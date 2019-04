Belgičan Gilbert zvítězil v klasice Paříž-Roubaix. Štybar dojel sedmý | iSport.cz

Bývalý mistr světa Gilbert zvítězil na "Peklu severu" poprvé v kariéře a připsal si čtvrtou výhru na takzvaných cyklistických monumentech po triumfech na závodech Kolem Flander, Lutych-Bastogne-Lutych a Kolem Lombardie. "Stále mám sen, žen je vyhraju všechny. A krůček po krůčku se tomu blížím," uvedl belgický veterán, jemuž z pěti nejvýznamnějších klasik chybí už jen triumf na Milán-San Remo.

Gilbertovi s Polittem se povedl 13 km před cílem na jedné z nejtěžších z celkem 29 pasáží na "kočičích hlavách" rozhodující nástup. Odpoutali se od ostatních členů vedoucí skupinky, v níž byl například loňský vítěz Peter Sagan ze Slovenska, a rozdali si to o vítězství na betonovém velodromu v Roubaix. V něm nedal šestatřicetiletý Gilbert o jedenáct let mladšímu soupeři šanci a zajistil týmu Deceunick-Quick Step jubilejní 700. vítězství v historii.

"Hodně lidí tvrdilo, že kostky nejsou pro mě, ale vyhrál jsem už Flandry a teď jsem vyhrál i tady," uvedl Gilbert po náročném závodě, v němž cyklisté museli na kostkách absolvovat více než 50 km. "Politt jel hodně odvážně. Nakonec vyhrál ten nejlepší a naštěstí jsem to byl já," poznamenal vítěz.

Třetí dojel s odstupem 13 sekund belgický šampion a další Gilbertův kolega Yves Lampaert, Sagan byl pátý. Štybar, jenž nezachytil nástup favoritů zhruba 52 km před cílem, dojel ve skupině pronásledovatelů s odstupem 47 sekund. Bývalý cyklokrosový šampion tak při sedmé účasti na slavné kostkové klasice dojel pošesté v elitní desítce, jeho maximem zůstala dvě druhá místa.

