Skandál! Thomasovu trofej z Tour ukradli na cyklistickém veletrhu

Modrozlatý pohár Coupe Omnisports, který přebírají vítězové nejslavnějšího etapového závodu po dojezdu na pařížské Champs-Élysées, byl vystaven v birminghamském národním a obchodním centru s trofejemi z dalších dvou Grand Tours.

"Je to neuvěřitelná smůla, co se stalo. Je jasné, že pro toho, kdo ji vzal, ta trofej nemá zas takovou cenu, zatímco pro mě a pro tým znamená opravdu moc," uvedl velšský cyklista. "Ať už ji vzal kdokoli, snad ji laskavě vrátí. Trofej je důležitá, ale jasné je, že hlavní jsou vzpomínky na to neuvěřitelné léto a ty nám nikdo nevezme," prohlásil Thomas, který předčil i týmového kolegu a obhájce prvenství Chrise Froomea a vyhrál svou první Grand Tour.

Výkonný ředitel Pinarella Richard Hemington byl z krádeže zdrcený. "Přijímáme za to plnou odpovědnost a osobně jsem se Geraintovi omluvil. Snad se ta trofej objeví," uvedl.