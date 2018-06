Bude to závod pro pár vyvolených, řekl Kreuziger o trase MS

Cyklista Roman Kreuziger si v tréninku projel trasu letošního mistrovství světa v Innsbrucku, která má patřit k nejtěžším v historii šampionátů. Muži poslední zářijovou neděli pojedou 265 kilometrů, během nich zdolají celkové převýšení 4670 metrů.

"Bude to hodně zajímavý závod. Je to fantastická trať pro diváky, u okruhů jsou velké louky, kde nás fanoušci uvidí několikrát. Je toho vidět opravdu hodně. Výhled na hory na druhé straně Innsbrucku v tom údolí je opravdu krásný," uvedl na facebooku Kreuziger, který absolvoval seznamovací jízdu v rámci přípravy na nadcházející etapový závod Kolem Švýcarska.

Dvaatřicetiletý člen australské stáje Mitchelton-Scott si vyzkoušel nájezd na okruhy před Innsbruckem a dvakrát si projel okruh, který měří 24 kilometrů. "Jel jsem i závěrečný kopec, který je velmi prudký. Není dlouhý, asi 1,9 km. Začátek má 12 až 16 procent, posledních 700 metrů je stoupání mezi 23 a 28 procenty. Opravdu hodně těžký kopec, zvlášť když tam přijedeme po 250 kilometrech," konstatoval Kreuziger.

Loni v srpnu vyhrál v Alpách premiérový ročník náročného závodu Pro Ötztaler 5500 se startem a cílem v rakouském Söldenu, takže by mu mohl těžký profil trati sedět.

"Bylo důležité si vyzkoušet, jaké převody by se tam mohly hodit, i když samozřejmě v závěru sezony a po té dávce kilometrů to bude jiné," řekl Kreuziger ke své testovací jízdě.

"Udělal jsem si jasnější představu. Chtěl jsem to vidět, než naplánujeme druhou část sezony, abych tomu mohl ten program přizpůsobit. Během pár dní si to ujasním a budu se snažit udělat vše nejlepší, abych byl na mistrovství světa připraven, i když vím, že to bude pro pár vyvolených. Do toho nejprudšího kopce nás bude najíždět skupina maximálně třiceti až čtyřiceti lidí," uvedl juniorský mistr světa z roku 2004, který v elitní kategorii na výraznější výsledek na světovém šampionátu zatím čeká.