Srny srazily při etapě na Vueltě dva cyklisty. Poničily kola na střeše auta

Mějte své čtyřnohé miláčky na vodítku, nebo je raději nechejte doma. Takto zní většinou na závodech Grand Tour, tedy těch největších cyklistických akcích, prosba pořadatelů. Nejednou se totiž už stalo, že cyklistům vběhl pod kola pes nebo třeba kočka.

Ale čemu čelili dva závodníci na španělské Vueltě, s tím se ještě nepotkali. Peloton byl v sobotní etapě už hodně roztrhaný, po silnících v odlehlých horských oblastech Andalusie projížděly za pelotonem vždy menší skupinky cyklistů. Jako třeba Giulio Ciccone, týmový parťáka Mathiase Vacka z týmu Lidl-Trek a Txomin Juaristi z domácí druhodivizní sestavy Euskatel-Euskadi.

Televizní kamery si této dvojice nevšímaly až do chvíle, kdy oba seděli po pádu na zemi. Co se jim přihodilo, vyplulo na povrch až po skončení etapy. V lékařské zprávě ze soboty se psalo: Km 140 – pád, jezdci 42 a 211 sraženi srnou. Mnozí se asi museli ujišťovat, zda čtou správně, ale opravdu to tak bylo.

Cicconemu a Juaristimu přes cestu přeběhly divoké srny, které je srazily z kol. A nebylo to všechno. „Během ošetřování lékaři Vuelty přeběhla přes silnici ještě dvě stáda. Z toho druhého se jelen zamotal do střešního nosiče vozu Euskaltel-Euskadi a způsobil značné škody na dvou týmových kolech,“ psalo se v tiskové zprávě španělského týmu, který také sdělil, že jejich jezdech utrpěl drobná zranění zad a levého ramene.

„Teď jsem viděl něco, co jsem ještě nikdy nespatřil... Asi patnáct kilometrů před cílem se najednou mezi olivovníky objevily srny. První zvíře hladce přeskočilo auto týmového lékaře, další přistálo přímo na druhém voze Euskaltelu,“ nevěřil svým očím sportovní ředitel týmu Lotto-Dstny Marc Wauters.

Direktor celku T-Rex-Quick Step, zkušený Wilfried Peeters, ještě popsal, jak se srna vymanila ze zajetí. „Zvíře se snažilo osvobodit, jedno kolo při tom spadlo ze střechy, a tak se srna dokázala vymanit ze zajetí.“