Jandová byla na MS cyklistek mezi juniorkami šestnáctá

Sedmnáctiletá Jandová dlouho kontrolovala dění v čele více než 70 kilometrů dlouhého závodu se startem v Rattenbergu, jemuž vévodila početná skupina. Síly jí ale začaly docházet při táhlém závěrečném stoupání a nakonec dojela do cíle s téměř dvouminutovou ztrátou na vítězku.

"Šestnácté místo je pro mě trochu zklamání, chtěla jsem být v první desítce. Bohužel v tom druhém kopci jsem už fakt neměla moc síly, tam byly soupeřky silnější. Navíc mi pak ujely i z toho kopce dolů, tam jsem si ten závod prohrála. Snažila jsem se je ještě dojet, ale bylo to bez šance," mrzelo Jandovou.

Stiggerová protnula cíl v čase 1:56:26, stříbro získala Francouzka Marie Le Netová, bronz Kanaďanka Simone Boilardová. Další české zástupkyně dokončily závod s velkým mankem: Hájková na vítězku ztratila téměř pět minut a byla sedmadvacátá, Sásková zaostala o sedm a půl minuty a ve výsledkové listině jí patří čtyřiašedesátá příčka.

"Dnes jsem na to neměla, byl to v mém podání nevydařený závod. V prvním kopci jsem se držela druhé skupiny, na tom druhém mě pak chytly i křeče. Svou roli sehrála asi i nezkušenost ze silničních závodů, i to, že sezona je dlouhá. Neměla jsem na to jet dnes s těmi nejlepšími, ale byla to určitě cenná zkušenost. Snad to vyjde příště lépe," uvedla Sásková.

Od 14:40 je na programu silniční závod juniorů, v němž patří mezi hlavní favority na medaile i lídr české šestice ve startovní listině Karel Vacek.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Innsbrucku:

Silniční závod:

Juniorky (70,8 km): 1. Stiggerová (Rak.) 1:56:26, 2. Le Netová (Fr.), 3. Boilardová (Kan.) obě stejný čas., ...16. Jandová -1:52, 27. Hájková -4:56, 64. Sásková (všechny ČR) -7:34.

14:40 junioři (131,8 km).

