Tourmalet na Vueltě: totální výbuch Evenepoela, Vingegaard vyhrál pro dceru

Jedenáctá etapa Vuelty končila prudkým stoupáním do cíle na Laguna Negra • Profimedia.cz

Jeden tým momentálně vládne všem. Jumbo-Visma to znovu potvrdil. Tentokrát v etapě španělské Vuelty, která zavítala na legendární kopce své známější sestry Tour de France. Už v Col d´Aubisque kázala nizozemská sestava takové tempo, že velmi překvapivě odpárali i obhájce Remca Evenepoela. Pro něj to byl velký výbuch, do cíle dojel 27 minut za vítězným Jonasem Vingegaardem. Ten vyhrál pro dcerku, která v pátek slavila narozeniny. V červeném zůstává Sepp Kuss, jenž dojel druhý za týmovým parťákem.