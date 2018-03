Saganův ďábelský spurt. Předjel i Štybarova parťáka, ten se vztekal i brečel

Papež František dostal do Sagana podepsaný dres mistra světa • Profimedia.cz

Slovenský cyklista Peter Sagan vyhrál potřetí v kariéře belgickou klasiku Gent-Wevelgem. Trojnásobný mistr světa ukázal v závěru náročné 251,1 kilometru dlouhé trasy naplno své spurterské schopnosti a těsně porazil Itala Eliu Vivianiho, kterého do posledních metrů podporoval stájový kolega Zdeněk Štybar. Český jezdec týmu Quick-Step Floors nakonec obsadil osmé místo.

"Závěrečný sprint je vždycky tak trochu loterie, ale měl jsem dobré nohy, abych se prosadil. Mám hroznou radost," řekl v cíli osmadvacetiletý Sagan, jenž na zdejší trati triumfoval i v letech 2013 a 2016.

Letošní závod, během něhož peloton absolvoval jedenáct náročných stoupání a několik kilometrů po prašných polních cestách, podle něho nebyl tak těžký jako v minulých letech. "Tenhle byl nejlehčí, alespoň co se týče počasí. Nebylo to tak šílené jako vloni nebo před dvěma lety," dodal Slovák, jenž v minulé sezoně dojel třetí.

Štybar se navzdory pádu zhruba 40 kilometrů před cílem dokázal dotáhnout zpět do čela a v závěru pracoval pro Vivianiho. Ten svou prohru se Saganem těžce nesl, po projetí cílovou páskou rozčileně bušil do řidítek a vsedě na zemi pak nedokázal zadržet slzy. "Měl jsem obrovskou šanci, takže to zklamání je samozřejmě velké," přiznal.

#GWE18 Viviani in tears after the race. pic.twitter.com/MUEWlZpMFo — Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) March 25, 2018

Cyklistický jednorázový závod Gent-Wevelgem (WorldTour) - 251,1 km:

1. Sagan (SR/Bora-hansgrohe) 5:07:32, 2. Viviani (It./Quick-Step Floors), 3. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 4. Laporte (Fr./Cofidis), 5. Debusschere (Belg./Lotto Soudal), 6. Naesen (Belg./AG2R), ...8. Štybar (ČR/Quick-Step Floors) všichni stejný čas.