Raboň: Kreuzigerovi jsem moc nevěřil, ale klobouk dolů. Je to borec

Co říkáte na závod s hromadným startem v kategorii mužů Elite?

„Za mě to bylo super! V kategoriích do 23 let, nebo v ženských byly také skvělé výkony, ale většinou se rozhodlo čtyřicet třicet kilometrů před cílem nějakým únikem. Ale tohle bylo na konec šampionátu opravdu krásné představení.“

A jak hodnotíte finále závodu?

„Myslím, že o dnešním závodě bychom mohli mluvit dlouhé hodiny. Už když jsem slyšel, kdo všechno se letos postaví na start, i přesto, že chyběl Geraint Thomas a Chris Froome, byl jsem nadšený. A potvrdilo se. Parádní závod. Když jsem se třeba díval na soupisku Kolumbijců, tak bych si z nich mohl vybrat tři mistry světa, nakonec ale nehráli žádnou roli.“

Závěr nabídl veliké drama.

„Ano, bylo to krásné vyústění. Myslím si, že v cyklistickém světě asi není nikdo, kdo by Alejandru Valverdemu ten titul nepřál. Splnil se mu skutečně sen. A teď má tu pověstnou třešinku na dortu své kariéry.“

Co vás během závodů nejvíce překvapilo?

„Výkonem určitě například Kanaďan Michael Woods. Co bylo zajímavé sledovat, jak jely jednotlivé týmy kompaktně. Skoro všichni precizně dodržovali týmovou taktiku. V předchozích letech jsme xkrát viděli hádky v týmu. Ale letos mi připadalo, že všichni jeli ohromně soudržně. Francouzi, Holanďané, Němci, …“

A český tým?

„Češi předvedli excelentní výkon. Už několikáté mistrovství světa po sobě jezdí ve vyšším počtu a využívají kvótu šesti závodníků. Ale musím se přiznat, že před mistrovstvím, ač to bude znít asi špatně, jsem Romanovi moc nevěřil. I když jsme kamarádi, bydlíme kousek od sebe, přiznávám, že jsem v úspěch tolik nedoufal. Končí v týmu Mitchelton-SCOTT, přechází do stáje Dimension Data a většinou je to tak, když jezdec odněkud odchází, že závodní program pro něj už není ideální. Proto jsem tolik Romanovi nevěřil, neboť jeho vytížení nebylo takové. Naposledy jel dvě jednorázovky v Kanadě, na které musel hodně trénovat, ale klobouk dolů před ním. Je to veliký borec. A předvedl i super spurt!“

Byl jste přímo na místě. Jaká vládla v Innsbrucku atmosféra?

„Už při časovkách to bylo až neuvěřitelné. Časovka totiž není pro fanoušky u trati tak záživná, ale tady to bylo opravdu perfektní. Kdyby se mistrovství světa jelo každý rok v Innsbrucku, nebo v podobných lokacích, kde se o cyklistiku zajímají, tak by to bylo ideální. Tím mířím na nápady, aby se mistrovství konalo například v Kataru a podobně. Já chápu, že nějaká globalizace musí být, ale v Rakousku bylo jasně vidět, že není nad země, kde má cyklistika svou tradici. Tohle bylo extrémně vydařené mistrovství.“