Vakoč o srážce s kamionem: Je zázrak, že jsem přežil. Co plánuje dál? | iSport.cz

Na začátku roku přišla šokující zpráva. Petra Vakoče při tréninku v Jižní Africe srazil kamion a český cyklista ještě tam podstoupil operaci. Na konci roku už jsou zprávy mnohem příjemnější. V listopadu zahájil úspěšný český závodník internetový blog, ale hlavně tréninkový projekt nazvaný 100 dnů Petra Vakoče: Zpátky do smečky. Nyní je už za polovinou své cesty. „Hrozně rychle to utíká, už cítím, že se závody blíží,“ vzkazuje Vakoč.

Máte za sebou první týmové soustředění. Jak se po něm cítíte?

„Ano, měli jsme desetidenní soustředění v Calpe, ve Španělsku. Ze začátku to bylo hodně organizační, focení, mítinky, nová kola, nastavení posedu a podobně. Ale potom už jsme pořádně trénovali. Po dlouhé době jsem měl možnost být s kompletním týmem a hrozně jsem si to užíval. Tréninky jsme taky jeli některé hodně intenzivní, takže jsem prožíval pocity, jako bych byl někde na závodech. Mám toho docela dost, takže pár dní volna a relax o Vánocích se docela hodily. Teď už pokračuju naplno v přípravě.“

Po dlouhé době jsem byl s týmem. Bylo to jako na závodech, rozplývá se Vakoč po návratu 720p 360p REKLAMA

Kolik jste toho při soustředění natrénoval?

„Většinou tak čtyři hodiny denně. Já jsem měl naštěstí těch povinností jako focení a podobně míň než jiní kluci, jako Philippe Gilbert nebo Julian Alaphilippe. Ti dělají něco pro každého sponzora, takže trénink tam těžko nacpou, ale já jsem toho odtrénoval dost.“

Bylo to vaše první týmové soustředění po těžké nehodě. Jaký byl návrat?

„Bylo super být zase zpátky s týmem. Hrozně jsem si to užil. Už to pomalu připomínalo tu atmosféru, že se blíží závody. Hrozně se na to těším. A co se týče výkonnosti, jsem na tom dost dobře, myslím, že srovnatelně jako jsem byl loni touhle dobou. Vypadá to dobře a myslím, že na mě není poznat v tréninku, že jsem tu nehodu měl.“

Máte stejné tréninkové dávky jako ostatní, nebo si třeba i něco přidáváte?

„Ne ne, mám je stejné. Ony už jsou dostatečné na to, abychom si ještě přidávali. Já si přidávám spíš mimo trénink, kdy si musím najít čas na kompenzační cvičení, strečink, jógu a takovéhle věci, které nejsou pro ostatní tak zásadní nebo tomu nemusí věnovat tolik času. Takže i tohle pro mě bylo náročné ještě do toho nabitého programu vecpat.“

Jak vás přivítali parťáci?

„Bylo to super. S částí týmu jsem se viděl už v květnu na Giru, to bylo asi osm kluků. Část jsem pak viděl v létě během soustředění v Livignu, kde jsem byl také, ale ještě netrénoval jako normálně. A ještě jsme měli týmový mítink na konci října. Takže s některými jsem se už viděl. A teď už jsme společně naplno trénovali, což bylo super a jsem za to rád. Byli nadšení a trochu i překvapení z toho, že na tom jsem výkonnostně docela dobře a že to na mně ani není poznat. Užívám si, že s nimi můžu trénovat na stejné úrovni, protože v létě jsem dost zaostával. Teď jsem v normálním tréninkovém režimu a chystáme se společně na závody. To mi hrozně chybělo.“