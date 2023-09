Evenepoel v slzách. Den po výbuchu na Tourmaletu si dojel pro výhru

Nedaří se vám jeden den? Nevadí, je tu přeci hned další a s ním další etapa. Přesně to si řekl po totálně nevydařené páteční etapě s cílem na Tourmaletu Remco Evenepoel. Jelikož vypadl z bojů o vítězství na španělské Vueltě, bez problémů ho nechali ostatní lídři jít do úniku. Z toho si zdánlivě snadno dojel v dalším těžkém horském dnu pro senzační výhru, kterou v cíli oplakal. Žádné bití do prsou, žádná demonstrace síly jako při první výhře na Vueltě, ale pokora a dojetí.

Přijel na španělskou Vueltu obhajovat loňský titul, tři dny dokonce vezl červený dres. Sebevědomí z něj opět čišelo, ostatně jako na spoustě dalších závodů. Ale jak už to bývá u řady velkých cyklistů a favoritů, přišla studená sprcha.

Prošel si tím třeba i Tadej Pogačar loni na Tour de France. Ovšem v případě belgického cyklisty byla ještě mnohem ledovější. V páteční etapě se třemi kopci ze Staré dámy a cílem na Tourmaletu si vybral černý den a přijel do cíle 27 minut za vítězným Jonasem Vingegaardem. Tím pádem úplně opustil pozice, ze kterých by mohl bojovat alespoň o Top 10, což ale nebylo jeho cílem, on chtěl být v Madridu v červeném.

Tohle je ale vlastnost velkých cyklistů. Ani po totálním výbuchu se nevzdávat a najít si jiné cíle. To ukázal i úřadující belgický šampion na silnici a mistr světa v časovce.

Už od samého začátku etapy se pokoušel probít do denního úniku, což se mu také povedlo. „Etapu jsme měli najetou, protože jsme tady chtěli zkusit nějaké útoky v boji o celkové pořadí, takže jsem věděl, jak jsou stoupání těžká,“ prozradil Evenepoel.

Od samotného startu jel naplno. „Necítil jsem se špatně, byl jsem ve všech pokusech. Nejdřív jsem tam byl ve skupině uprchlíků od nás sám, pak přijel i Mattia Cattaneo, který jel skvělé tempo ve stoupání. Pak útočil López, to byl první útok a najednou jsem se dostal s Romainem (Bardetem) na čelo. Měli jsme velký náskok v klesání. Romain se mnou skvěle spolupracoval. Řekl jsem, že pojedu tempo ve stoupání a on pomůže na rovině. Neuvisel mi až v posledním kopci, ale jsem velmi hrdý,“ byl už loňský vítěz mnohem sdílnější než po páteční etapě, kdy s novináři nemluvil vůbec.

Zkušený Francouz se s Evenepoelem držel hodně statečně, i když v minulých dnech trpěl žaludečními nevolnostmi. 3,6 km do cíle už mu ale došly síly a Belgičan si mohl dojet pro vítězství, které ho opět zvedlo ze dna. A také mu přineslo spoustu emocí.

Zatímco při své první výhře na letošní Vueltě se bil do prsou, tentokrát jakoby tomu ani nechtěl uvěřit. A ve chvíli, kdy svůj bicykl zastavil u týmového personálu, se jen opřel o řídítka a pod brýlemi si začal utírat slzy. Pak jej zaměstnanci stáje Soudal-Quick Step začali objímat, což přineslo další potůček slz.

„V pátek to byl strašně těžký den i večer, nemohl jsem moc spát. Byla to těžká noc, prožíval jsem spoustu negativních emocí a myšlenek. Teď jsem si řekl, že jen budu doufat a budu se snažit vytěžit co nejvíc. Takže je skvělé vyhrát druhou etapu. Do zbytku Vuelty máme etapové cíle a také budu chtít udržet puntíkovaný dres,“ prohlásil Evenepoel.

Jeho výkon chválil také ten, který s ním jako jediný bojoval a spolupracoval zároveň až téměř do cíle. „Viděl jsem, jak je odhodlaný, jel jak Eddy Merckx. Snažil jsem se ho držet, jeli jsme ostré tempo, ale pak už jsme měl v posledním stoupání křeče,“ popsal Bardet, jenž projel páskou druhý se ztrátou 1:12 minuty.

Ve skupině favoritů k žádným soubojům nakonec nedošlo, a tak se v první desítce nic nemění. Prozatímní pódium stále okupuje tým Jumbo-Visma v pořadí: 1. Sepp Kus, 2. Primož Roglič, 3. Jonas Vingegaard.

Cyklistický závod Vuelta - 14. etapa (Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua, 156,2 km):

1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) 4:13:38, 2. Bardet (Fr./dsm-firmenich) -1:12, 3. Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny) -6:33, 4. Castroviejo (Šp./Ineos Grenadiers) -6:35, 5. Storer (Austr./Groupama-FDJ) -7:24, 6. De La Cruz (Šp./ Astana-Qazaqstan) -8:21, ...47. Hirt (ČR/Soudal-Quick Step) -25:27, 141. Schlegel (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -34:19.

Průběžné pořadí: 1. Kuss (USA/Jumbo-Visma) 51:04:54, 2. Roglič (Slovin./ Jumbo-Visma) -1:37, 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -1:44, 4. Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) -2:37, 5. Mas (Šp./Movistar) -3:06, 6. Soler (Šp./SAE Team Emirates) -3:10, ...40. Hirt -1:21:57, 105. Schlegel -2:22:07.