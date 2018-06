Hodně si to užívám, říká šampion v časovce Černý. Štybar vyvolal pozdvižení

Jako by si šampionát v silniční cyklistice nemohl vybrat lepší čas, místo ani počasí. Tak to alespoň vypadalo většinu dne na Divadelním náměstí v Karlových Varech, kde startovala a finišovala časovka.

Ke konci úvodní disciplíny mistrovství České republiky a Slovenska v silniční cyklistice Mercedes-Benz Praha silnice 2018 se však počasí rázně změnilo a právě v tu chvíli na startovní čáru postupně nastupovaly ty největší hvězdy dne: Zdeněk Štybar, Jan Bárta a Josef Černý. V mračném počasí dojížděl coby vítěz právě Černý z týmu Elkov Author. O dvacet vteřin překonal svého týmového kolegu Bártu, který disciplínu opanoval v minulosti pětkrát. Třetí místo patřilo Michaelu Kukrlemu ze stejného týmu.

„Být domácím šampionem je nový pocit, který si hodně užívám. A doufám, že bude ještě dlouho trvat,“ sdělil Černý v cíli.

Jednoznačně nejsledovanější hvězdou časovky byl však někdejší cyklokrosový šampion Zdeněk Štybar, který bude v neděli obhajovat svůj loňský titul v silničním závodě. Jen co se dvaatřicetiletý sportovní hrdina objevil v zákulisí šampionátu, bylo mezi diváky slyšet špitání: „Je tady Štybar!“

A pak se kolem karavanu, u kterého hrdina šlapal na trenažéru, vytvořil hlouček tiše sledujících fanoušků. Ti mohli vidět jakýsi předzávod na místě. Štybar se sluchátky na uších a závodními brýlemi zběsile šlapal a z tváře mu stékal pot. Ani při tom nevnímal, že jej u startu vyvolává dav fanoušků troubením a výkřiky: „Zdéééněk Štýýýbar!“ nebo „Go, Štyby, go!“

Štybar rozjel závod dobře, v polovině byl v průběžném pořadí třetí, ale druhou část závodu mu pokazily technické problémy s kolem, dojel sedmý.

„Zajímavá trať. Myslím, že i divácky, tím, že je to tažené přes centrum Karlových Varů, tak člověk vidí závodníky jinak než jen někde v polích. A to je super,“ pochvaloval si zážitek bývalý reprezentant Pavel Padrnos.

Trasu si na zkoušku projel i Jiří Ježek, bývalý paralympionik. „Nahoře na pláních to byl boj, protože tam foukalo z boku. Zleva zprava. Navíc, i když má většina trasy nový povrch, tak v některých vesnicích to bylo horší, a když mi to občas skočilo a fouklo do boku, tak mi kolo uletělo až metr do strany,“ líčil Ježek. „Na té trati bylo úplně všechno. Těžké technické sjezdy, dlouhé táhlé rovné sjezdy a velmi obtížné stoupání. Ale posledních pět kilometrů, to byla radost. Mírně to klesalo po krásném asfaltu, bez zatáček.“

Ženský závod vyhrála dvaadvacetiletá Tereza Korvasová, která k cyklistice přešla od vytrvalostních běhů.

„Mám samozřejmě obrovskou radost, že jsem vyhrála, protože je to pro mě v podstatě teprve druhá sezona v cyklistice a první titul od přechodu z atletiky, takže je to pro mě samozřejmě velmi cenné vítězství,“ řekla Korvasová.

Mistrovství ČR a Slovenska v silniční cyklistice - časovka v Karlových Varech:

Muži (40 km): 1. Černý 58:32, 2. Bárta -38, 3. Kukrle (všichni Elkov Author) -2:17, 4. Pietrula (Dukla Praha) -2:51, 5. Bucháček (Elkov Author) -3:07, 6. Turek (Israel Cycling Academy) -3:46, 7. Štybar (Quick-Step Floors) -4:45.

Muži do 23 let (40 km): 1. Otruba (Elkov Author) 1:03:07, 2. Lehký -1:14, 3. Holec (oba Topforex-Lapierre) -1:17.

Junioři (20 km): 1. Vacek (Team Giorgi A.S.D.) 31:20, 2. Kelemen (Dukla Praha) -31, 3. Kopecký (Acrog Balen BC) -37.

Ženy (20 km): 1. Korvasová 35:18, 2. Machačová (obě Dukla Praha) -46, 3. Jaseková (SR) -54, 4. Van Neck -1:09, 5. Bajgerová (obě Dukla Praha) -1:21, 6. Hanesová (SR) -2:41.

Juniorky (20 km): 1. Hájková (SKP Duha Lanškroun) 35:57, 2. Sásková (ČS Specialized junior MTB team) -1:17, 3. Jandová (TJ Favorit Brno) -2:02.