.

Zato tady se mohou v celkovém pořadí ještě dít věci. V druhé polovině trasy cyklisty čekají dvě stoupání první kategorie a to závěrečné rovnou mimořádné. Fanouškům cyklistiky není třeba věhlasné Angliru víc představovat, ale přeci jen si to zopakujme. Délka 12,4 km, průměr 9,8 %, nadmořská výška vrcholu 1558 m. První třetina je ještě snesitelná, ale pak to přijde. Dvě pasáže s průměrem 13,8, ovšem maximem až 22 %, tři kilometry před cílem dokonce 24. Zdeněk Štybar před pár lety nazval tento kopec peklem, což jej vystihuje asi nejlépe.

17. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

18. etapa: Pola de Allande - La Cruz de Linares, 178,9 km, horská

čtvrtek 14. září

start : 12.47,

: 12.47, cíl: cca 17.16 hod.

Organizátoři Vuelty vždy rádi připravují něco nového a stejně je tomu i letos. Cruz de Linares je nevídané stoupání, navíc na něj pojedou cyklisté v závěru etapy hned dvakrát. Jde o nový a náročný horský pas, který by mohl některé závodníky dost překvapit. Celkově půjde o hodně náročný den, kdy závodníci zdolají, včetně Cruz de Linares, tři kopce první kategorie, a po jednom druhé a třetí. Už první jednička přináší některé hodně těžké pasáže, Cruz de Linares je pak hodně obtížný ve své první polovině.

18. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

19. etapa: La Bañeza-Íscar, 177,1 km, rovinatá

pátek 15. září

start : 13.15,

: 13.15, cíl: cca 17.20 hod.

Jasná záležitost pro sprintery, ovšem bude hodně záležet, kolik z nich a v jakém stavu přečká náročné horské dny. Jedinou komplikací pro všechny závodníky může být případný vítr, jinak na trati nejsou žádné velké záludnosti.

19. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

20. etapa: Manzanares el Real - Guadarrama, 207,8 km, kopcovitá

sobota 16. září

start : 11.55,

: 11.55, cíl: cca 17.13 hod.

V předposlední den tvůrci tratí rozhodně závodníky nešetří. Nachystali pro ně nejdelší etapu celého 78. ročníku a to ještě samý kopec, i když spíš ty klasikářské. Na programu je hned deset kopců 3. kategorie, částečně se pojede po okruhu. Půjde o skvělou a poslední příležitost pro únik.

20. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

21. etapa: Hipódromo de la Zarzuela - Madrid, 101,1 km, rovinatá

neděle 17. září

start : 17.14,

: 17.14, cíl: cca 19.50 hod.

Po vzoru Tour de France jde i v závěrečné etapě španělské Vuelty o přehlídku vítězů jednotlivých soutěží a závěrečnou příležitost pro sprintery. Etapa není dlouhá, jen její start i dojezd očekávejte tentokrát později.

21. etapa Vuelty 2023 • Foto A.S.O.

Češi na startu Vuelty 2023

Na Giru tři, z nichž však dva kvůli covidu nedokončil, na Tour ani jeden český závodník. Španělská Vuelta očekává účast dvou Čechů. Jan Hirt loňský roční a letošní Giro opouštěl s pozitivním testem na covid, tuto Vueltu tak bude chtít už konečně dojet až do cíle. Bude totiž v dresu týmu Soudal-Quick Step jedním z důležitých horských pomocníků obhájce červeného trikotu Remca Evenepoela.

Divokou kartu dostal domácí druhodivizní celek Caja Rural-Seguros RGA, za nějž jezdí i tři čeští cyklisté. Na Vueltu se podívá poprvé ve své kariéře ten nejzkušenější z nich, účastník Giro d´Italia 2017 Michal Schlegel. Ten si o účast řekl výbornými výsledky na červencovém závodu Pro Tour (2. divize) Trofeo Joaquim Agostinho. V Portugalsku dojel celkově čtvrtý, třetí byl v horské klasifikaci.

Původně chtěl jet ve Španělsku také Zdeněk Štybar. Tomu však tým Jayco-AlUla vymyslel po návratu po operaci obou nohou kvůli endofibróze ilických tepen jiný program. Český klasikář se tak rozjíždí na menších etapových podnicích.

Hlavní hvězdy a favorité Vuelty 2023

Španělská Vuelta je tentokrát bohatá na velká cyklistická jména. Loňské prvenství obhajuje Remco Evenepoel. Belgičan původně tento start v harmonogramu neměl, jenže po odstoupení z italského Gira kvůli covidu nakonec plány změnil. Čerstvý mistr světa z časovky bude mít ale excelentní soupeře.

Jumbo-Visma se totiž po úspěchu na Giru i Tour rozhodl, že chce letos získat kompletní sbírku triumfů z Grand Tours, a tak nasadil to nejlepší, co momentálně pro tyto podniky má. Primož Roglič, který ovládl závod v Itálii, má doma už tři triumfy z Vuelty. A po třech letech, kdy zde ještě žádnu díru do světa neudělal, se vrací také nyní už dvojnásobný šampion Tour Jonas Vingegaard. Tito dva se budou společnými silami snažit dosáhnout týmového cíle.

Také Ineos Grenadiers přiváží velké závodníky. Vylepšit druhé místo z Gira přijíždí Geraint Thomas, jenž ještě před Girem neměl podepsaný žádný kontrakt na další sezonu. Egan Bernal pokračuje ve své návratové misi, když v červenci poprvé od svého těžkého zranění ze začátku roku 2022 absolvoval a dokončil první podnik Grand Tour – Tour de France. Z mladých nadějí je v sestavě Britů Thymen Arensman, který na letošním Giru skončil celkově šestý.

Na rozdíl od Vingegaarda vyloučil start ve Španělsku Tadej Pogačar. UAE Team Emirates ale i tak přichází s parádní sestavou. Velkému talentu Juanu Ayusovi bude dělat společnost Joao Almeida i Marc Soler.

Pádem a těžkým zraněním překaženou misi z Tour chce dokončit na Vueltě Enric Mas z celku Movistar. A stejně jako na předchozích dvou Grand Tours nebude ani tady chybět domestik tohoto roku Sepp Kuss, jenž pomohl k triumfům Rogličovi a Vingegaardovi. Pro něj půjde už o pátý podnik Grand Tour v řadě!

Kde sledovat Vueltu 2023 v TV?

Stejně jako Giro d´Italia a Tour de France odvysílá také Vueltu Eurosport. Primárně Eurosport 1, ale ne vždy půjde o úplně celé etapy. O rozhodující okamžiky v závěru etap ale nepřijdete.

Vítězové Vuelty od roku 2013