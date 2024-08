Vackův příběh: rozdrcené koleno, ale hubnout nechce. A nebojí se mluvit

Po konci kariéry Zdeňka Štybara mohli mít někteří obavy, že česká cyklistika na mezinárodní scéně zase ustoupí do pozadí. Ale není důvod smutnit. Jsou tady mladíci, co by rádi promlouvali do pořadí v jarních klasikách i v dalších závodech. Jako třeba Mathias Vacek. Hned při své první účasti na nedávných olympijských hrách prokázal skvělou výkonnost, kterou potvrzuje i nyní na Vueltě a Espaňa. Co je však hlavní – nebojí se mít velké cíle a mluvit o nich!