Co čekat od Vuelty: Roglič je zpátky, debut dvou Čechů i brutální kopce

Bude usilovat o čtvrtý červený dres ze španělské Vuelty, počin, který se v téměř osmdesátileté historii závodu povedl pouze jednomu cyklistovi. A Primož Roglič může tento rekord vyrovnat. Současně bude loňské prvenství obhajovat Sepp Kuss a Wout van Aert bude usilovat o etapová vítězství. K třenicím jako před rokem by však dojít nemělo. Slovinec už totiž závodí za jiný tým. Co tedy očekávat od španělské Grand Tour, na které budou debutovat i dva čeští mladíci?

Co očekávat od španělské Vuelty? Do akce jde opět za vítězstvím Slovinec Primož Roglič. Poprvé se také představí český závodník Mathias Vacek • FOTO: koláž iSport.cz

To, z čeho si dřív cyklističtí fanoušci dělali spíš legraci, se poslední dobou jeví jako oprávněný dotaz. Dokončí Primož Roglič závod? Nebo kvůli pádu zase odstoupí? Tak jako na Tour de France, ze které odjel se zlomeninou obratle. Věřme, že správně bude za A, a Slovinec bude reálně bojovat o čtvrtý červený dres pro vítěze Vuelty a Espaňa. Vyrovnal by tím rekord, který drží domácí jezdec Roberto Heras (2000, 2003-2005).

Když loni nasadil tým se současným názvem Visma-Lease a Bike na třítýdenní putování Španělskem svá největší vrchařská esa, tedy Jonase Vingegaarda (vítěze Tour de France), Primože Rogliče (triumfátora z Giro d´Italia) a Seppa Kusse (dvorního domestika obou hvězd), tušilo se, že by mohl nastat problém. Ten také přišel, když Kuss dostal zelenou jít za vítězstvím. I to byl nejspíš jeden z důvodů odchodu Rogliče. Teď je Američan, i díky absenci dánského kolegy, jasným lídrem na celkové pořadí. Wout van Aert už po Hrách v Paříži prohlásil, že jeho cílem ve Španělsku budou etapové výhry. Zdá se tedy, že teď jsou karty v nizozemské sestavě rozdány zcela jasně.

UAE půjde po trojkoruně

Král letošních Grand Tours Tadej Pogačar už na konci Tour de France jasně řekl, že na Vueltu nepojede. To však neznamená, že jeho UAE Team Emirates nepůjde i po červeném dresu. Ten by se, stejně jako loni u konkurentů z Jumbo-Visma, vyjímal na zdi kanceláře jejich šéfů. Nabito pro to mají opravdu ostrými: Adam Yates, Joao Almeida. Tito dva skvěle podporovali ve Francii Pogačara, teď je řada na nich. A čeká se, co předvede vycházející mexická hvězdička Isaac del Toro (20 let). Ovšem konkurence bude mocná: kromě Rogliče s Kussem tady jsou Landa (T-Rex Quick Step), Carapaz (EF Education-Easy Post), Ciccone (Lidl-Trek), Tiberi (Bahrain-Victorious).